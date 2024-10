[P] Alex Pițigoi își păstrează titlul de Campion Național!

Ultima etapă a Campionatului Național Masters de Viteză în Coastă a adus o nouă victorie pentru Alexandru Pițigoi. Etapa s-a desfășurat la Brașov în weekendul 12-13 octombrie, pe traseul ce urcă spre stațiunea Poiana Brașov.



O cursă de tradiție, și anul acesta la Brașov a fost o atmosferă deosebită, cu număr record de spectatori și participanți. Peste 100 de piloți au fost prezenți pe lista de înscrieri a Trofeului Poiana Brașov, dintre care 78 la Categoria 1 FIA (turisme). Alex Pițigoi a devenit deja Campion Național la etapa anterioară, din Baia Mare.



Cu toate că nu mai avea presiunea rezultatului, Dodo a luat startul cu dorința de a obține o clasare cât mai bună, pe măsura celor de până acum. Manșele de recunoaștere și calificări din prima zi s-au desfășurat în condiții dificile de ploaie și aderență foarte scăzută. În ziua de concurs de duminică, asfaltul a fost uscat, dar temperaturi scăzute – sub 12 grade – care au influențat performanța mașinilor. Având la dispoziție o mașină perfect pusă la punct, chiar și în condiții provocatoare, Alex Pițigoi a reușit cel mai bun timp al etapei în cadrul Categoriei 1 și, totodată, a șasea victorie din tot atâtea etape ale Campionatului de anul acesta.

Alex Pițigoi, un exemplu de determinare

La Winner, suntem foarte mândri să susținem un pilot dedicat și perseverent. Am stat de vorbă cu Alex într-un scurt interviu, în care am vrut să aflăm mai multe despre motivația lui, pasiunea pentru motorsport și planurile de viitor.

Interviu

1. Alex, felicitări pentru un sezon impecabil! Care a fost cel mai greu moment în timpul unei curse?

Am avut destule momente dificile, dintre care cele mai marcante au fost, cu siguranță, accidentele. Am avut cel mai grav accident în 2007 la Raliul Sibiului, pe o probă specială de noapte. După ce m-am dat peste cap de mai multe ori, a izbucnit și un incendiu în partea din față a mașinii, dar din fericire eu nu am pățit nimic grav datorită elementelor de siguranță care au funcționat perfect.

2. Care e viitorul motorsportului în România?

Cred că motorsportul românesc trece prin cea mai bună perioadă, iar perspectivele sunt încurajatoare. Numărul de sportivi este în creștere, de asemenea și proporția tinerilor în cadrul sportivilor. Au fost inaugurate două circuite de curse în ultimii ani, precum și mai multe piste de karting în toată țara. Toate aceste premise, dacă vor fi dublate și de susținerea materială din partea mediului privat și a statului – fără de care nu se poate dezvolta niciun sport, constituie condiții foarte bune pentru un viitor promițător.

3. Cum a început pasiunea ta pentru curse și când ai realizat că poți construi o carieră din asta?

Sunt pasionat de automobilism de pe la 6-7 ani, de când mergeam împreună cu tatăl meu la competiții, el făcând atunci parte din comisia tehnică a federației naționale. Dintotdeauna mi-am dorit să fiu implicat în acest sport și încă din timpul studenției am început să particip. Pentru mine a fost o evoluție naturală și sunt fericit că am putut rezista o perioadă atât de îndelungată într-un domeniu foarte competitiv precum motorsportul.

4. Numește 3 calități pe care ar trebui să le aibă un Winner de calibrul tău.

Pentru a reuși în sportul cu motor sunt necesare mai multe calități, dar dacă ar fi să mă rezum la doar 3 dintre ele, aș menționa: atenția la detalii, capacitatea de reacție rapidă fără a-ți pierde concentrarea și aceea de a lucra alături de echipă -deoarece este un sport în care nu se poate câștiga decât în echipă.

5. Ce planuri ai pentru următoarea etapă în carieră?

Sper să mai pot pilota încă mulți ani de acum înainte și să o fac cel puțin la fel de profesionist ca în prezent. Pe lângă participarea în competiții, îmi propun să transmit celor mai tineri și la început de drum cât mai multe din cele învățate de mine în carieră. De asemenea, prin diversele evenimente la care particip, atât ca sportiv, cât și ca instructor, sper să atrag cât mai mulți pasionați către motorsport.

