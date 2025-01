Noua tendință în librăriile lumii: cărți excepțional tipărite, în ediții cu efecte speciale

O nouă abordare editorială, utilizată inițial doar pentru romanele fantastice și de dragoste, începe să fie din în ce în ce mai populară pentru mai multe cărți, relatează The New York Times.

Anul trecut, o editură din Statele Unite specializată pe cărți de dragoste și fantastice, Entangled, a pariat masiv pe un nou mod de prezentare a volumelor scoase la vânzare. Au ales o scriitoare deja cunoscută în lumea literară de peste Ocean, Rebecca Yarros, și cel mai recent roman al ei, „Fourth Wing”. Coperta ediției are un design lucios, iar marginile sunt colorate și înfățișează siluete de dragoni. Tiparul este excepțional, iar cartea, în sine, arată ca un obiect de lux.

Pariul editurii a fost un succes. Cele 115.000 exemplare s-au vândut în câteva zile, la prețul de 17.99 de dolari.

„Regret că nu am tipărit mai multe exemplare.” a declarat Liz Pelletier, editoarea volumului, pentru The New York Times, care a dedicat o analiză acestui fenoment editorial.

La următorul volum semnat de autoare, editura a hotărât să pluseze, așa că a tipărit un milion de exemplare, care s-au vândut rapid. Pentru al treilea volum, care va apărea luna aceasta, planul era de două milioane de exemplare. Un milion dintre ele s-au precomandat deja. Înțelegând succesul pe care îl au cărțile cu copertă de acest tip, editura intenționează să extindă modelul la cât mai multe volume.

„În acest moment, dacă nu ai margini colorate, transmiți că acea carte nu este de colecție.” a declarat Pelletier.

TikTok influențează și piața de carte

Popularitatea cărților cu design nou a crescut datorită influencerilor de pe TikTok care realizează clipuri despre cărți, aceștia preferându-le pe cele care arată interesant.

Folosindu-se de asta, editurile încearcă să atragă tinerii care petrec foarte mult timp pe rețelele de socializare. Totodată, fanii loiali ai anumitor serii de cărți sunt atrași de astfel de volume aparte, pe care le colecționează. De multe ori, fanii cumpără ediții diferite din aceeași carte, notează publicația americană.

„Under the same stars” de Libba Bray

„Când le place o carte, o vor în toate formele.” spune Erica Sussman, vicepreședinte și editor la „HarperCollins Children’s Books”. Ea este de părere că există cititori care preferă ediția normală pentru a face însemnări pe ea, iar ediția de colecție pentru a o putea ține în bibliotecă.

Penguin Random House, unul dintre cele mai mari grupuri de edituri din lume, intenționează să dubleze, în 2025, numărul de ediții cu margini colorate pe care le va publica, ajungând astfel la 50.

Schimbări tehnice în industria tipăritului

Cererea mare a noului model de carte a făcut ca tipografiile să își schimbe modul de lucru. Realizarea durează chiar și cu două săptămâni mai mult decât la cărțile cu model paperback sau hardcover. China și Italia sunt fruntașe în domeniul tipăriturilor de acest tip.

Totuși, cel mai mare producător de cărți din America de Nord, Lakeside Book Company, a investit în echipament special pentru aplicarea culorilor și desenelor pe marginile cărții. În ultimii ani, compania a evoluat de la câteva zeci de mii de exemplare speciale tipărite pe an la câteva milioane. Cu toate acestea, schimbările nu sunt de ajuns ca să satisfacă cererea, una foarte mare.

„Nu există capacitatea necesară pentru a putea gestiona numărul de edituri care doresc un astfel de design pe cărțile lor.” declară Dave McCree, director executiv al Lakeside Book Company.

Modificările tehnice aduc și creșterea prețului. O carte cu margini colorate poate fi și cu 30% mai scumpă decât una hardcover, notează The New York Times.