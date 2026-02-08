Operațiunea de „salvare” a unui pas rutier în Alpi a produs o surpriză. 200 de milioane de euro pe kilometru pentru cel mai complex proiect de autostradă de pe continent

„Jumătate din Europa tremură de frică”, scriau ziarele locale din Alpi în urmă cu mai bine de un an, înainte să înceapă lucrările și restricțiile de trafic și tonaj pe unul dintre cele mai importante viaducte de autostradă din Europa, podul Lueg care traversează pasul Brenner între Austria și Italia.

În 2025 au început lucrările „de salvare” a autostrăzii A13 Brenner, dintre Innsbruck și Bolzano, pentru că podul Lueg, vechi de 58 de ani, a ajuns la limita de viață. Planul ambițios e să fie construit rapid nu doar unul, ci două poduri noi, primul adiacent bătrânului viaduct.

Provocarea e ca în tot acest timp traficul să nu fie întrerupt deloc. La final, podul vechi va fi demolat, bucată cu bucată, iar în locul său va fi ridicat un altul. La final, traficul de autostradă, pe fiecare sens, se va desfășura pe câte un viaduct separat, permițând o mai mare flexibilitate pentru lucrări viitoare, modernizări sau devieri de trafic.

„Rapid” e mult spus. Proiectul de aproape 390 de milioane de euro prevede ca primul din cele două poduri, în lungime 1,8 km lungime să fie gata de trafic abia din 2027, astfel că restricțiile de trafic sunt de durată. Abia din 2030 ar urma ca ambele noi poduri să fie gata și operaționale.

Un sistem nou de circulație pe pod

Inițial, din ianuarie anul trecut, ASFINAG, compania de drumuri din Austria, a impus nu doar restricții de tonaj, ci a și limitat traficul să se desfășoare doar pe câte o bandă pe sens, pe benzile de pe centrul viaductului vechi.

Ulterior, după ce lucrările au debutat în martie, și condițiile de trafic au fost analizate, autoritățile au decis să încerce un sistem nou, inovator, prin care să permită totuși traficul pe două benzi, fără a pune presiune excesivă pe structura podului.

Toate vehiculele care cântăresc mai mult de 3,5 tone trebuie să se deplaseze pe banda din stânga, deci pe banda interioară, lângă parapetul despărțitor, în timp ce autoturismele pot utiliza ambele benzi (video mai jos).

„Am văzut că acest concept funcționează”, declara anul trecut Stefan Siegele, CEO Asfinag. Ulterior, compania de drumuri a decis ca din 2026 în nu mai puțin de 180 de zile traficul să se desfășoare pe câte două benzi.

Concluzia după un an de restricții: „Este remarcabil”

La un an după începerea lucrărilor de construcție, ADAC (Clubul Automobilistic German) a tras o concluzie surprinzător de pozitivă: haosul rutier atât de temut din cauza unui șantier de proporții pe autostrada Brenner, cea mai importantă legătură rutieră dintre Germania și Italia, nu s-a materializat până în prezent, relatează publicația Abenzeitung Muenchen.

„Este remarcabil faptul că un proiect de construcție atât de ambițios este implementat atât de ușor, fără a perturba complet fluxul traficului”, a declarat Alexander Kreipl de la ADAC Bavaria de Sud.

Pentru a preîntâmpina problemele de trafic generate de șantier și de restricțiile de circulație, Asfinag a dus și o campanie puternică de comunicare și de avertizare pentru șoferi. Există un site cu informații în timp real, imagini video și date despre timp de așteptare sau restricții suplimentare.

Comunicarea pe subiect și „teama” de ambuteiaj pe podul Lueg i-a făcut pe mulți să aleagă alte rute ocolitoare. Astfel, traficul auto pe autostrada Brenner a scăzut cu 4,5%, ajungând la 13,6 milioane de călătorii în 2025.

Pentru a pregăti în mod optim toți participanții la trafic pentru lucrările de construcție care vor avea loc în curând pe podul Lueg, Asfinag, împreună cu autoritățile, au elaborat un calendar de călătorie care conține cele mai importante informații.

„Cu acest calendar, oferim un instrument de planificare orientat spre viitor, astfel încât toți utilizatorii drumurilor, precum și industria transporturilor, să se poată pregăti bine pentru măsurile necesare pe podul Lueg”, a declarat Stefan Siegele, directorul general al ASFINAG.

Podul Lueg de pe A13 în pasul Brenner / Sursă: Ulrich Wagner / imago stock&people / Profimedia

Zile cu interdicții totale pentru camioane și sistem de radare care înregistrează viteza medie

Deoarece configurația cu două benzi pe podul Lueg nu este suficientă pentru a preveni ambuteiajele, în 2026 s-a decis suplimentarea zilelor când camioanele au interdicție de circulație. În direcția sud, sunt planificate 14 zile suplimentare de interdicție de circulație pentru camioanele cu o greutate mai mare de 7,5 tone, comparativ cu anii precedenți.

Împreună cu zilele de interdicție de circulație existente în Tirol, acest lucru duce la 36 de zile de interdicție de circulație în direcția sud și 21 de zile de interdicție de circulație în direcția nord.

Acum, din 2026, șoferii vor trebui să se obișnuiască cu o nouă măsură: în zona podului Lueg, pentru a spori siguranța și zona de protecție a șantierului, a fost impusă o limită de viteză de 60 km/h ce va fi monitorizată cu un sistem ce măsoară viteza medie și timpul de parcurs pe un anumit sector pentru fiecare vehicul.

Amenzile pentru depășirea vitezei încep de la 45 de euro (depășire cu peste 10km/h) și cresc rapid până la 500 de euro dacă se depășește cu peste 70km/h. În cazuri extreme amenzile pot ajunge până la 7.500 de euro.

O legătură vitală pentru Europa

Autostrada A13 (care continuă cu indicativul A22 în Italia) e una din cele mai importante treceri rutiere a Alpilor, o autostradă care leagă Innsbruck (Tirol) din Austria cu Verona și mai departe Modena și nordul industrializat al Italiei.

La scară mai mare, A13/A22 face parte din Coridorul European E45, care leagă nordul continentului (Norvegia și Danemarca) de sudul Italiei, trecând prin Germania și Austria, o rută practic ce taie de la nord la sud fix mijlocul continentului. Ruta nu doar că este importantă pentru traficul de mărfuri, dar deservește și importantul trafic turistic în zona Tirol.

Podul Lueg de pe A13, în zona pasului Brenner, este cea mai complexă lucrare de pe traseu, un pasaj înalt și cu o lungime totală de puțin peste 1,8 km. Zilnic el este traversat de peste 32.000 de vehicule.

Construit în urmă cu mai bine de 58 de ani, inaugurat în 1968, podul însă a ajuns la limita de viață, iar în ultimii ani a cunoscut numeroase restricții. În 2022 Asfinag a declarat podul degradat iremediabil.

Podul Lueg de pe A13 în pasul Brenner / Sursă: Ulrich Wagner / imago stock&people / Profimedia

Marea provocare: Să construiești rapid un pod nou, în timp ce traficul să continue pe podul vechi

Pentru a rezolva problema, autoritățile austriece au decis să ridice un nou pod în paralel, după care să dărâme vechea structură și să construiască un al doilea viaduct în loc.

Marea provocare vine din faptul că totul trebuie realizat rapid și fără ca traficul pe actuala autostradă și actualul pod Lueg să fie întrerupt. Acest lucru face din „operațiunea de salvare” a podului Lueg – cum a fost denumită de unii specialiști – una dintre cele mai complexe lucrări rutiere ce se derulează în prezent în Europa.

Pentru acest proiect ASFiNAG a selectat un consorțiu între STRABAG și PORR, doi dintre cei mai mari constructori austrieci, ambii prezenți cu lucrări de autostradă și în țara noastră.

Valoarea întregului proiect este de aproape 390 de milioane de euro, iar lucrările au demarat din primăvara lui 2025.

Inițial va fi construit un nou pod paralel, de aproape 2 km lungime, cu piloni care se vor înălța și la 60 de metri deasupra solului.

Planul este ca podul nou, construit în paralel, să fie gata în 2027, moment până la care restricțiile de circulație vor rămâne în vigoare pe vechiul Pod Lueg.

Podul vechi va fi demolat după 2027, iar un alt pod nou va fi ridicat în loc

Ulterior, traficul se va muta pe noul pod, cu un sistem temporar de circulație pe câte două benzi pe sens în ambele direcții.

Odată ce noul pod paralel va fi deschis, vechea structură va fi demolată.

În locul fostului Pod Lueg va fi ridicat un nou viaduct, lucrările fiind estimate că vor fi gata în 2030. Abia din 2030 traficul se va desfășura iar complet pe mai multe benzi pe sens prin Pasul Brenner. Direcția spre Tirol va merge pe pasajul ce va fi construit în intervalul 2025-2027, iar traficul spre Italia se va muta pe viaductul ce va fi construit în intervalul 2027-2030.

Reconstrucția podului pe A13 în Pasul Brenner / Sursă: Asfinag

Un sistem rutier cu două poduri paralele va permite o mai mare flexibilitate în timp atunci când va fi nevoie de intervenții de reparații, modernizări sau devieri de trafic de pe un pod pe altul.

Primele lucrări au demarat efectiv în martie 2025, iar Asfinag anunță că se lucrează în prezent la fundațiile pilonilor viitorului viaduct.

„Lucrările la noul pod Lueg sunt în termen, ne așteptăm să fie finalizat în 2027. Tot atunci vor fi eliminate și restricțiile de trafic necesare”, a spus Stefan Siegele, de la Asfinag.