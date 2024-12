Reacție din Polonia, după anularea alegerilor din România: Salutăm că s-a găsit o soluție constituțională și democrația a prevalat

Ministrul polonez de Externe, Radek Sikorski, a apreciat vineri, după decizia Curții Constituționale de anulare a alegerilor prezidențiale, că a fost găsită o soluție constituțională pentru respectarea democrației.

„Salutăm faptul că a fost găsită o soluţie conformă Constituţiei române şi democraţia a prevalat. Alegerile libere şi corecte, fără interferenţe străine, sunt un drept inalienabil al tuturor cetăţenilor în ţările democratice”, a afirmat Radek Sikorski, vineri, într-un mesaj postat pe reţeaua X.

We welcome the fact that a solution in line with the Romanian Constitution was found and democracy prevailed (1/3).