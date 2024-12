Regizorul Luca Guadagnino acuză Turcia că i-a cenzurat „obtuz” noul său film cu Daniel Craig

Regizorul italian Luca Guadagnino a criticat sâmbătă recenta interdicţie în Turcia a filmului său „Queer”, cu Daniel Craig, declarându-se gata să lupte împotriva „oricărei instituţii care vrea să restricţioneze puterile” cinematografie, relatează agenția AFP, citată de News.ro.

La începutul lunii noiembrie, autorităţile turce au interzis o proiecţie a filmului Queer, programată să deschidă un festival de film la Istanbul, „pe motiv că are un conţinut provocator de natură să tulbure ordinea publică”.

„Mă întreb dacă au văzut filmul sau dacă îl judecă după liniile sale generale sau după prostia făţişă a unor jurnalişti care s-au concentrat pe ‘James Bond devenit gay’”, a declarat Guadagnino la o conferinţă de presă a juriului Festivalului de Film de la Marrakech, pe care îl prezidează.

„Este o cenzură obtuză, mai ales în această lume în care este posibil să descarci filmul”, a declarat regizorul cunoscut pentru apreciatul lungmetraj Call Me By Your Name din 2017.

Noul film cu Daniel Craig prezintă o poveste de dragoste LGBT

Bazat pe un roman cu acelaşi nume de William S. Burroughs, Queer urmăreşte aventurile care implică sex, droguri şi alcool ale unui american (interpretat de fostul agent 007 Daniel Craig) care se îndrăgosteşte de un tânăr compatriot în Mexico City-ul postbelic.

„Sper cu adevărat că ei cred că (subiectul) filmului poate duce la prăbuşirea societăţii. Pentru că asta înseamnă că credinţa mea în puterea cinematografiei este adevărată şi nu iluzorie”, a subliniat Guadagnino.

„Voi lupta împotriva oricărei instituţii care vrea să restricţioneze puterile inevitabile” ale cinematografiei, a adăugat el.

Cea de-a 21-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film de la Marrakech se desfăşoară în perioada 29 noiembrie – 7 decembrie.

Din juriu, prezidat de Luca Guadagnino, fac parte actriţa americană Patricia Arquette, actriţa franceză Virginie Efira, regizorul iranian Ali Abbasi şi actorul britanic Andrew Garfield.

