Tiraspolul promovează un neadevăr în plină criză energetică. Directorul Moldovagaz explică pentru HotNews.ro: „Ei nu plătesc deloc și, cumva, vor să se justifice”

În plină criză energetică din regiunea transnistreană, administrația de facto de la Tiraspol și sursele media locale promovează un neadevăr grosolan, susține directorul Moldovagaz. Liderul din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, spune că autoritățile de la Chișinău încearcă să atribuie regiunii transnistrene datoria invocată de Gazprom ca motiv pentru sistarea livrărilor de gaze naturale.

În realitate, directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, a explicat, la solicitarea HotNews.ro, că declarațiile Tiraspolului sunt simple speculații. Mai exact, în scrisoarea transmisă către Tiraspoltransgaz sunt menționate datoriile întreprinderii din stânga Nistrului față de Moldovagaz, în baza acordului semnat la 11 ianuarie 2011. Este vorba despre o sumă de peste 11 miliarde de dolari, bani care s-au acumulat pe tot parcursul existenței regiunii transnistrene, timp în care administrația separatistă nu a plătit niciodată pentru gazele naturale, acestea fiind primite gratuit de la Gazprom prin intermediul Moldovagaz. De menționat, Tiraspoltransgaz, fiind o întreprindere din regiunea nerecunoscută, nu deține licență pentru a opera pe piața externă.

Liderul de facto al regiunii transnistrene a calificat drept o provocare scrisoarea transmisă de Moldovagaz către Tiraspoltransgaz.

„Este o provocare: niciodată Gazprom nu a avut pretenții față de Transnistria și Tiraspoltransgaz, a declarat Vadim Kransloselski după ședința celulei de criză convocată în seara de 1 ianuarie. Aceasta declarația a fost preluată de mai multe surse media și canale de Telegram din regiunea transnistreană cu titluri: „Moldovagaz încearcă, între timp, să transfere datoria sa de 700 de milioane pentru gazele naturale pe seama Transnistriei”. Mai mult, cei de la Tiraspol susțin că Moldovagaz și autoritățile de la Chișinău ar fi trebuit să negocieze livrările de gaz rusesc în regiunea transnistreană prin Turcia, pasând astfel toată responsabilitatea crizei pe autoritățile constituționale ale Republicii Moldova.

Scrisoarea Moldovagaz are în vedere datoria istorică a regiunii și nu cea invocată de Gazprom

„Juridic vorbind, contractual, este un contract semnat între Moldovagaz și Tiraspoltransgaz, prin care ei și-au asumat obligațiunea de achitarea datoriilor și în cazul în care am primit notificarea din partea Gazprom, noi am acționat fix conform prevederilor contractului. Respectiv, notificarea noastră are temei că sunt datorii. Eu am văzut declarațiile respective, dar eu nu pot comenta ceea ce spune domnul Krasnoselski, eu pot comenta ceea ce este scris în contract. În contract este scris că în cazul în care ei nu achită, livrările de gaz pot fi limitate până la 0. Având în vedere ca gazele pentru Tiraspoltransgaz noi primim de la Gazprom, fix aceeași notificare a fost expediată lor, având în vedere clauzele contractului între noi, Moldovagaz, și Tiraspoltransgaz”, a explicat Vadim Ceban, pentru Hotnews.ro.

Directorul Moldovagaz a mai precizat că în scrisoarea Moldovagaz transmisă către Tiraspoltransgaz se are în vedere datoria istorică a regiunii și nu cea invocată de Gazprom pentru malul drept al Nistrului, fiind indicate și normele contractuale dintre cele două întreprinderi. Mai mult, potrivit lui Ceban, în octombrie 2022 am mai fost transmisă o asemenea scrisoare.

„Ei nu achită deloc. Noi, având aceasta notificare de la Gazprom, în raport cu ei, cu Tiraspoltransgaz, am procedat fix așa cum prevede contractul, semnat între Moldovagaz și Tiraspoltransgaz. Punctul acesta, am văzut că au publicat scrisorile, se referă la contract, noi nu am luat altceva. În plus, trebuie să cunoască că sunt titlurile executorii, de 9 miliarde de dolari pentru aceste datorii, dar în total este o datorie de peste 11 miliarde de dolari. Despre acest lucru ei nu spun nimic, dar spun despre anumite speculații. Evident, cumva vor să îndreptățească, dar asta e… Noi am oferit lor posibilitatea și cred că vom oferi în continuare posibilitatea de a procura gazele naturale de pe piețele europene, de la orice hub gazier din regiune, dar deja depinde de decizia lor. Cel puțin ei trebuie să cunoască că posibilitățile tehnice, comerciale și juridice sunt, și regiunea transnistreană poate fi aprovizionată cu gazele naturale din alte surse, fix așa cum procedează malul drept”, a mai punctat Vadim Ceban.

În lipsa gazelor rusești, în regiunea transnistreană a fost sistată activitatea mai multor firme, iar după vacanță, școlile vor activa în regim online

În prezent, sunt posibilitățile atât tehnice, cât și juridice, de a livra gazele naturale în regiunea transnistreană, însă aceste resurse, fiind procurate direct de pe piața europeană, vor trebui să fie achitate imediat de către Tiraspol.

„Noi am prezentat cum lucrează bursa, cum are loc procedura de achiziții. Cred că în curând vom prezenta și concret și oferte și cantități, dacă este necesar. Dar încă o dată: trebuie să fie voința din partea Tiraspoltransgaz de a achiziționa aceste volume de pe piața”, a mai menționat directorul “Moldovagaz”.

Între timp, în lipsa livrărilor de gazele rusești, în regiunea transnistreană a fost sistată activitatea mai multor întreprinderi, iar după vacanță de iarnă școlile vor activa în regim online. Blocurile, școlile și grădinițele din regiunea transnistreană rămân fără încălzire și apă caldă.

Amintim, autoritățile de la Chișinău au acuzat că decizia Gazprom este „un act de șantaj energetic”, iar regiunea transnistreană a devenit ostatic al situației.

„Această decizie este un act de șantaj energetic evident, care vizează să transforme locuitorii din regiunea transnistreană în ostatici, lăsându-i fără lumină și căldură în mijlocul iernii. Guvernul condamnă cu tărie astfel de tactici opresive și reiterează că nu recunoaște vreo pretinsă datorie, invalidată inclusiv de un audit internațional”, se arată într-o declarație a Guvernului de la Chișinău.

Maia Sandu spune că Kremlinul folosește din nou șantajul energetic în încercarea de a destabiliza situația

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat luni, 30 decembrie, despre provocările actuale în domeniul energetic, într-o întâlnire cu prim-ministrul Dorin Recean, președintele Parlamentului Igor Grosu și vicepremierul Oleg Serebrian, criticând decizia Gazprom de a întrerupe livrarea gazelor de la 1 ianuarie 2025. Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Maia Sandu a subliniat că „Kremlinul folosește din nou șantajul energetic în încercarea de a destabiliza situația, de a influența alegerile parlamentare din 2025 și de a ne submina parcursul european”.

Într-un interviu pentru HotNews, vicepremierul Oleg Serebrian spune că Tiraspolul nu va reuși să gestioneze situația decât maximum 2-3 săptămâni și va fi nevoie de o intervenție umanitară din exterior.

Anterior, compania Gazprom a explicat decizia sa de a opri livrările de gaze în regiunea transnistreană prin faptul că de anul viitor, tranzitul prin Ucraina va fi oprit, iar pentru a continua livrările este necesar ca Republica Moldova să achite datoria istorică de peste 700 de milioane de dolari. În baza unui audit extern, Chișinăul recunoaște doar suma de 8,6 milioane de dolari. Moscova însă a respins concluziile făcute de auditori din Norvegia și Marea Britanie. Mai mult, în realitate, soluția tehnică pentru a livra gazele rusești în regiunea transnistreană există, chiar și fără tranzitul prin Ucraina. Este vorba despre ruta trans-balcanică, prin teritoriul Turciei. În condițiile create, din 16 decembrie, Guvernul de la Chișinău a instituit starea de urgență energetică pentru 60 de zile.

Vezi mai jos scrisoarea Moldovagaz: