Prima reacție a rețelei Profi după ce un producător local i-a reproșat delistarea după ce abia semnaseră contractul. „Spațiul pe rafturi…”

Relația dintre marii retaileri și producători continuă să fie discutată în sfera publică. Recent, Prăvălia D Art, o companie care produce deserturi, a reproșat că a înregistrat o pagubă de 300.000 de lei după ce Profi a înterupt abrupt un contract imediat după reînnoire. ”Spațiul pe rafturi e limitat”, arată Profi într-un drept la replică trimis către HotNews.ro. Cum spune compania că arată colaborarea cu producătorii români.

Florin Ioniță, patronul firmei locale Prăvălia D Art a fost intervievat de HotNews.ro pe tema felului în care arată relația producători – retaileri. Ioniță a relatat atât părțile bune ale sistemului de retail (exigența, standardele), cât și ceea ce el a numit disproporția de forțe, favorabilă rețelelor de supermarketuri.

Mărturia a venit în contextul în care și alți producători români, precum magiunul Topoloveni sau înghețata Cremola din Teleorman, au susținut că au probleme cu supermarketurile. Parlamentarii s-au sesizat și au urmat audieri în comisiile parlamentare. Și Consiliul Concurenței a reacționat, spunând că va sonda, de la producători, nemulțumirile.

După ce Kaufland a arătat care sunt și problemele retailerilor, Profi a făcut același lucru într-un email transmis redacției HotNews.ro.

Profi: ”94% din partenerii noștri sunt români”

Profi arată că ”Pentru noi, este extrem de important ca produsele prezentate clienților noștri să fie nu doar de cea mai buna calitate, la cel mai bun raport calitate – preț, dar și să țină cont de preferințele consumatorilor noștri”. Aproape jumătate din cei care livrează produse la Profi sunt firme din România, susține lanțul de supermarketuri. Și, chiar când sunt înlocuiți, ”în peste 90% din cazuri, producătorii locali sunt inlocuiți de un alt producător local”, spune Profi.

Comunicatul Profi:

”La PROFI, ne mandrim cu faptul ca 94% dintre partenerii nostri sunt romani, reflectand angajamentul nostru fața de colaborarile cu producatori autohtoni. Avem peste 1.400 de parteneri romani, dintre care aproape jumatate sunt regionali sau locali. O parte dintre acestia furnizeaza produse catre zeci de magazine din reteaua PROFI, in timp ce alții livreaza doar unui singur magazin, in funcție de tipologia produsului, capacitațile furnizorului si performanța produsului.

Cu toate acestea, pe rafturile magazinelor (PROFI dar nu numai) spatiul e limitat. Pentru noi, este extrem de important ca produsele prezentate clientilor nostri sa fie nu doar de cea mai buna calitate, la cel mai bun raport calitate – pret, dar si sa tina cont de preferintele consumatorilor nostri.

In acest scop, in cazul comertului care se adreseaza direct consumatorului final, indiferent ca este vorba de retail modern (retele de magazine, supermarket, hypermarket sau de magazine tip discount) sau retele traditionale (magazine locale) e necesara o revizuire constanta a sortimentului de produse oferite si o adaptare continua la cerintele clientului.

In analizele pe care le realizam, avem in vedere performanta articolului, dar si a furnizorului, dar si reactiile clientilor fata de produse, respectiv felul cum acestea sunt cumparate de catre consumatori.

In urma acestor analize, exista situatii in care furnizorii ale caror articole performeaza obtin o extindere a gamei de produse sau a numarului de magazine in care sunt prezenti, dar si furnizori ale caror produse obtin o performata mai scazuta, pentru care se restrange fie numarul de magazine in care sunt prezenti, fie numarul de articole prezente la raft.

Exista insa si situatii in care performanta articolelor este foarte scazuta, caz in care se decide intreruperea colaborarii cu respectivul furnizor, in deplina conformitate cu prevederile legale si contractuale agreate de parti la inceputul colaborarii.

In urma incetarii colaborarii cu un furnizor, articolele neperformante sunt inlocuite de articole care provin de la un alt partener. In peste 90% din cazuri, producatorii locali sunt inlocuiti de un alt producator local.

Intelegem ca aceste situatii pot crea nemultumiri din partea partenerilor cu care PROFI inceteaza sau reduce colaborarea, dar totodata aceste situatii creeaza oportunitati pentru partenerii care pot incepe o colaborare cu PROFI, si care au sansa prezentarii produselor catre consumatori intr-un lant extins de magazine. Mai mult decat atat, o astfel de dinamica nu face decat sa creeze un mediu concurential corect, in care companiile se adapteaza la solicitarile consumatorilor, si cresc peformantele produselor, totul in beneficiul consumatorului final, a carui satisfactie o urmarim cu totii, in ultima instanta.

Acesta este un proces natural, ne aflam in fata unui dinamism normal de piata concurentiala. Este un proces pe baza caruia functioneaza toate pietele libere si care asigura o concurenta corecta intre producatori/funizori si produse.

Cel care decide in acest proces (si cel care castiga in urma schimbarilor efectuate) este de fapt clientul final – prin cumpararea sau necumpararea unui articol, nu retailerul, care are tot interesul de a pastra in sortimentul prezent la raft produsele care au succes la publicul caruia se adreseaza.

Asa cum suntem siguri ca intelegeti, pentru nicio organizatie, inclusiv pentru PROFI, o schimbare de sortiment nu e placuta si nici usoara, implicand eforturi operationale, precum si eforturi financiare semnificative, iar schimbarile au loc doar in cazul in care sunt necesare, ca urmare directa a lipsei de performanta a produselor, si doar avand ca scop final satisfactia clientilor nostri.

Includerea in oferta PROFI, cu tot procesul aferent, a unui nou produs implica timp si costuri pentru organizatie.

Cu partenerul despre care ne-ati adresat intrebarile, PROFI a inceput colaborarea in 2022. In urma analizei performantei care a avut loc în 2023, a fost redusa gama produselor, incercand sa pastram in portofoliu o parte dintre cele mai performante produse. Din pacate nici acele articole nu au performat, astfel incat am fost nevoiti sa le inlocuim cu produse provenind de la un alt producator roman.

Decizia de incetare a colaborarii a fost fundamentata pe rezutatele analizei efectuate, partenerul a fost instiintat din timp in legatura cu rezultatele acestei analize iar contractul a fost denuntat de catre PROFI in conformitate cu clauzele acordurilor agreate de parti.

Desi din motive ce tin de respectarea legislatiei concurentei nu putem oferi informatii privind marja de profit a PROFI in legatura cu produsele acestui (sau altui) furnizor, putem sa va asiguram ca interesul nostru este comun cu cel al partenerilor nostri – o performanta cat mai ridicata a produselor aflate pe rafturile PROFI.

Trebuie totusi sa subliniem ca articolul care a fost publicat in legatura cu acest subiect contine informatii incorecte. De exemplu, se precizeaza ca:

“În locul celor de la Prăvălia D Art a fost listat un alt produs (asociat brandului Nestle) la un preț dublu față de cel practicat de Prăvălia D Art.”

Trebuie sa mentionam ca acest alt produs este un produs provenind tocmai de la un partener local, national, produsele fiind efectiv produse in Romania, nu importate, partenerul avand licente din partea grupului Nestle pentru folosirea in sistem de branding/cobranding a unor marci din portofoliul lor.

Apoi, se precizeaza in articol ca:

„Produsele mele se vindeau la prețul de 7,49 lei, cel nou se vinde la 11,99 lei –nu înțeleg din punct de vedere economic de ce retailerul ar face asta, având în vedere ca inflația cumulată a anilor 2022 și 2023 depășește 24%, dar poate că cititorii acestui articol pot supoza”, spune nedumerit Ioniță.

Ce domnul Ionita nu spune, desi presupunem ca stie, este ca produsele intre care face comparatia de pret se vand la cantitati diferite. Astfel, au fost comparate pretul unui produs la Pravalia D’art, de 110/120 g, cu pretul unui produs al competitorului acestei companii, de 180 g, in concluzie pretul de vanzare per gram fiind mai competitiv pentru produsele nou listate.

Mai mult decat atat, am fost surprinsi de vehementa cu care Pravalia D’art se prezinta ca producator, in conditiile in care codul CAEN al companiei este de comert prin casa de comenzi si comenzi online si are un singur angajat (conform informatiilor disponibile public pentru anul 2022, 2023 nefiind inca disponibil public), colaborand la randul lui cu diversi parteneri contractuali pentru productie, asa cum ne-a fost comunicat chiar de acesta.

In acelasi context se poate dovedi de interes pentru cititorii dumneavoastra si faptul ca atacul al carui obiect il face acum PROFI nu este nici pe departe prima disputa / altercatie pe care compania Pravalia D’art o are cu alti comercianti – inclusiv producatori de la care Pravalia D’art achizitioneaza produsele ale carui producator se pretinde acum a fi, informatii cu privire la care am fost in mod direct notificati.

De asemenea, am sesizat in articol sustineri ale domnului Ionita care sunt foarte aproape de a fi calificate drept defaimare. Astfel, articolul citeaza urmatoarea declaratie care nu a facut niciodata obiectul discutiilor dintre parti, si care nu are absolut niciun fundament factual:

„Apar tot felul de alte mici probleme” spune Ioniță. „Spre exemplu, dacă este un om răuvoitor la recepție, care vrea să ducă acasă un bax din ce produci tu, îți spune că în loc de 200 de baxuri sunt doar 199. Tu, de la sute de kilometri distanță, nu prea ai cum să contești asta. Și orice antreprenor o să-și spună: e doar un bax, dă-l încolo!”.

Mentionam ca receptia se face intotdeauna in conformitate cu contractul agreat de parti, iar acest tip de comportament din partea angajatilor PROFI nu a fost semnalat de partenerul nostru comercial pe parcursul derularii relatiei contractuale dintre parti.

Desigur ca intelegem ca partenerii nostri pot fi uneori dezamagiti de deciziile pe care suntem nevoiti sa le implementam in urma evaluarilor efectuate fata de gama de produse pe care o oferim clientilor nostri. Cu toate acestea, subliniem inca o data faptul ca aceste decizii se iau in principal avand in vedere gradul de satisfactie al consumatorilor carora li se adreseaza fiecare produs, nefiind vorba de decizii arbitrare, care ar avea in vedere persoana furnizorilor nostri sau alte criterii subiective de diferentiere”.