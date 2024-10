Regizorul celor mai de succes filme „James Bond” din istorie se îndoiește că mai e dorit înapoi: „Vor oameni mai maleabili”

Regizorul britanic Sir Sam Mendes, cel care a stat în spatele camerei pentru filmele „James Bond” cu cele mai mari încasări din istorie, spune că se îndoiește că producătorii francizei l-ar mai dori înapoi și că pentru noul lungmetraj sunt dorite persoane mai „maleabile”, relatează Variety.

„Nu spune niciodată niciodată, ca să-l citez pe om, dar m-aș îndoi”, le-a răspuns el jurnaliștilor de la Inverse după ce a fost întrebat despre o posibilă revenire pentru a regiza viitorul film James Bond.

Mendes, acum în vârstă de 59 de ani, a regizat filmele James Bond Skyfall (2012) și Spectre (2015). Cele două lungmetraje pe care le-a semnat ca regizor s-au bucurat de un succes uriaș în cinematografe, cu încasări de 1,1 milarde de dolari, respectiv 880,7 milioane de dolari – cele mai mari din istoria francizei James Bond.

Skyfall a fost, de asemenea, primul film James Bond care a depășit pragul de un miliard de dolari ca vânzări de bilete în cinematografe, titlu pe care și-l menține inclusiv dacă încasările filmelor lansate în deceniile anterioare sunt ajustate pentru a ține cont de inflație.

Nici No Time to Die, filmul apărut în 2021 și ultimul în care Daniel Craig a interpretat rolul emblematicului spion britanic, nu a surclasat la box office cele două lungmetrajele regizate de Mendes. No Time to Die, care a fost regizat de cineastul american Cary Joji Fukunaga, și-a încheiat perioada de rulare în cinematografe cu încasări de 771,2 milioane de dolari.

Sir Sam Mendes este unul dintre cei mai apreciați regizori britanici din ziua de azi

În interviul acordat celor de la Inverse pentru a promova The Franchise, un nou serial pe care l-a regizat și care a apărut săptămâna aceasta în streaming, el a spus că producătorii și studioul din spatele unui film au adesea nevoie de un regizor care este mai tânăr și, prin urmare, mai „controlabil”. Mendes spune că el nu mai intră în această categorie.

„Ei vor oameni puțin mai maleabili care sunt mai la începutul carierei lor, care poate vor folosi asta ca o rampă de lansare, care sunt controlați de studio”, și-a exprimat el opinia cu privire la regizorul care va fi ales pentru următorul film al francizei James Bond.

Vorbind despre experiența sa cu celebra franciză, el a spus că „a fost foarte bine pentru mine în acel moment al vieții mele”.

„Am simțit că m-a scos din unele obiceiuri vechi. M-a făcut să mă gândesc la o scară mai mare”, a adăugat regizorul premiat cu Oscar pentru chiar filmul său de debut, American Beauty din 1999. El a câștigat de asemenea 4 Premii BAFTA decernate de industria cinematografică britanică, 3 Globuri de Aur, 2 Premii ale Sindicatului Regizorilor Americani și 3 Premii Laurence Olivier pentru munca sa din teatru. El a fost înnobilat de regina Elisabeta a II-a în 2020.

Regizorul Sam Mendes și actorii Daniel Craig, Monica Bellucci și Christoph Waltz la premiera filmului „Spectre” din 2015, FOTO: Gregorio Borgia / AP / Profimedia

Viitorul film „James Bond”, în continuare un mister

Producătorii francizei James Bond nu au anunțat deocamdată pe cine intenționează să aleagă să regizeze viitorul film, iar misterul și mai mare e cine îi va locul lui Daniel Craig în rolul personajului titular.

Informația apărută „pe surse” mai devreme în cursul acestui an că noul James Bond va fi actorul britanic Aaron Taylor-Johnson nu s-a confirmat.

Iar alte nume vehiculate insistent de presa de specialitate și casele de pariuri, ca de exemplu Henry Cavill sau Idris Elba, fie au declarat între timp că nu mai sunt interesați de rol, fie au acceptat alte proiecte care ar intra în conflict cu preluarea fracului agentului 007.

Cert este doar că, la fel ca numeroase alte proiecte cinematografice, calendarul de producție al următorului film James Bond a fost întârziat de dubla grevă care a paralizat anul trecut producția cinematografică la Hollywood.