O tânără, amendată pentru un slogan pro-palestinian. Instanța germană a considerat că este o scandare antisemită

Justiţia germană a condamnat marţi o femeie de 22 de ani la plata unei amenzi de 600 de euro pentru că a scandat sloganul ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ (De la râu până la mare, Palestina va fi liberă), considerat antisemit, în timpul unei manifestaţii la doar câteva zile de la atacul comis de mişcarea palestiniană Hamas în sudul Israelului în 7 octombrie 2023, relatează AFP şi DPA, citate de Agerpres.

Sloganul ‘From the river to the sea, Palestine will be free’ este scandat de obicei în timpul manifestaţiilor pro-palestiniene din lume de la începutul războiului actual dintre Israel şi mişcarea Hamas în Fâşia Gaza.

Fraza este considerată de detractori drept antisemită întrucât ea neagă existenţa Israelului sau face apel la eliminarea acestuia. Există însă şi voci care susţin că este vorba doar despre un apel la egalitate între palestinieni şi israelieni.

Tribunalul a considerat că tânăra, identificată ca Ava M., a susţinut crimele Hamas prin scandarea sloganului, în timpul unei manifestaţii neautorizate desfăşurate în 11 octombrie în cartierul berlinez Neukolln, la câteva zile după atacul sângeros comis de Hamas în sudul Israelului.

„În acest context concret, această frază nu poate fi înţeleasă decât ca o negare a dreptului la existenţă al Israelului şi ca o aprobare a atacului”, a explicat instanţa.

Verdictul tribunalului din Berlin a fost denunţat de avocatul acuzatei drept o dorinţă de a o „pedepsi” pe tânără. „Este o zi sumbră pentru libertatea de exprimare. Tribunalul a incriminat această frază, dar clienta mea a vrut doar să-şi exprime speranţa într-un viitor al coexistenţei democratice între toţi locuitorii regiunii”, a spus Alexander Gorsky.

Acesta a precizat că va contesta în apel decizia din prima instanţă.

Conflictul dintre Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas a izbucnit după atacul terorist de o amploare fără precedent efectuat în 7 octombrie anul trecut de comandouri ale militanţilor palestinieni în sudul Israelului, când 1.197 de persoane au fost ucise, în cea mai mare parte civili. Alte 251 de persoane au fost răpite de Hamas în acea zi şi duse în Fâşia Gaza.

Armata israeliană a ripostat cu o campanie de bombardamente, urmată de o operaţiune terestră amplă, împotriva poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza. Potrivit autorităţilor din Gaza, acţiunile militare israeliene s-au soldat, până marţi la prânz, cu 39.653 de morţi şi 91.535 de răniţi în rândul palestinienilor.