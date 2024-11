Ponta dă vina pe Ciucă, „un idiot util”, pentru rezultatele alegerilor. Ce spune despre succesul lui Georgescu

Fostul președinte al PSD Victor Ponta a dat vina pe PNL pentru succesul lui Călin Georgescu la primul tur al alegerilor prezidențiale. El a declarat la Digi24 că Nicolae Ciucă a fost „idiotul util”, prin ale cărui atacuri la adresa PSD a fost slăbită coaliția de guvernare și au fost transferate voturi către candidatul independent și către Elena Lasconi.

Într-o intervenție la Digi24, Victor Ponta spune că e prea devreme pentru a înțelege de ce românii au votat cum au făcut-o în primul tur al prezidențialelor.

„Eu cred că PNL și Ciucă, dar și PSD și Ciolacu, au plătit foarte mult asocierea în imaginea și în mintea oamenilor cu Klaus Iohannis. Dar toate atacurile pe care le-am văzut în această campanie, că acum, pentru că aminteați de PNL, dinspre PNL către Partidul Social Democrat, mai departe au fost cea mai mare prostie. Eu îl ascultam pe Bogdan Teodorescu, bănuiesc că și alți specialiști explica un lucru foarte simplu: cu cât mai mult atacă PNL-ul PSD sau PSD-ul PNL, cu atât mai mult bagi voturi în traista celor antisistem. De ce? Pentru că oamenii spun «uite, au fost împreună și uite cum se atacă acuma, uite cum se devoalează»”, a spus fostul premier.

Ponta explică: „Adică PNL, practic, și special Nicolae Ciucă a jucat rolul – se folosește în politologie, nu e o jignire – idiotului util. Cel care a atacat PSD fără să obțină voturi a dus aceste voturi, uite, nu le-a dus la Simion, le-a dus către Călin Georgescu și către Elena Lasconi. Deci, PNL a îngropat coaliția până la urmă de tot. A fost o tactică absolut catastrofală. Sigur, și pentru PNL, care a luat 8% dar și pentru PSD, care în niciun caz nu poate să spună că e cineva fericit cu acest scor”.

Fostul președinte al PSD care a fost consilierul lui Ciolacu în campanie a povestit că a stat alături de candidatul PSD și alți colegi până dimineață, „și am numărat voturile, căci diferența față de doamna Lasconi este totuși infimă”.

„Ceea ce știu – că am văzut multe în PSD, am pierdut și eu alegeri prezidențiale și Adrian Năstase, și Geoană – e că e o situație foarte grea, dar că PSD-ul are totdeauna capacitatea de a-și reveni. Important e că duminică avem alegeri parlamentare și cred că cel mai important lucru e ca PSD să rămână pe primul loc. Duminică nu va fi ușor în contextul actual și nu văd cine poate până duminică, în afară de Marcel Ciolacu, să conducă această bătălie care deodată e mult mai grea decât o așteptare”, a mai afirmat Ponta.

Liderii partidelor aflate la guvernare își vor da demisia după rezultatele obținute în primul tur al alegerilor prezidențiale, au declarat pentru HotNews surse politice din PSD și PNL, în condițiile în care în turul doi vor merge aproape sigur independentul Călin Georgescu și candidata USR, Elena Lasconi.