Prima reacție a lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Lindsey Vonn. Credit line: CHARLY TRIBALLEAU / AFP / Profimedia

Accidentul lui Lindsey Vonn, pentru care marea campioană nu dă vina pe nimeni, ridică încă o dată o problemă mai largă: zăpada artificială creează o suprafață foarte diferită de cea a zăpezii naturale, schimbând condițiile iernii, pentru profesioniști și amatori, deopotrivă.

„În schiul alpin, diferența dintre o linie strategică și o accidentare catastrofală poate fi de doar 12 centimetri”, a spus Vonn, în prima sa reacție. 

Cu o săptămână în urmă, schioarea fusese luată tot cu elicopterul de pe pârtie, la coborârea de la Crans-Montana. 

„Noile ierni” și „noua zăpadă” nu sunt doar problema sportivilor de performanță.

