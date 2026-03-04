Casa Albă a susținut că Spania a acceptat să coopereze cu armata SUA. Madridul a dezmințit imediat

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, într-o conferință de presă la Casa Albă din Washington, DC, pe 19 august 2025. FOTO: Mandel NGAN / AFP / Profimedia

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că Spania a acceptat să coopereze cu armata SUA, la o zi după ce Trump a sugerat impunerea unui embargo comercial asupra Madridului din cauza poziţiei sale împotriva atacurilor SUA-Israel împotriva Iranului, relatează Reuters și News.ro.

„În ce priveşte Spania, cred că au auzit ieri mesajul preşedintelui foarte clar. Şi, din câte am înţeles, în ultimele câteva ore au acceptat să coopereze cu armata SUA”, a afirmat Karoline Leavitt într-un briefing de presă la Casa Albă.

Trump a propus impunerea unui embargo comercial asupra Madridului din cauza refuzului acestuia de a permite avioanelor americane să utilizeze în ofensiva împotriva Teheranului bazele navale şi aeriene operate în comun în sudul Spaniei.

Spania respinge acțiunile SUA

Spania a denunţat bombardamentele SUA şi ale Israelului asupra Iranului ca fiind imprudente şi ilegale.

Spania „nu va fi vasalul” altei ţări, a declarat miercuri vicepremierul Maria Jesus Montero. Într-un discurs televizat anterior, prim-ministrul Pedro Sanchez a reiterat poziţia anti-război a Spaniei, avertizând că acest nou conflict riscă să declanşeze un dezastru global major.

La câteva minute după declaraţia făcută de Karoline Leavitt, care a afirmat că „Spania a acceptat să coopereze militar în ultimele ore”, Spania a contrazis această afirmaţie. Ministrul spaniol al afacerilor externe, José Manuel Albares, asigură că Madridul nu va coopera militar cu Statele Unite, scrie AFP.