VIDEO Primul film regizat de Mel Gibson după o pauză de 9 ani a debutat pe primul loc la box office

Mel Gibson alături de Alessandra Ambrosio și Mark Wahlberg la premiera filmului lor „Daddy's Home 2”, apărut în cinematografe la un an după apreciatul „Hacksaw Ridge” regizat de Gibson, FOTO: Willy Sanjuan / AP / Profimedia Images

„Flight Risk”, un thriller de acţiune regizat de Mel Gibson şi cu Mark Wahlberg în rolul unui pilot chel şi dezechilibrat, a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american de weekend cu încasări de 12 milioane de dolari în 3.161 de cinematografe, relatează revista Variety, citată de News.ro.

Filmul lui Gibson cu Wahlberg în rolul principal este a doua lansare consecutivă a studioului Lionsgate, după Den of Thieves 2: Pantera, care debutează pe primul loc al box office-ului.

Flight Risk a încasat în weekend alte 4,2 milioane de dolari în cele 39 de teritorii internaţionale în care a fost lansat, veniturile sale la nivel mondial ajungând la 16,2 milioane de dolari.

Bugetul său de producție a fost de doar 25 de milioane de dolari, ceea ce înseamnă foarte probabil că filmul va deveni un succes comercial. România se numără deocamdată printre țările pentru care nu a fost confirmată data sa de lansare.

Flight Risk este de asemenea primul film regizat de Mel Gibson, a cărui carieră a fost afectată de mai multe controverse în afara ecranului, de la Hacksaw Ridge din 2016, nominalizat la Oscarul pentru cel mai bun film.

Premiul a mers însă în cele din urmă lungmetrajului Moonlight regizat de cineastul american Barry Jenkins.

Ca actor, Gibson a colaborat cel mai recent cu Wahlberg la Father Stu, o dramă din 2022 bazată pe credinţă, care a fost regizată şi autofinanţată de cel din urmă.

Trei filme pentru toată familia, pe primele 5 poziții ale box office-ului

Locul al doilea a revenit filmului Disney Mufasa, care a fost lansat în urmă cu şase săptămâni.

Un prolog pentru lungmetrajul Lion King din 2019, acesta a adăugat încă 8,7 milioane de dolari din 3.420 de cinematografe, ajungând la 221 de milioane de dolari în America de Nord şi 626,7 milioane de dolari la nivel global, un succes financiar major pentru Disney.

One of Them Days de la Sony Pictures, o comedie cu rating R, a coborât pe locul al treilea cu 8 milioane de dolari din 2.675 de săli de cinema, marcând o scădere de 32% a vânzărilor de bilete faţă de weekendul de lansare.

Filmul, cu Keke Palmer şi SZA în rolurile principale, beneficiază de o publicitate pozitivă şi a generat 25 de milioane de dolari după două weekenduri de lansare. În Statele Unite filmele clasificate cu rating R pot fi văzute de minorii cu vârsta de sub 17 ani doar alături de un adult însoțitor.

Sonic the Hedgehog 3 de la Paramount a rămas pe locul al patrulea, cu 5,5 milioane de dolari în al şaselea weekend.

Acest film pentru toată familia a avut încasări de 226 de milioane de dolari în America de Nord şi 446 de milioane de dolari în întreaga lume, devenind astfel filmul cu cele mai mari încasări din seria Sonic, peste lungmetrajul original din 2020 (319 milioane de dolari) şi continuarea din 2022 Sonic the Hedgehog 2 (405 milioane de dolari).

Moana 2, un alt film de la Disney, a completat clasamentul top 5 al box office-ului, cu vânzări de bilete în valoare de 4,1 milioane de dolari, ajungând la venituri de 448 de milioane de dolari după nouă săptămâni în cinematografele din America de Nord.

Continuarea animată, care a fost iniţial dezvoltată ca o serie Disney+, a depăşit 1 miliard de dolari în vânzări de bilete la nivel mondial.

