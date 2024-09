VIDEO Un serial nou în care nimic nu e ceea ce pare a urcat rapid în topurile Netflix

Șefii Netflix jubilează din nou după ce „The Perfect Couple” (Cuplul perfect), un nou serial în care nimic nu e ceea ce pare, a debutat în forță pe platforma de streaming, ajutat de o distribuție în care apare Nicole Kidman și Liev Schreiber.

The Perfect Couple a fost lansat pe Netflix în data de 5 septembrie și a strâns 103.500.000 de ore de vizionare în săptămâna sa de debut (2-8 septembrie), urmate de alte 111.600.000 milioane de ore în săptămâna care a urmat (9-15 septembrie).

Cu peste 200 de milioane de ore de vizionare în primele două săptămâni de la debut, audiența serialului limitat este în linie sau ușor sub unele dintre cele mai populare seriale lansate de Netflix anul acesta, precum Griselda, Problema celor 3 corpuri sau Avatar: The Last Airbender.

Baby Reindeer, serialul Netflix care a depășit toate așteptările anul acesta și tocmai a fost premiat la Gala Premiilor Emmy, a avut un parcurs diferit: debutul a fost mai puțin spectaculos, dar a strâns pe parcurs ore de vizionare grație recomandărilor făcute de spectatori între ei și recenziilor stelare apărute în presă.

La fel ca Baby Reindeer, The Perfect Couple este o serie limitată cu final închis și un număr redus de episoade (6, în timp ce serialul creat de comediantul și actorul scoțian Richard Gadd a avut 7). Drept urmare, rămâne de văzut dacă și noul serial va reproduce succesul obținut de Baby Reindeer și alte serii limitate ale Netflix ca ore de vizionare, având în vedere că el poate fi văzut destul de rapid în regim de „bingewatching”.

Cert este că ultima oară când Netflix a avut date de audiență atât de bune pentru un singur serial a fost în intervalul 17-23 iunie, în a doua săptămână de la lansarea celei de-a doua părți a sezonului 3 al Bridgerton (131.500.000 de ore de vizionare).

Despre ce e „The Perfect Couple”, noul serial care face furori pe Netflix

„Atunci când o nuntă somptuoasă se încheie în dezastru înainte ca măcar să poată să înceapă – cu un cadavru descoperit în Portul Nantucket cu doar câteva ore înaintea ceremoniei – toată lumea din alaiul de nuntă devine brusc un suspect”, ne spune descrierea oficială a serialului, citată de IMDb.

Eve Hewson joacă personajul Ameliei Sacks, mireasa, în timp ce Billy Howle este mirele Benji Winbury. Însă cap de afiș pentru The Perfect Couple sunt fără doar și poate Nicole Kidman, care și-a prezentat recent noul film Babygirl la Festivalul de la Veneția, și apreciatul actor american Liev Schreiber.

După cum sugerează și descrierea oficială, serialul este unul de tip dramă-mister, însă el este presărat și cu note de comedie, lucru ilustrat de trailerul său:

Un alt lucru de știut este că serialul are un rating TV-MA, acordat în Statele Unite serialelor gândite pentru a fi văzute de un public adult și care pot fi nepotrivite pentru minorii sub vârsta de 17 ani.

Succesul de care se bucură The Perfect Couple este oarecum surprinzător, și nu chiar. Comparativ cu alte seriale ale sale lansate anul acesta, ca de exemplu Problema celor 3 corpuri sau noul sezon al Bridgerton, Netflix pare să fi investit foarte puțin în publicitate pentru The Perfect Couple.

Compania americană de streaming pare să se fi bazat în cazul de față pe faptul că un serial cu Nicole Kidman în unul din rolurile principale își face singur reclamă.

Va avea seria „Cuplul perfect” și un al doilea sezon pe Netflix?

Succesul a fost atât de mare încât publicații ca Forbes și Business Insider se întreabă acum dacă The Perfect Couple va avea și un al doilea sezon, chiar dacă a fost gândit ca o serie limitată cu o poveste care se încheie în ultimul episod.

Speculațiile au fost alimentate de un comentariu făcut de Kidman într-un interviu acordat USA Today, aceasta declarând că:

„Cred că este copt [pentru mai multe episoade]… Cred că încă există o istorie enormă și un viitor enorm” al poveștii care să fie explorate într-un viitor sezon.

Nu ar fi nicidecum primul exemplu de astfel de serial pe care Netflix a decis să îl continue datorită succesului său, cel mai cunoscut exemplu fiind chiar Squid Game, cel mai popular serial produs vreodată de compania de streaming.

Netflix a anunțat la începutul lunii trecute că Squid Game nu va avea doar un al doilea sezon, ci și un al treilea, primul dintre ele urmând să fie lansat în decembrie anul acesta.

Însă în cazul The Perfect Couple lucrurile sunt ceva mai complicate pentru un eventual sezon 2. Serialul se bazează pe cartea omonimă din 2018 a scriitoarei Elin Hilderbrand iar cartea respectivă nu are niciun „sequel”.