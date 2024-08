Politico: Prima sarcină a lui Mark Rutte ca şef al NATO este găsirea unei femei care să-l înlocuiască pe Mircea Geoană. Două nume

Înainte de a-şi începe noul mandat de şef al NATO, Mark Rutte s-a uitat deja peste câteva CV-uri ale celor care doresc să devină mâna sa dreaptă. Actualul secretar general adjunct, Mircea Geoană, care ocupă această funcţie din 2019, este aşteptat să se retragă, pentru a candida la alegerile prezidenţiale din România din noiembrie, scrie Politico, citând oficiali ai alianței nord-atlantice.

Un diplomat NATO de rang înalt din Europa de Vest a declarat că există un consens general în rândul aliaţilor că un est-european ar trebui să fie numit ca adjunct al lui Rutte. Discuţiile de la sediul NATO se concentrează pe două femei, foşti oficiali de rang înalt din Macedonia de Nord şi Bulgaria, două ţări balcanice care erau sub control sovietic până la sfârşitul Războiului Rece.

„Este foarte posibil ca postul să revină unei femei din Europa de Est. Nu în ultimul rând, din cauza presiunii publice de a numi o femeie ca secretar general în locul lui Rutte”, a declarat pentru Politico fostul purtător de cuvânt al NATO Oana Lungescu, conform News.ro.

Rutte va prelua conducerea NATO la 2 octombrie, într-un moment în care alianţa militară îşi propune o misiune urgentă de consolidare a flancului estic pentru a preîntâmpina orice potenţială agresiune rusă. Germania, de exemplu, estimează că Rusia ar putea fi pregătită din punct de vedere militar să atace ţările NATO peste cinci, până la opt ani.

Acest lucru face ca o cunoaştere aprofundată a modului în care gândeşte Kremlinul să fie relevantă atunci când vine vorba de alegerea adjunctului lui Rutte.

Radmila Sekerinska



Numele fostului ministru al apărării din Macedonia de Nord Radmila Šekerinska a fost vehiculat pe scară largă, potrivit unui diplomat NATO şi unui oficial NATO de rang înalt. Dacă ea va fi aleasă, va fi cel mai înalt oficial NATO din regiunea Balcanilor de Vest din afara Uniunii Europene. Ţara a aderat la NATO în urmă cu doar patru ani, Šekerinska jucând un rol-cheie în aderarea sa.

Fostul ministru al apărării din Macedonia de Nord Radmila Šekerinska. FOTO: Husamedin Gina / AFP / Profimedia

Pro-occidentală, Šekerinska este în prezent vicepreşedinte al Partidului Socialiştilor Europeni la nivel european.

Într-un interviu acordat după invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina, ea a respins afirmaţia Rusiei potrivit căreia extinderea NATO spre est ar fi un „plan occidental sinistru”.

„Dimpotrivă, membrii NATO iniţial mari nu au avut un apetit deosebit pentru extindere”, a spus ea.

Šekerinska a refuzat să comenteze speculaţiile potrivit cărora ar putea ajunge adjuncta lui Rutte.

Dar Majda Ruge, senior policy fellow la think tank-ul European Council on Foreign Relations, a lăudat-o ca fiind candidatul ideal. „Pentru următorul (secretar general adjunct), NATO va avea nevoie de o personalitate de rang înalt care este foarte competentă, are curaj, este inteligentă în ceea ce priveşte Rusia şi înţelege, de asemenea, provocările din Balcanii de Vest. Radmila Šekerinska se încadrează perfect în acest profil”, a declarat Ruge, care este expertă în regiunea balcanică.

Mariya Gabriel

Un alt candidat este fostul vicepremier al Bulgariei şi fost comisar european Mariya Gabriel, potrivit a doi oficiali care cunosc direct planurile acesteia.

Mariya Gabriel, Foto: Valeria Mongelli / Zuma Press / Profimedia Images

„Există zvonuri în jurul fostului comisar european şi viceprim-ministru bulgar Mariya Gabriel”, a confirmat Oana Lungescu.

Mariya Gabriel nu a răspuns solicitării Politico de a comenta. La fel, delegaţiile Bulgariei şi Macedoniei de Nord la NATO nu au comentat candidaturile, iar NATO a refuzat, de asemenea, să comenteze.

Bulgaria a fost în centrul atenţiei din cauza legăturilor strânse ale elitelor sale politice cu Rusia. În aprilie, prim-ministrul demisionar Nikolai Denkov a avertizat într-un interviu acordat POLITICO că „Rusia va face tot posibilul pentru a-şi recăpăta influenţa puternică în Bulgaria”. Sofia a elaborat, de asemenea, acorduri pentru a consolida rolul Moscovei ca furnizor dominant de energie în Europa de Sud-Est, în ciuda sprijinului retoric al ţării UE pentru Ucraina, notează Politico, potrivit News.ro.

Pe de altă parte, ambele ţări sunt afectate de probleme legate de corupţie.

Conform Transparency International, Bulgaria ocupă locul 67 la nivel mondial în Indicele de Percepţie a Corupţiei, iar Macedonia de Nord se află pe locul 76.

Alte candidaturi

În timp ce aceşti doi candidaţi din Balcani sunt consideraţi favoriţi, există şi alţi candidaţi propuşi care îi sunt prezentaţi lui Rutte. Fostul prim-ministru al Letoniei, Krišjānis Kariņš, care a dorit cândva postul lui Rutte, candidează pentru a fi adjunct al acestuia, potrivit unui oficial leton de rang înalt.

Polonia şi Turcia – ambele cu instituţii militare serioase – iau în considerare propunerea unor candidaţi proprii, potrivit a doi diplomaţi NATO. Cu toate acestea, Polonia se confruntă cu luptele interne dintre preşedintele Andrzej Duda şi premierul Donald Tusk.

Rolul de secretar general adjunct a crescut în importanţă în ultimul deceniu, potrivit Oanei Lungescu. Rolul principal al titularului funcţiei este să îl înlocuiască pe şef şi să prezideze de două ori pe săptămână reuniunile celor 32 de ambasadori din Consiliul Nord-Atlantic sau orice reuniune de urgenţă, inclusiv Consiliul NATO-Ucraina.

În mai 2021, Geoană a prezidat reuniunea informală a miniştrilor de externe NATO de la Berlin, când şeful NATO, Jens Stoltenberg, era diagnosticat cu Covid.