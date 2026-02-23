Noul film al starului din „Dune” a egalat un record negativ la Premiile BAFTA din 2026

Filmul „Marty Supreme” cu Timothée Chalamet, cel mai în vogă actor din noua generație de la Hollywood, a demonstrat duminică seara la ediția din 2026 a Premiilor BAFTA că atunci când primești un număr impresionat de nominalizări, nu înseamnă neapărat că vei merge acasă cu un premiu, arată revista Variety.

„Marty Supreme”, o comedie dramatică sportivă despre un jucător de tenis de masă care aspiră la măreție, a părăsit ceremonia BAFTA din 2026 cu o distincție nedorită: a egalat recordul pentru cele mai multe înfrângeri într-o singură seară, după ce a pierdut la toate cele 11 categorii la care a fost nominalizat.

Filmul a intrat în competiția BAFTA cu un număr impresionant de nominalizări și cu așteptări larg răspândite că va converti cel puțin câteva dintre ele 0 în special pentru interpretarea din rol principal a lui Timothée Chalamet, care obținuse deja recunoașteri importante în acest sezon la Globurile de Aur din ianuarie și la Premiile Criticilor de Film.

În vârstă de 30 de ani, Chalamet este considerat cel mai în vogă actor din noua generație de la Hollywood, după ce a jucat atât în filme cu succes comercial uriaș (ca lungmetrajele „Dune” ale regizorului canadian Denis Villeneuve și „Wonka” din 2023), cât și în unele apreciate de critici („Lady Bird” sau „A Complete Unknown”).

„Marty Supreme” rulează în prezent în cinematografele din România, după ce a avut premiera pe 23 ianuarie.

Un actor britanic a câștigat premiul BAFTA la care Chalamet era considerat favorit

În unul dintre cele mai mari șocuri ale serii, el a pierdut la gala BAFTA în fața actorului britanic Robert Aramayo, care a câștigat Premiul pentru cel mai bun actor într-un rol principal grație interpretării sale din drama despre sindromul Tourette „I Swear”.

Șocul a fost cu atât mai mare întrucât „Marty Supreme” este o producție a A24, studioul independent care în ultimii ani a produs filme extrem de apreciate de către critici, dar care s-au bucurat și de succes comercial, în pofida bugetelor modeste după standardele Hollywood.

A24 a produs sau distribuit în ultimii ani filme precum „The Whale”, pelicula care i-a adus lui Brendan Frasier primul Premiu Oscar din carieră, „Civil War”, lungmetrajul ce s-a bucurat de un succes peste așteptări în cinematografe în 2024, „A Different Man”, titlul care i-a adus lui Sebastian Stan primul Glob de Aur din carieră, „Queer”, apreciatul film cu Daniel Craig într-un rol inedit după ce a renunțat la cel al lui James Bond, sau „The Brutalist”, peliculă pentru care Adrien Brody a câștigat al doilea Premiu Oscar din carieră.

Cu un buget de producție estimat la 60-70 de milioane de dolari, „Marty Supreme” este cel mai scump film pe care l-a produs vreodată studioul A24, record deținut până anul trecut de „Civil War”.

Record negativ pentru filmul „Marty Supreme” la Premiile BAFTA din 2026

Însă de la gala de duminică a plecat fără niciun trofeu și, cu 11 înfrângeri, a egalat recordul negativ al filmelor „Women in Love” (1969) și „Finding Neverland” (2004) ca număr de nominalizări fără niciun succes.

Revista Variety amintește totuși că ambele titluri precedente au obținut în cele din urmă câte un Oscar la gala care urmează Premiilor BAFTA: Glenda Jackson pentru cea mai bună actriță („Women in Love”) și Jan A.P. Kaczmarek pentru cea mai bună coloană sonoră originală („Finding Neverland”).

În pofida acestui eșec la BAFTA, „Marty Supreme” rămâne un competitor redutabil în discuția mai amplă despre premii, iar istoria arată că o seară slabă la un precursor important nu este neapărat fatală, potrivit Variety. Un alt titlu A24, „Everything Everywhere All at Once” (2022), a obținut un singur premiu BAFTA (pentru montaj), înainte de a câștiga în 2023 șapte Oscaruri, inclusiv pentru cel mai bun film, regie și trei trofee pentru interpretare.

Drama emoționantă „Moonlight” nu a câștigat nici ea niciun premiu BAFTA la gala din 2017, pierzând toate cele patru categorii la care fusese nominalizată, înainte de a produce o surpriză istorică la Oscaruri, unde a triumfat la categoria pentru cel mai bun film.

La BAFTA, „Marty Supreme” a fost nominalizat la categoriile pentru cel mai bun film, regie, actor în rol principal, actriță în rol secundar (Odessa A’zion), casting, scenariu original, scenografie, imagine, costume, montaj și machiaj și coafură. La Oscaruri, filmul are nouă nominalizări, cele obținute și pentru gala BAFTa, minus pentru actrița în rol secundar și machiaj și coafură.

Votul final pentru Oscaruri se desfășoară între 26 februarie și 5 martie. Ediția din 2026 a Premiilor Oscar, cea de-a 98-a organizată de Academia Americană a Artelor și Științelor Filmului, va avea loc pe 15 martie.