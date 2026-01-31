Paradoxul Floreasca. Cum a devenit primul mare cartier construit de comuniști în București magnet pentru milionari de azi

Ridicat în perioada 1954-1962, Raionul Floreasca a fost așezat de regimul Gheorghe Gheorghiu-Dej în vitrina mărețelor realizări și reprezenta „idealul de locuire socialist”.

A fost primul cartier gândit ca un micro-raion, cu toate facilitățile, dar cu blocuri cu apartamente mici și înghesuite.

Faimoasa groapă Floreasca a fost transformată într-un parc dotat cu patinoar și tobogan, care au devenit simboluri ale cartierului.

Parcul Verdi a fost amenajat cu 4 baze sportive pentru sportul de masă, un cinematograf (Cinemascop Floreasca), o piață, complexul comercial U.C.E.C.O.M, două școli gimnaziale, un liceu, grădinițe și creșe, dispensar și 4 ștranduri, magazine la parterul blocurilor și un complex sportiv cu debarcader și promenadă.

Citește, pe B365.ro, de ce Floreasca este considerat de mulți arhitecți cartierul în care calitatea locuinței este printre cele mai bune din oraș.