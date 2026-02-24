Piața auto din România a avut cea mai mare scădere procentuală dintre țările UE. Ce s-a întâmplat luna trecută cu Dacia în Europa

În ianuarie, piața auto românească a avut cea mai mare scădere procentuală din UE, 33%, în timp ce la nivelul Uniunii scăderea a fost de 4%. Marca Dacia a avut un declin de 36% la înmatriculările de mașini noi în UE, arată datele asociației industriei auto.

Piața auto românească reprezintă 1% din întreaga piață auto UE.

În UE s-au înmatriculat 800.000 de mașini noi luna trecută, față de 831.000 în prima lună din 2025. În Româna, scăderea a fost de la 11.900 de unități, la 7.900, arată datele ACEA (Asociația Constructorilor Europeni de Automobile). Piața auto locală a scăzut cu 33%, iar în Bulgaria declinul a fost de 19%.

APIA, cea mai cunoscută asociație auto din România, estima recent că piața locală va scădea, după patru ani de creștere, mai ales că nu se știe dacă va exista un program Rabla în 2026 și multe alte lucruri sunt incerte.

La mașini full-electrice, scăderea a fost de 16% în România, spre sub 1.000 de mașini. La nivelul UE, mașinile electrice au crescut foarte puternic, cu 24%, de la 124.000 de unități, la 154.000 de unități. Cea mai mare piață europeană este Germania, cu 42.000 de electrice înscrise în circulație într-o singură lună.

Pentru întreaga Uniune, înmatriculările de mașini pe benzină au scăzut cu 28%, iar cele de diesel, cu 22%, mai arată datele ACEA. Pe plus au fost hibridele.

Dintre cele 800.000 de mașini înmatriculate în UE luna trecută, cele mai multe au fost Volkswagen (10,7%), Skoda (cotă 7,2%) și Toyota (tot 7,2%).

Dacia a avut una dintre cele mai mari scăderi dintre toate mărcile din UE, 36%, de la 46.000 de mașini, la sub 29.000. Dintre mărcile cunoscute, doar Mitsubishi a avut o scădere mai mare: -37%.

Cele mai importante mărci chineze au avut fiecare cotă de 1,7% luna trecută: BYD și grupul SAIC (cunoscut pentru marca MG).