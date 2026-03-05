Preşedintele Nicuşor Dan, în vizită în Polonia. Cu cine se întâlnește și ce discută

Preşedintele Nicuşor Dan face joi o vizită oficială la Varşovia, la invitaţia preşedintelui polonez Karol Nawrocki, a anunțat Administraţia Prezidenţială.

Cu prilejul vizitei, Nicușor Dan se va mai întâlni cu prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, precum şi cu Mareşalul Seimului Republicii Polone, Wlodzimierz Czarzasty, şi Mareşalul Senatului, Malgorzata Kidawa-Blonska.

De asemenea, preşedintele Nicuşor Dan va participa la un eveniment economic organizat de Camera de Comerţ şi Industrie Polono – Română (PRBCC), a anunțat Administrația Prezidențială, într-un comunicat.

Subiectul discuțiilor

„Avansarea Parteneriatului strategic dintre România şi Republica Polonă, precum şi o mai bună cooperare la nivel european şi aliat sunt coordonatele definitorii ale acestei vizite”, a precizat Adminstrația Prezidențială.

În acest sens, „vor fi discutate priorităţile de pe agenda bilaterală şi proiectele majore din cadrul Parteneriatului strategic, cu accent pe dezvoltarea schimburilor economice şi a investiţiilor”, potrivit comunicatului.

Conform sursei citate, tema securităţii europene va reprezenta un subiect principal al discuţiilor, în contextul riscurilor generate de războiul Rusia-Ucraina şi de conflictele din Orientul Mijlociu.

„Astfel, convorbirile se vor axa pe colaborarea României şi a Poloniei pentru menţinerea solidarităţii europene şi aliate, cu obiectivul principal de întărire a posturii de descurajare pe Flancul Estic al NATO. Vor fi discutate modalităţile cele mai bune pentru a dezvolta cooperarea bilaterală în domeniul securităţii şi al industriei apărării, precum şi la nivel multilateral, în cadrul oferit de Formatul Bucureşti 9, a cărei următoare reuniune va avea loc anul acesta la Bucureşti în luna mai”, subliniază Administraţia Prezidenţială.

Pentru o coordonare strânsă între România şi Polonia, urmează a fi abordate şi teme de actualitate precum cele privind agenda Consiliului European, procesul de extindere a Uniunii Europene, relaţia transatlantică, sprijinul pentru Ucraina şi situaţia din Republica Moldova, a precizat sursa citată.

Cum arată programul președintelui

Potrivit agendei președintelului, Nicușor Dan va fi primit de Karol Nawrocki, la Palatul Prezidențial, la ora 12.00.

De la 15.30, va depune o coroană de flori la Monumentul Eroului Necunoscut, în Piaţa Mareşal Józef Piłsudski din Varșovia.

La ora 15.50, va avea o întrevedere cu Mareșalul Seimului Republicii Polone, Włodzimierz Czarzasty, iar apoi, la ora 16.30, cu Mareșalul Senatului Republicii Polone, Małgorzata Kidawa-Błońska.

La ora 17.30, se întâlnește cu premierul polonez Donald Tusk, la vila de protocol a Guvernului Republicii Polone.