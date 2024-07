„Nu bombardați Beirutul!”. SUA, într-o ofensivă diplomatică contracronometru pentru a convinge Israelul să-și limiteze atacul împotriva Hezbollah

Oficialii americani încearcă să-i convingă pe israelieni să nu bombardeze Beirutul. FOTO: no, Credit line: AFP / AFP / Profimedia

Oficialii SUA au lansat o cursă diplomatică pentru a convinge Israelul să nu bombardeze capitala Libanului, Beirut, sau infrastructura civilă majoră, ca răspuns la un atac mortal cu rachete asupra Înălțimilor Golan, au declarat cinci persoane care au cunoștință de această cursă, scrie Reuters.

Washingtonul încearcă să evite un război în toată regula între Israel și mișcarea libaneză Hezbollah, susținută de Iran, după ce atacul asupra zonei controlate de Israel a ucis 12 tineri la sfârșitul săptămânii, potrivit celor cinci surse, care includ oficiali libanezi și iranieni, precum și diplomați din Orientul Mijlociu și Europa.

Israelul și SUA au dat vina pe Hezbollah pentru atacul cu rachete, deși gruparea a negat responsabilitatea.

Accentul diplomației a fost pus pe limitarea răspunsului, oficialii americani cerând israelienilor să nu atace Beirutul dens populat, suburbiile din sudul orașului, care formează bastionul Hezbollah, sau infrastructura cheie, precum aeroporturile și podurile, au declarat sursele care au solicitat anonimatul.

Vicepreședintele parlamentului libanez, Elias Bou Saab, care a declarat că a fost în contact cu mediatorul american Amos Hochstein după atacul de sâmbătă din Înălțimile Golan, a declarat pentru Reuters că Israelul ar putea evita amenințarea unei escaladări majore, alegând să nu lovească capitala și împrejurimile sale.

„Dacă evită civilii și evită Beirutul și suburbiile sale, atunci atacul lor ar putea fi bine calculat”, a spus el.

Israelul nu vrea „un război total”

Oficialii israelieni au declarat că doresc să lovească Hezbollah, dar nu să antreneze regiunea într-un război total. Cei doi diplomați din Orientul Mijlociu și Europa care au vorbit cu Reuters au spus că Israelul nu s-a angajat însă să evite atacurile asupra Beirutului, suburbiilor sale sau infrastructurii civile.

Departamentul de Stat al SUA a declarat că nu va comenta detaliile conversațiilor diplomatice, deși caută o „soluție durabilă” pentru a pune capăt schimburilor de focuri peste granița israeliano-libaneză.

„Sprijinul nostru pentru securitatea Israelului este ferm și neclintit împotriva tuturor amenințărilor susținute de Iran, inclusiv Hezbollah”, a declarat un purtător de cuvânt.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, John Kirby, a declarat și el reporterilor că Israelul are tot dreptul să răspundă la atac, dar că nimeni nu dorește un război mai amplu. „În ceea ce privește conversațiile din weekend, puteți fi siguri că le-am avut și le-am avut la mai multe niveluri”, a adăugat el.

Un răspuns calibrat, după modelul conflictului Israel-Iran

Cele cinci persoane care au vorbit despre eforturile diplomatice din ultimele două zile au fost fie implicate în conversații, fie au fost informate cu privire la acestea. Acestea au declarat că eforturile au vizat obținerea unei abordări calibrate similare celei care a limitat schimbul de atacuri cu rachete și drone din aprilie între Israel și Iran, declanșat de un atac israelian asupra consulatului iranian din Damasc.

Un oficial iranian a declarat că Statele Unite au transmis, de asemenea, mesaje către Teheran de cel puțin trei ori de la atacul de sâmbătă de pe Înălțimile Golan, „avertizând că escaladarea situației ar fi în detrimentul tuturor părților”.

Hezbollah este cea mai puternică rețea a „Axei rezistenței” a Iranului, formată din grupuri proxy regionale și aliată cu gruparea palestiniană Hamas. De când a izbucnit războiul din Gaza, în octombrie anul trecut, Hezbollah a fost implicat în schimburi de focuri cu armata israeliană.

În timpul unui război din 2006, ultima dată când Israelul și Hezbollah au avut un conflict major, forțele israeliene au bombardat suburbiile sudice ale Beirutului, cunoscute sub numele de Dahiya, lovind clădiri afiliate Hezbollah, precum și blocuri rezidențiale. Aeroportul din Beirut a fost bombardat și scos din funcțiune, iar în tot Libanul au fost distruse poduri, drumuri, benzinării și alte elemente de infrastructură.

Un diplomat francez a declarat pentru Reuters că, de la atacul din Înălțimile Golan, Parisul a fost de asemenea implicat în transmiterea de mesaje între Israel și Hezbollah pentru a detensiona situația.

Franța are legături istorice cu Libanul, care a fost sub mandat francez din 1920 până la obținerea independenței în 1943. Parisul a menținut legături strânse de atunci și are aproximativ 20.000 de cetățeni în această țară, mulți cu dublă cetățenie.

„Tot Libanul ar trebui să plătească”

Comandamentul israelian Homefront, o unitate militară responsabilă cu protejarea civililor, nu și-a modificat până acum instrucțiunile pentru cetățeni, un indiciu că armata nu se așteaptă la un pericol iminent din partea Hezbollah sau a oricărei alte grupări.

Duminică, cabinetul de securitate al premierului israelian Benjamin Netanyahu, care cuprinde 10 miniștri și a dictat politica privind războiul din Gaza și Hezbollah, i-a autorizat pe premier și pe ministrul apărării să „decidă asupra modului și momentului de răspuns” împotriva Hezbollah.

Această decizie, combinată cu abținerea partenerilor de coaliție de extremă dreapta ai lui Netanyahu – ministrul de finanțe Bezalel Smotrich și ministrul securității naționale Itamar Ben-Gvir – sugerează că Israelul a optat pentru un răspuns care să declanșeze un război total, așa cum au susținut unii politicieni.

În urma atacului din Înălțimile Golan, Smotrich a emis o declarație fermă prin care cerea măsuri ferme. El a postat pe X: „Pentru moartea copiilor, (liderul Hezbollah Sayyed Hassan) Nasrallah ar trebui să plătească cu capul său. Tot Libanul ar trebui să plătească”.