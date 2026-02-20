O deputată PNL acuză PSD și USR că blochează o soluție la Curtea de Argeș „în timp ce aproape 50.000 de oameni rămân fără apă potabilă”

Deputata PNL Alina Gorghiu a declarat vineri că noile buletine de analiză ale Direcției de Sănătate Publică Argeș confirmă prezența bacteriei Clostridium perfringens atât la stația de tratare Cerbureni, cât și în rețeaua de apă din Curtea de Argeș.

Gorghiu a spus că, conform buletinelor de analiză, bacteria este prezentă inclusiv la ieșirea din stația de tratare și în rețeaua de distribuție.

„Asta înseamnă că sursa problemei nu a fost eliminată, iar aproape 50.000 de argeșeni sunt în continuare expuși unui risc real pentru sănătate”, a declarat deputata de Argeș.

Ea consideră că excedentul „de peste 30 de milioane de lei” de la Primăria Curtea de Argeș trebuia folosit „pentru reparațiile urgente la stația de tratare și la rețeaua de apă”.

„Mai grav, consilierii PSD și USR au refuzat să se prezinte la ședința Consiliului Local Curtea de Argeș, împiedicând formarea cvorumului, deși principalul punct pe ordinea de zi era exact alocarea excedentului bugetar către compania de apă Aquaterm, pentru finanțarea lucrărilor necesare. Proiectul a fost inițiat de consilierii liberali tocmai pentru a accelera rezolvarea acestei crize”, a adăugat Alina Gorghiu.

Liberala susține că „absența deliberată de la această ședință înseamnă blocarea unei soluții concrete, în timp ce aproape 50.000 de oameni rămân fără apă potabilă”.

„Primarul are obligația să asigure finanțarea din bugetul local. Consilierii au obligația să fie prezenți și să voteze soluțiile. Argeșenii nu pot aștepta la nesfârșit”, a conchis Alina Gorghiu.

În Curtea de Argeș a fost declarată stare de alertă pentru 30 de zile, săptămâna trecută, după ce Direcția de Sănătate Publică (DSP) Argeș a anunțat că în probele recoltate pe 6 februarie a fost depistată bacteria Clostridium perfringens în trei puncte din rețea, potrivit Europa Liberă România. În municipiu, apa de la robinet nu mai este bună de băut de trei luni.

FOTO: Scullery | Dreamstime.com