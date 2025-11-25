Reacția Poloniei, după pătrunderea unei drone în România: NATO trebuie să accelereze eforturile pentru protecţia flancului estic

Avioane de vânătoare F-16 și MIG-29 ale Forțelor Aeriene Poloneze participă la un exercițiu militar al Forțelor Aeriene NATO, pe 12 octombrie 2022 în Lask, Polonia. Imagine ilustrativă. FOTO: STRINGER / AFP / Profimedia

NATO trebuie să accelereze măsurile de consolidare a protecției flancului estic împotriva dronelor, a declarat ministrul polonez al Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, după ce România a ridicat marți avioane de vânătoare în urma unei incursiuni în spațiul aerian național, notează Reuters.

„Operațiunea Eastern Sentry are nevoie de întăriri. Opt țări și-au declarat (disponibilitatea de a furniza n.r.) deja forțele, acest proces trebuie accelerat. Este o concluzie evidentă, dacă se confirmă încălcarea de astăzi”, a spus Kosiniak-Kamysz după o întâlnire cu omologul său francez.

Avioane de luptă româneşti şi germane ale forţelor NATO au fost mobilizate marţi în apropierea frontierei României cu Ucraina pentru a răspunde la incursiunea unei drone care a pătruns mai adânc ca niciodată în spaţiul aerian român, într-o acţiune pe care Bucureştiul a calificat-o drept o provocare rusă, notează News.ro.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că piloţii NATO au fost pe punctul de a doborî o dronă care a pătruns în repetate rânduri în spaţiul aerian al ţării, dar s-au abţinut, din cauza temerilor că ar putea provoca pagube la sol.

Fragmente de dronă fără încărcătură explozivă au fost găsite ulterior pe teritoriul României, dar şi în Republica Moldova, în spaţiul aerian al căreia au intrat cel puţin şase drone.

Dronele ruseşti au lovit în timpul nopţii porturile ucrainene din apropierea graniţei cu România, care se află de cealaltă parte a Dunării.

Încălcarea de marţi a fost a 13-a raportată de România de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022. Pe lângă faptul că a fost cea mai profundă incursiune, a fost şi prima care a avut loc în timpul zilei, şi nu noaptea.

Ministerul Apărării din România a declarat că a trimis iniţial două avioane Eurofighter din cadrul unei misiuni germane de poliţie aeriană din România, care au urmărit o dronă în judeţul Tulcea din sud-estul ţării, înainte ca aceasta să reintre în Ucraina.

Armata a trimis ulterior două avioane de vânătoare F-16 româneşti, după ce radarul a detectat o a doua încălcare a spaţiului aerian în judeţul vecin Galaţi. Moşteanu a declarat că au urmat încă două avioane Eurofighter. Ministrul a declarat că avioanele au urmărit drona care se îndrepta spre judeţul Vrancea, care nu are graniţă cu Ucraina şi se află la mai mult de 100 km în interiorul ţării.

Locuitorii din toate cele trei judeţe au fost avertizaţi să se adăpostească, avertisment care a fost ulterior ridicat.

România are o graniţă de 650 km cu Ucraina.