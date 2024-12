Zeci de persoane au plătit câte 2.000 de euro pentru o vacanță în Zanzibar de Revelion, apoi au aflat că excursia nu mai are loc / Organizatoarea nu răspunde la telefon 

Peste 30 de persoane care au plătit unei agenţii de turism cu sediul în Satu Mare preţuri de 2.000 de euro, sau chiar mai mult, fiecare, pentru vacanţe de Revelion în Zanzibar depun plângere penală împotriva organizatorului, după ce, cu o zi înainte de data programată pentru plecare, au aflat că excursia nu mai are loc, iar organizatoarea nu le mai răspunde la telefon, scrie News.ro.

Oamenii care și-au plătit vacanța trebuiau să plece în Zanzibar pe 27 decembrie și să revină în țară în 9 ianuarie. Cu câteva zile înainte de plecare au aflat că vacanța se amână și apoi nu le-a mai răspuns nimeni la telefon. Ei au decis să depună plângere penală împotriva reprezentanei agenției de turism.

„Este vorba despre agenţia Hai Cu Noi. Atât eu, cât şi celelalte persoane din grup am aflat despre oferta lor din mediul online, de pe Facebook, Instagram şi alte reţele social media. Am văzut că organizează excursii de grup şi eu am optat pentru excursia din Zanzibar de Revelion”, a declarat, pentru News.ro, una dintre persoanele păgubite, care este și avocată, Timea Kovacks.

„Preţul afişat pe site era 2.500 de euro, cu reducere la 2.200, iar eu când am sunat mi s-a spus că tocmai s-au retras două persoane şi că preţul este de 2.000 de euro”, a explicat păgubita.

Preţul includea zbor din Budapesta, cazare, mic dejun şi câteva excursii, conform acesteia.

„În data de 26 decembrie am primit un mesaj că are probleme medicale”

Unii dintre turişti au plătit cu luni de zile înainte vacanța, iar cu o zi înainte de plecare, pe un grup de WhatsApp creat de organizatori, au aflat că plecarea se amână.

„În data de 26 decembrie am primit un mesaj că are probleme medicale şi excursia se amână şi vom pleca din 30 (n. red.: decembrie). Pentru mine a ridicat deja semne de întrebare şi eram ferm convinsă că nu va mai avea loc excursia. Mi-a fost clar că nu are bilete”, a declarat Timea Kovacs.

Ea spune că a așteptat până în 27 decembrie să primească biletele pentru avion, lucru care nu s-a întâmplat.

„Ne-a comunicat că dat fiind faptul că noi ne-am agitat simte nevoia să anuleze excursia. Apoi nu ne-a mai răspuns nimeni la telefon”, a mai afirmat Timea Kovacs.

Avocata spune că a formulat o plângere penală colectivă, pe care o va depune la Parchetul de pe lângă Judecătoria Satu Mare, întrucât acolo este înregistrată agenţia organizatoare. Sesizarea este redactată în numele a 30 de turişti adulţi, pe lângă aceştia existând şi doi minori pentru care părinţii au plătit vacanţe în Zanzibar.

„Între timp am aflat că doamna nu ar fi la prima abatere şi, după verificări şi din datele pe care le-am primit, se pare că anul trecut la fel a păţit un grup. O parte dintre ei au plecat, alţii, după ce au formulat plângere penală, au primit banii. Acum vorbim de sume de zeci de mii de euro, nu ştiu de unde o să aibă să ne dea banii înapoi”, a adăugat turista.

Agenția promovează în continuare pe Instagram și alte vacanțe

Avocata precizează că şi alte persoane din grup au încercat să îi contacteze pe organizatori, însă nimeni nu le-a răspuns.

Cu toate acestea, au dat numărul de telefon al agenţiei altor persoane, iar femeia care se ocupă de relaţia cu turiştii ar continua să dea detalii şi să dea informaţii despre o altă excursie, pe care susţine că o va organiza de Valentine’s Day.

Pe pagina de Instagram a agenției încă apar postările în care se promova vacanța din Zanzibar. Mai mult, apare și o postare care promovează o vacanță asemănătoare, pentru noaptea de Revelion 2026.

HotNews.ro a contactat agenția de turism în cauză pentru a comenta acuzațiile aduse de clienți, însă numărul de telefon pare deconectat. Am transmis și un mesaj către același număr de telefon. În momentul în care vom primi un răspus îl vom publica.