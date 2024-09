Rămăşiţele unei noi specii de dinozaur, descoperite în Kârgâzstan / Excavările au durat 17 ani

Rămăşiţele unei noi specii de dinozaur au fost descoperite de paleontologi germani şi kârgâzi în sudul Kârgâzstanului, transmite vineri agenţia Xinhua, potrivit Agerpres.

Paleontologul kârgâz Isaak Bakirov a declarat că au fost găsite rămăşiţele “unui dinozaur prădător cu o lungime de aproximativ 8-9 metri, inclusiv oase ale craniului, vertebre dorsale şi sacrale, fragmente din centura scapulară şi membrele anterioare, precum şi o centură pelviană aproape completă şi membrele posterioare”.

Descoperit pentru prima dată în 2006, a fost nevoie de 17 ani pentru a excava rămăşiţele noii specii de dinozaur teropod prădător, denumit Alpkarakush kyrgyzicus, după pasărea mitologică dintr-un poem tradiţional kârgâz.

This #FossilFriday a new theropod #Dinosaur from Kyrgyzstan has been discovered: Alpkarakush kyrgyzicus! Based on bone morphology, the specimens represent a subadult & juvenile, suggesting gregarious (group) behaviour! https://t.co/SUyqfhROlu@LinneanSociety @palaeo_wings pic.twitter.com/XxXXxqeayi