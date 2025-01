VIDEO Un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit pe o fabrică de mobilă, în California. Doi oameni morți, alți 18 răniți

Două persoane au murit şi alte 18 au fost rănite după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit joi pe o clădire comercială din sudul Californiei, au anunțat oficiali americani citaţi de BBC.

Zona unde s-a prăbuşit avionul este în apropiere de Aeroportul Municipal Fullerton, la circa 10 kilometri de Disneyland. Prăbuşirea a provocat şi un incendiu, care a fost stins de pompieri.

Zece persoane au fost transportate la spital cu răni, a spus, joi după-amiază, Departamentul de Poliţie Fullerton, într-o postare pe X. Alte opt au primit asistenţă medicală la fața locului şi au fost lăsate să plece.

Aeronava cu un singur motor Van’s RV-10 s-a prăbuşit la ora locală 14:15, potrivit Administraţiei Federale pentru Aviaţie (FAA).

Oficialii nu au oferit alte detalii despre modul în care a avut loc accidentul. Nu este clar dacă cele două persoane care au murit erau muncitori sau se aflau la bordul avionului.

Poliţia a afirmat că evacuează clădirile din zonă şi a cerut oamenilor să stea departe de locul prăbuşirii.

🇺🇸⚡️- Footage captured by a circling news helicopter shows the damage.



A small plane, likely a single-engine, crashed into a warehouse roof in the vicinity of Fullerton Municipal Airport. pic.twitter.com/w451ZFze0C