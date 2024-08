Rafila, despre scandalul de la Spitalul Sf. Pantelimon: Nu înțeleg de ce am fost atacați că nu am ascuns nimic / Ordinul de ministru rămâne secret

Ministrul Sănătății Alexandru Rafila a reafirmat miercuri seară, la Realitatea TV, că a acționat bine în cazul scandalului Spitalului Sf. Pantelimon și spune că nu înțelege de ce este atacat în presă pentru că „au acționat perfect transparent”.

Totuși, întrebat de Ordinul de ministru secretizat, Rafila spune că ar putea prezenta conținutul acelui document, dar că important e conținutul raportului Comisie de Disciplină pe care „nici eu nu îl pot vedea, ci doar procurorii”.

„De exemplu, eu ca ministru al Sănătății nu am văzut concluziile și raportul Comisiei de Disciplină. Nu am dreptul conform legii. Singurii cu care lucrează colegiul medicilor într-o astfel de situație sunt cei de la parchet. Eu i-am spus managerului: cât mai repede plângere penală. Pentru că era o situație foarte gravă”, a spus ministrul.

El spune că nu l-a influențat pe directorul spitalului cum să acționeze, ci l-a sfătuit doar să depună plângere penală.

„Eu am aflat despre cazurile suspecte de la managerul spitalului. Am luat legătura cu el și atunci am făcut două lucruri. I-am spus să facă plângere penală și spitalul pentru aceste cazuri suspecte, pe de-o parte. Și pe de-altă parte am trimis o scrisoare la colegiul medicilor să ne dea un medic. Pentru că noi la corpul de control avem funcționari publici care n-au specializare în control medical. Colegiul medicilor s-a sesizat imediat în urma informării pe care le-am dat-o noi și solicitării pe care le-am dat-o noi s-au întrunit și ei tot în 11 și au declanșat procedura de ancheta disciplinară. Ancheta disciplinară este o procedură care revine în exclusivitate colegiului medicilor și se referă la activitatea medicală. La eventuala culpă medicală în modul în care se tratează un anumit pacient sau mai mulți pacienți. Oricum, pe 11 s-au declanșat ancheta penală, ancheta disciplinară a colegiului medicilor și o anchetă internă a spitalului”, a spus Alexandru Rafila la Realitatea TV.

Cele două doctorițe de la secția ATI a Spitalului Sf. Pantelimon din București, acuzate de procurori de omor calificat premeditat în cazul unui pacient, au scăpat marți de arestul preventiv, după ce judecătorii Curții de Apel București au decis, azi, 20 august, eliberarea lor de „îndată”.

Instanța „respinge ca neîntemeiată propunerea de luare a măsurii arestării preventive privind inculpatele Miron Maria si Păiuș Mirela, formulată de Parchetul Tribunalului București. Dispune punerea de îndată în libertate a contestatoarelor inculpate de sub puterea mandatelor de arestare preventivă”, se arată în minuta instanței, obținută de HotNews.

HotNews a solicitat pentru a treia oară Ordinul de ministru, în baza Legii 544.

De ce este ordinul lui Rafila important? Pentru că el arată ce obiectiv al controlului a stabilit ministrul. Ce componență aprobată a avut Corpului de Control. Tot ministrul primește și aprobă raportul final. În cazul oamenilor morți la Sf. Pantelimon, surse judiciare susțin că ”oamenii din spital nu au vrut să coopereze inițial, văzând cum a decurs inspecția trimisă de ministrul Rafila, una în care practic nu s-a descoperit, ci s-a acoperit”.

