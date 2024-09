Prefectul Constanţei anunţă că peste 30 de utilaje se află în zonele afectate de inundaţii: Se extrage apa din case, din subsoluri de hoteluri, spaţii comerciale

Prefectul judeţului Constanţa, Silviu Iulian Coşa, a declarat duminică, despre situaţia inundaţiilor din zona de sud a litoralului, că peste 30 de utilaje se află în zonă şi cei de la ISU extrag apa din case, din subsoluri de hoteluri, spaţii comerciale. El a mai spus că 30 de paturi cu cazarmament au fost transportate în zona afectată de ploile din ultimele zile.

Prefectul judeţului Constanţa a declarat la Digi24 că în zona de sud a litoralului precipitaţiile au fost precipitaţii abundente, care au depăşit 225 de litri/mp. ”Sunt peste 30 de utilaje în zonă, de la ISU, Pompieri, care extrag în momentul de faţă apa din case, din subsoluri de hoteluri, spaţii comerciale”, a spus prefectul, potrivit news.ro.

El a precizat că, prin-o Hotărâre a Comitetului Judeţean de Situaţii de Urgenţă, au fost alocate 30 de paturi cu cazarmament care au fost transportate deja în zona afectată.

Despre problemele cu alimentarea cu energie electrică, prefectul a subliniat că încă de sâmbătă după-amiază erau unele punctuale, în jur de 150 şi au scăzut între timp.

”Nu există probleme majore în cee ace priveşte alimentarea cu energie electrică”, a completat Coşa.

Reamintim că Furtuna puternică ce a dus la precipitații record de precipitatii în Mangalia şi staţiunile din sudul litoralului se datorează unui ciclon alimentat și de o suprafață foarte caldă a mării, explică climatologul Roxana Bojariu, potrivit Digi24. Mai mult, potrivit acesteia, dezastrul a fost posibil și pentru că zona nu are în mod natural un sistem hidrografic foarte dezvoltat.

„Acel ciclon, sistem de joasă presiune care a staționat în zona Mării Negre, a fost alimentat și de o suprafață foarte caldă a mării, avem temperaturi record. E o cantitate foarte mare. Problema este că această cantitate mare de precipitații într-o zonă precum Dobrogea și litoral nu are în mod natural un sistem hidrografic foarte dezvoltat care să preia o parte din apă, pe de o parte, pe de altă parte nici bazine, acolo sunt foarte mici. E vorba și de seceta care a fost până acum și lucrul acesta aduce caracteristici în plus, pe un sol foarte tasat și fără resurse. Lucrul ăsta amplifică uneori efectele inundațiilor. E vorba și de contribuția schimbărilor climatice, pentru că suprafața Mării Negre are temperaturi din ce în ce mai mari. Au fost temperaturi de peste 27 grade, foarte mari”, a declarat aceasta.

Mai multe localități din județul Constanța au fost sâmbătă sub ape după ce s-au înregistrat cantități record de precipitații care au provocat inundații. Potrivit Administrația „Apele Române” sunt afectate de inundaţii localităţile: Mangalia, 2 Mai, Venus, Jupiter, Saturn, iar la Tuzla s-a pornit staţia de pompare preventiv.

Vineri noapte și sâmbătă dimineață, mare parte din litoralul românesc s-a aflat sub un cod roșu de precipitații. Potrivit autorităților, au fost înregistrate cantități record.

„Noi cantităţi de precipitaţii s-au înregistrat pe litoral în ultimele 24 de ore: Mangalia- 225,9 l/mp, Cerchezu – 83 l/mp, Tuzla – 118 l/mp, 23 August – 145 l/mp, Constanţa- 53,3 l/mp, Ciocârlia- 40 l/mp”, au precizat „Apele Române”