Producătorul local scos de la raft de Profi reacționează după explicația dată de retailer

Recent, Prăvălia D Art, o companie care produce deserturi, a reproșat că a înregistrat o pagubă de 300.000 de lei după ce Profi a înterupt abrupt un contract imediat după reînnoire. Lanțul de supermaketuri a motivat că „spațiul pe rafturi e limitat”, într-un drept la replică trimis către HotNews.ro. Florin Ioniță, patronul firmei locale Prăvălia D Art, a remis redacției un drept la replică în care susține că răspunsul retailerului „este o reprezentare corectă a comportamentului pe care îl are Profi față de antreprenorii mici: aberații ilogice care ți se impun ca fiind corecte, amenințări cu procese pentru defăimare și terfelirea imaginii persoanei care a ales să lupte pentru un principiu”.

Florin Ioniță, proprietarul și managerul Prăvălia D’Art, o companie care produce deserturi și care a reclamat că a înregistrat o pagubă de 300.000 de lei după ce Profi a înterupt abrupt un contract imediat după reînnoire, reacționează în urma acuzațiilor lansate de retailer. Patronul Prăvălia D’Art susține că reprezentanții Profi au făcut afirmații incorecte și că urmăresc distrugerea reputației sale, prin „terfelirea imaginii”.

Prăvălia D Art este o companie care produce o gamă largă de deserturi, în special profiterol și mousse-uri.

Florin Ioniță, patronul firmei, a relatat pentru HotNews.ro părțile foarte bune ale supermarketurilor care lucrează în România, dar și felul în care își folosesc forța ca să supună piața. În decembrie 2023, Profi a prelungit cu încă un an contractul cu firma Prăvălia D Art, ale căror produse le vindea de circa doi ani. El spune că, pe baza contractului, a început să comande din timp materia primă, cutiile de baxare, ambalaje, etichete șamd, în vederea onorării contractului. După două luni, în februarie 2024 a primit notificarea de reziliere unilaterală a contractului.

Mărturia acestuia a venit în contextul în care și alți producători români, precum magiunul Topoloveni sau înghețata Cremola din Teleorman, au reclamat că au probleme cu supermarketurile. Parlamentarii s-au sesizat și au urmat audieri în comisiile parlamentare. Și Consiliul Concurenței a reacționat, spunând că va sonda, de la producători, nemulțumirile.

Profi a reacționat într-un email transmis redacției HotNews.ro.

„Pe rafturile magazinelor (PROFI dar nu numai) spațiul e limitat. Pentru noi, este extrem de important ca produsele prezentate clienților noștri să fie nu doar de cea mai buna calitate, la cel mai bun raport calitate – preț, dar și să țină cont de preferințele consumatorilor noștri. (…) În analizele pe care le realizăm, avem în vedere performanță articolului, dar și a furnizorului, dar și reacțiile clienților față de produse, respectiv felul cum acestea sunt cumpărate de către consumatori”, s-a apărat lanțul de supermarketuri.

Patronul firmei Prăvălia D’Art le răspunde acum reprezentanților Profi, spunând că aceștia au făcut afirmații incorecte, pe care el încearcă să le demonteze pas cu pas.

El spune că „retailerii îi pot băga pe micii antreprenori în faliment cu contractele pe care le impun și cu legislația în vigoare” și arată că „afirmația că 6,66 RON este (un preț, n.r.) mai competitiv sau mai mic decât 6,24 RON poate să fie o certitudine pentru Profi, dar nu și pentru restul persoanelor cu studii minime de matematică”.

Redăm mai jos integral dreptul la replică transmis de Florin Ioniță:

„Răspunsul Profi la articolul meu este o reprezentare corectă a comportamentului pe care îl are Profi față de antreprenorii mici: aberații ilogice care ți se impun ca fiind corecte, amenințări cu procese pentru defăimare și terfelirea imaginii persoanei care a ales să lupte pentru un principiu.

Aberații ilogice care ți se impun ca fiind corecte, după cum urmează:

1. În răspunsul Profi era menționat: „Ce domnul Ioniță nu spune, deși presupunem că știe, este că produsele între care face comparația de preț se vând la cantități diferite. Astfel, au fost comparate prețul unui produs la Prăvălia D’art, de 110/120 g, cu prețul unui produs al competitorului acestei companii, de 180 g, în concluzie prețul de vânzare per gram fiind mai competitiv pentru produsele nou listate.”

Această afirmație este incorectă (7,49 : 120g) x 100 rezultă prețul produselor mele – 6,24 RON/100g, iar (11, 99 : 180g) x 100 rezultă prețul produsului concurent – 6,66 RON/100g. Deci afirmația că 6,66 RON este mai competitiv sau mai mic decât 6,24 RON poate să fie o certitudine pentru Profi, dar nu și pentru restul persoanelor cu studii minime de matematică.

2. În același comunicat s-a transmis: „Profi: «94% din partenerii noștri sunt români» (…), Aproape jumătate din cei care livrează produse la Profi sunt firme din România, susține lanțul de supermarketuri”.

Dacă 94% sunt români și doar aproximativ 49% sunt firme din România, restul de 45% ce sunt?

3. În același comunicat s-a transmis: „La PROFI, ne mândrim cu faptul că 94% dintre partenerii noștri sunt români, reflectând angajamentul nostru față de colaborările cu producători autohtoni”.

Cum să afirmi că 94% din partenerii Profi sunt români și alegi să transmiți o poză cu un raft din care eu nu am distins nici măcar un produs romănesc? Poate Profi consideră brandurile Oreo, Milka, Kinder, M&M – branduri românești și asta explică cum au ajuns dânșii la procentul de 94%.

Totodată, constatăm și de ce autoritățile au stat latente în ceea ce privește concurența din lanțurile de retail, dacă și dânșii primesc informații precum: „94% din parteneri sunt români” este lesne de înțeles că n-ai o problemă cu concurența. De fapt, Profi ne arată prin afirmația de mai sus care este situația reală: brandurile mari au deschis companii în România, își aduc produsele de pe unde au fabrici, le etichetează aici și brusc sunt „producători autohtoni” și asta pentru Profi reprezintă un „mediu concurențial corect”.

4. Terfelirea imaginii:

După aceste afirmații certe în opinia celor de la Profi aceștia au trecut la următoarea tehnică de suprimare și anume distrugerea reputației mele. Aceștia au declarat: „În același context se poate dovedi de interes pentru cititorii dumneavoastră și faptul că atacul al cărui obiect îl face acum PROFI nu este nici pe departe prima dispută/altercație pe care compania Prăvălia D’art o are cu alți comercianți – inclusiv producători de la care Prăvălia D’art achiziționează produsele ale cărui producător se pretinde acum a fi, informații cu privire la care am fost în mod direct notificați”.

Numai că, această afirmație este, în sine, un nonsens! Le transmit pe această cale persoanelor care s-au străduit să conceapă răspunsul oficial Profi la articolul meu că o companie nu poate avea „altercații”, compania este o organizație, ea există prin oameni și resurse. Astfel, doar responsabilii companiei pot avea altercații. Prăvălia D’art SRL nu are niciun proces pe rol, și, mai mult decât atât, suntem în continuare în relații de afaceri cu acel partener despre care ați precizat.

5. În încercarea Profi de a mă amuți aceștia au simțit nevoia să declare: „Mai mult decât atât, am fost surprinși de vehemența cu care Prăvălia D’art se prezintă ca producător, în condițiile în care codul CAEN al companiei este de comerț prin casa de comenzi și comenzi online și are un singur angajat (conform informațiilor disponibile public pentru anul 2022, 2023 nefiind încă disponibil public), colaborând la randul lui cu diverși parteneri contractuali pentru producție, asa cum ne-a fost comunicat chiar de acesta”.

Această afirmație, în afara rolului de a mă denigra și de a manipula mințile sensibile nu are nicio valoare. Pur și simplu Profi informează opinia publică despre o situație dintre noi de care eram conștienți și pe care am agreat-o.

Am ales să facem un joint venture între fabrică și compania care se ocupă de vanzari din motive de protecție. Este o decizie de business și suntem bucuroși că am gândit lucrurile în această manieră. Dacă am fi primit această pagubă în compania care are cheltuieli fixe de peste 350.000 RON/lună, cu siguranță am fi fost nevoiți să declarăm falimentul.

Știu că este greu de crezut, dar DA! Asta se întamplă când nu ai responsabilitate în business și profiți de poziția de fortă pe care o ai – retailerii pot băga micii antreprenori în faliment cu contractele pe care le impun și cu legislația în vigoare. Mulțumită lui Dumnezeu și acestui mod de organizare noi trăim să mai muncim o zi.

6. „Cu partenerul despre care ne-ați adresat întrebarile, PROFI a început colaborarea în 2022. În urma analizei performanței care a avut loc în 2023, a fost redusă gama produselor, încercând să păstrăm în portofoliu o parte dintre cele mai performante produse. Din păcate, nici acele articole nu au performat, astfel încât am fost nevoiți să le înlocuim cu produse provenind de la un alt producător român.” (…) „Deși din motive ce țin de respectarea legislației concurenței nu putem oferi informații privind marja de profit a PROFI în legătură cu produsele acestui (sau altui) furnizor, putem să vă asigurăm că interesul nostru este comun cu cel al partenerilor noștri – o performanță cât mai ridicată a produselor aflate pe rafturile PROFI.”

Admiteți că ați redus gama de produse unilateral (vă mulțumesc pentru asta), că ați păstrat produsele noastre cele mai performante după care spuneți că nu au mai performat, dar în următorul articol spuneți că nu puteți oferi informații despre marja de profit a acestora. Iertați-mă, dar dacă există o marjă de profit înseamnă că produsele au performat! Poate nu au performat cât v-ați fi dorit dumneavoastră, dar conform a ceea ce ați declarat acestea aduceau profit.

Altfel, dacă produsele noastre nu erau performante de ce s-a prelungit contractul? De ce s-a estimat o cifră de afaceri exponențial mai mare în 2024 pentru niște articole care nu performau? De ce ne-ați lăsat să comandăm în baza acestei estimări toate elementele necesare derulării acestui contract? Cine estimează o creștere a cifrei de afaceri cu un produs care generează pierderi? Toate aceste întrebări sunt retorice! Ele dovedesc faptul că produsele noastre erau performante.

7. „Decizia de încetare a colaborării a fost fundamentată pe rezutatele analizei efectuate, partenerul a fost înștiințat din timp în legătură cu rezultatele acestei analize, iar contractul a fost denunțat de către PROFI în conformitate cu clauzele acordurilor agreate de părți.” (…) „Cu toate acestea, subliniem încă o dată faptul că aceste decizii se iau în principal având în vedere gradul de satisfacție al consumatorilor cărora li se adresează fiecare produs, nefiind vorba de decizii arbitrare, care ar avea în vedere persoana furnizorilor noștri sau alte criterii subiective de diferențiere.”

Vreau și eu dovada înștiințării și exact ce scria în aceasta, precum și sondajul de opinie privind satisfacția clienților a produselor BUN-BUN care a dus la delistarea noastră.

O să închei prin a spune că eu nu mai am nimic de adăugat acestui subiect. Săptămâna aceasta voi avea o întâlnire cu domnul Chirițoiu de la Consiliul Concurenței (Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, n.r.) unde voi prezenta cu dovezi tot ce am susținut în articolul transmis și mă oblig să informez toți cititorii cu privire la rezultatul primit după finalizarea anchetei. Mulțumesc tuturor celor care au preluat subiectul și l-au dezbătut, mă bucur că această problemă este una reală și mă bucur că acest subiect este viral. Iar pentru scepticii care consideră că am făcut asta pentru reclamă, o să răspund că am făcut asta pentru că așa este corect.

Toți furnizorii acestor retaileri au aceleași probleme ca și mine. Eu am ajuns în fața voastră și am expus problema deoarece eu pun principiile mai sus decât banii, lucru pe care mulți dintre producători din păcate nu își permit să-l facă.”

