Eva Mendes spune la 10 ani de la ultimul ei film că nu știe ce ar convinge-o să se întoarcă la actorie

Eva Mendes într-o secvență din filmul „The Place Beyond The Pines”, cel în care l-a întâlnit pe Ryan Gosling, FOTO: All Film Archive-Focus Features / Mary Evans Picture Library / Profimedia Images

Actrița americană Eva Mendes a declarat într-un nou interviu că este fericită cu viața ei de familie și că nu știe ce ar putea să o convingă să se întoarcă la actorie după o pauză de 10 ani, deși nu exclude complet acest lucru, relatează The New York Post.

Ea a fost întrebată explicit despre acest subiect într-un interviu pe care l-a acordat emisiunii Good Morning America pentru a promova Desi, Mami, and the Never-Ending Worries, o carte pentru copii pe care a scris-o.

„Nu știu”, a răspuns ea, înainte să adauge că s-ar putea întoarce la Hollywood „dacă există roluri interesante” pentru ea. Mendes a dezvăluit însă încă din 2022 că a devenit mult mai pretențioasă în ceea ce privește rolurile pe care ar fi dispusă să le accepte.

„Am o listă atât de scurtă a lucrurilor pe care le-aș face. Adică, înainte să am copii, eram deschisă față de orice – dacă era un proiect distractiv”, a declarat ea cu doi ani în urmă la emisiunea The View, subliniind că exclude din start orice roluri care presupun violență sau scene sexualizate.

Vorbind în noul interviu de săptămâna aceasta despre decizia de a părăsi Hollywood, ea a spus că „am plecat într-o perioadă în care simțeam ceva de genul… cu 10 ani în urmă, că am cam reușit”.

„Tocmai lucrasem cu Ryan Gosling care e, gen, cel mai bun. Și am avut așa un sentiment pe care nu știu cum să-l descriu, a fost așa un vârf al carierei mele să lucrez cu el și ceea ce am creat împreună (…) încât am simțit că e un moment bun să plec pur și simplu”.

Mendes spune că este norocoasă să poată petrece timp cu copiii ei

Mendes, pe care titluri ca Training Day, 2 Fast 2 Furious, Hitch, We Own the Night și Ghost Rider au făcut-o una dintre cele mai în vogă actrițe de la Hollywood cu ani în urmă, nu a mai jucat în niciun film din 2014, când a apărut în Lost River, un lungmetraj de dramă cu elemente de fantasy scris și regizat de Gosling.

Mendes și Gosling s-au întâlnit cu 3 ani înainte, când au jucat un cuplu în drama polițistă The Place Beyond the Pines.

Deși nu au confirmat niciodată oficial că sunt căsătoriți, Gosling și Mendes formează un cuplu de peste un deceniu și au două fiice împreună, Amada, în vârstă de 10 ani, și Amada Lee, în vârstă de 8 ani.

Mendes și Gosling au fost fotografiați împreună la Jocurile Olimpice de la Paris: FOTO: Icon Sport / ddp USA / Profimedia

„Sunt atât de norocoasă fiindcă mă gândeam să pot petrece acest timp cu copiii mei – iar eu am mai muncit, doar că nu am jucat [în filme] fiindcă actoria te duce în locuri diferite și te ia [de acasă]”, a declarat Mendes într-un interviu acordat mai devreme în cursul acestui an emisiunii Today.

„A fost aproape un acord nonverbal”, a declarat ea despre decizia cuplului ca ea să rămână acasă în timp ce Gosling să continue să joace în filme.

Decizia pare să fi fost una inspirată pentru cuplu, având în vedere că Gosling a devenit unul dintre cei mai bine plătiți actori de la Hollywood și a fost nominalizat din nou la Premiul Oscar chiar anul acesta la categoria la care a triumfat însă în cele din urmă Robert Downey Jr.