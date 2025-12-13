Procurorul-șef al CPI, condamnat la 15 ani de închisoare de justiția din Rusia. Opt judecători ai Curții au primit și ei pedepse

Procurorul șef Karim Khan, în timp ce așteaptă ca fostul președinte filipinez Rodrigo Duterte să apară prin videoconferință în fața Curții Penale Internaționale (CPI) de la Haga, Olanda, pe 14 martie 2025. FOTO: Peter Dejong / AP / Profimedia

Justiția rusă i-a condamnat vineri în lipsă pe procurorul-șef și opt judecători ai Curții Penale Internaționale (CPI) la pedepse cu închisoarea, în special pentru emiterea de „mandate de arestare ilegale” împotriva unor oficiali ruși, inclusiv pe numele președintelui rus Vladimir Putin, scrie AFP.

„Procurorul CPI Karim Khan a inițiat ilegal proceduri împotriva cetățenilor ruși la Haga”, a decis vineri o instanță din Moscova.

Khan „a instruit judecătorii instanței să emită mandate de arestare ilegale”, a adăugat tribunalul moscovit.

Procurorul-șef al CPI a fost condamnat în lipsă la 15 ani de închisoare, iar opt membri ai Curții, inclusiv fostul său președinte, Piotr Hofmanski, au primit pedepse cu închisoarea cuprinse între trei ani și jumătate și 15 ani, potrivit Agerpres.

În 2023, Karim Khan a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus Vladimir Putin pentru presupusa crimă de război de „deportare ilegală a copiilor” în timpul ofensivei Moscovei în Ucraina.

În anul următor, CPI a emis mandate de arestare pentru șeful Statului Major General al Forțelor Armate Ruse, generalul Valeri Gherasimov, și pentru Serghei Șoigu, ministru al apărării până în mai 2024, pentru presupuse crime de război și crime împotriva umanității.

Justiția rusă a răspuns emițând propriile mandate de arestare pentru înalți oficiali ai CPI.

Khan s-a retras din funcție în luna mai, după ce a fost deschisă o anchetă internă împotriva lui pentru „presupuse abateri”, care ar fi implicat hărțuirea sexuală a unei colaboratoare.

Khan a demisionat temporar din funcție pe durata unei anchete privind acuzațiile de abuz sexual, acuzații pe care le neagă.

CPI, cu sediul la Haga, investighează și urmărește penal genocidul, crimele de război, crimele împotriva umanității și crima de agresiune.

Curtea de la Haga a emis mandate de arestare și pentru trei înalți oficiali ai grupării islamiste palestiniene Hamas, prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu și fostul său ministru al apărării, Yoav Gallant.

Statele Unite, care, la fel ca Rusia și Israelul, nu sunt membre ale CPI, au impus sancțiuni împotriva lui Khan și a judecătorilor Curții în urma mandatului emis pe numele lui Netanyahu.