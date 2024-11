Filmul momentului stârnește o polemică aprinsă / Serialul „Star Wars” cu Jude Law vine mai devreme în streaming / Noi dovezi că Zoom ne-a dus de nas

Filmul momentului în cinematografe a stârnit o polemică aprinsă de care nu te lovești în fiecare zi, serialul „Star Wars” cu Jude Law cap de afiș va sosi în streaming puțin mai devreme decât era plănuit, în timp ce din SUA vine o nouă dovadă că Zoom și-a indus în eroare utilizatorii privind securitatea aplicației. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți afla când intră în streaming filmele „Beetlejuice Beetlejuice” și „Anul Nou care n-a fost”, dar și informații noi legate de jocurile „No Man’s Sky” și „Hitman”.

Filmul momentului stârnește o polemică aprinsă

E vorba desigur de Wicked, filmul inspirat de piesa omonimă de pe Broadway care a debutat weekendul trecut pe prima poziție a box office-ului, cu încasări mai bine de duble față de noul lungmetraj Gladiatorul al lui Ridley Scott. Cu vânzări de bilete în valoare de 114 milioane de dolari în weekendul premierei, Wicked e depășit la acest capitol doar de 2 filme lansate în 2024: comedia de acțiune cu supereroi Deadpool & Wolverine (211 milioane) şi Inside Out 2, filmul de animație pentru toată familia produs de Pixar și Disney.

Wicked, în care Ariana Grande și Cynthia Erivo le joacă pe cele două vrăjitoare din Oz – Elphaba şi Galinda – în tinerețe, a stabilit și un record absolut: a avut cea mai mare deschidere din toate timpurile pentru un film adaptat după o piesă de pe Broadway. Polemica a început datorită faptului că e un musical. Aparent, un număr suficient de mare de spectatori a început să cânte în sălile de cinema melodiile din film în timpul difuzării sale încât asta să devină un subiect de discuții aprinse între americani pe rețelele de socializare.

Și nu, nu e nicio exagerare, unele săli de cinema au început chiar să pună anunțuri în care informează cumpărătorii de bilete că în timpul filmelor nu se cântă. AMC, cel mai mare lanț de cinematografe din SUA, a pus piciorul în prag și a amintit că: „La sălile de cinema AMC tăcerea e de aur. Fără vorbit. Fără schimburi de mesaje text. Fără cântat. Fără urlat. Fără flirtat. Și absolut fără insulte. Bucurați-vă de magia filmelor”. Mesajul a venit de la Ryan Noonan, purtătorul de cuvânt al AMC, citat de The Independent.

„Voi chiar cântați în sala de cinema? O să aștept până când Wicked intră în streaming fiindcă altfel mă voi lua la bătaie cu cineva, lmao”, a notat unul dintre mesajele critice postate pe „X”. „Pentru cântăreții insuportabili care strică experiența tuturor la Wicked din ziua unu; nu ați cânta la teatru, așa că de ce cântați în sala de cinema?”, a transmis un alt nemulțumit. Inclusiv Grande și Erivo au fost întrebate ce părere au despre situație, într-un interviu pe care l-au acordat împreună emisiunii Stay Tuned difuzată de NBC.

„E tentant. Noi înțelegem asta, și dacă o faceți, și dacă nu”, a răspuns împăciuitor Ariana Grande. „Eu zic că dacă veniți pentru prima oară [la Wicked] și cântați alături de el, atunci cântați. Dar dacă veniți a doua oară lăsați-ne pe noi să cântăm pentru voi”, a adăugat Erivo. „Da, și dacă cineva aruncă cu popcorn sau telefonul după voi, poate opriți-vă”, a mai adăugat glumind Grande. Wicked va trebui să țină strâns de coroana sa weekendul acesta în condițiile în care Moana 2, musicalul de animație cu Dwayne „The Rock” Johnson, a apărut vineri în cinematografe.

„Beetlejuice Beetlejuice” intră în streaming în decembrie

Trecând de la un film care face vâlvă acum în cinematografe la unul ce a făcut-o cu câteva luni în urmă, de la Warner Bros. Discovery am aflat vineri că noul Beetlejuice, Beetlejuice al lui Tim Burton va fi lansat în streaming pe 6 decembrie. Fiind o producție a Warner Bros., el va putea fi văzut bineînțeles pe Max, platforma de streaming lansată în luna mai pentru a înlocui HBO Max. Vestea a venit în newsletter-ul lunar în care sunt prezentate noutățile de pe Max în materie de filme, seriale și alte producții:

„După o tragedie neașteptată, trei generații ale familiei Deetz se întorc în Winter River. Viața Lydiei (Winona Ryder) este dată peste cap atunci când rebela sa adolescentă, Astrid (Jenna Ortega), descoperă portalul către Viața de Apoi și îl deschide din întâmplare. Este doar o chestiune de timp până când cineva va pronunța numele ‘Beetlejuice’ (Michael Keaton) de trei ori. Pe lângă Keaton și Ryder, și Catherine O’Hara a revenit în rolul pe care l-a jucat în primul film apărut cu 36 de ani în urmă. Cei 3 și restul actorilor au pozat împreună la Cannes.

Spre deosebire de alte filme de anul acesta pentru care așteptările erau mari, Beetlejuice Beetlejuice și-a confirmat pretențiile de lungmetraj de tip „blockbuster”, obținând încasări de peste 450 de milioane de dolari la nivel mondial. A fost fără doar și poate un succes financiar, având în vedere bugetul său de producție estimat la 100 de milioane de dolari. Nu cred că mai are rost să o lungesc cu prezentările, că trailerul mi se pare edificator:

Filmul românesc „Anul Nou care n-a fost” apare pe Netflix înainte de Crăciun

Scriam joi că anul acesta Netflix rupe tradiția ultimelor 4 ierni și nu vine în decembrie cu niciun film cu buget mare în preajma Crăciunului, cum și-a obișnuit clienții prin lungmetraje ca Don’t Look Up sau Knives Out 2. Platforma americană de streaming pare să parieze de Crăciun în 2024 pe al doilea sezon al Squid Game, cel mai popular serial pe care l-a produs vreodată. Noul sezon va avea premiera pe 26 decembrie și orice altceva decât un „hit” instant ar fi o catastrofă pentru Netflix.

Însă chiar dacă nu vine cu un film cu buget mare și distribuție stelară de Crăciun, pentru clienții din România Netflix a cumpărat drepturile de a difuza în streaming Anul Nou care n-a fost, lungmetrajul românesc care a câștigat Premiul Orizzonti pentru cel mai bun film, plus alte două premii, la ediția de anul acesta a prestigiosului Festival Internațional de Film de la Veneția. Filmul regizorului Bogdan Mureșanu spune povestea unei zile absurde din România lunii decembrie 1989 din perspectiva mai multor personaje care o trăiesc.

„Pentru cine mai are umbre de îndoială și urme de nostalgie, filmul ăsta ar putea să trezească o reacție puternică la tot ce înseamnă autoritarism, abuz de putere, jocuri de culise și tot ce poate fărâmița capitalul social pe care l-am dobândit cu greu în acești 35 de ani de la Revoluție”, a declarat regizorul într-un interviu acordat HotNews.ro înainte ca filmul să apară în cinematografele de la noi în septembrie. Pe Netflix intră în 22 decembrie. Deci chiar înainte de Crăciun, deși poate ar fi fost mai bine să se fi întâmplat înainte de alegeri.

Serialul „Star Wars” cu Jude Law vine mai devreme în streaming

De la Disney+ în schimb am aflat săptămâna aceasta că data de lansare a serialului Star Wars: Skeleton Crew (tradus pentru abonații din România ca Războiul Stelelor: Echipajul de bază) a fost devansată. El trebuia să aibă premiera în SUA pe 3 decembrie, dar a fost mutat cu o zi înainte, pentru data de 2 a lunii viitoare. Diferența e una minoră, dar bizară fiindcă e extrem de neobișnuit ca data premierei unui serial să fie schimbată cu atât de puțin timp înainte de lansarea sa. Decizia i-a lăsat perplecși inclusiv pe cei de la Forbes.

„De ce? Cine știe”, scrie site-ul financiar cu privire la schimbare. Cert e că, având în vedere diferența de fus orar, noi în România vom putea vedea Skeleton Crew din 3 decembrie (altfel ar fi fost 4), când vor fi lansate simultan primele două episoade. Restul de 6 vor fi lansate apoi la o distanță de o săptămână, în fiecare marți adică. „Am descoperit pentru prima oară Star Wars când a apărut primul film în cinematografele din Londra, unde am crescut eu. Și îmi amintesc că pur și simplu mi-a uimit mintea minusculă”, a povestit Jude Law.

„Nu văzusem niciodată nimic asemănător”, a subliniat el într-un interviu acordat recent pentru StarWars.com. „Mereu mi-am dorit să fiu Han [Solo]. De fapt, a depins de joc. Am vrut probabil să fiu câteodată și Vader”, a mai povestit el. Law, acum în vârstă de 51 de ani, nu s-a pus să povestească amintiri din copilărie de dragul nostalgiei. În Skeleton Crew el e cap de afiș pentru un serial cu o distribuție principală alcăuită în rest de copii-actori. E un pariu al Lucasfilm și Disney de a atrage încă de mici o generație cu totul nouă de fani.

„Ideea ca protagoniștii să fie copii într-o galaxie pe care o cunosc atât de bine și de care ne-am bucurat toți timp de atâția ani mi se pare o idee cu adevărat proaspătă (…) Relația mea cu această lume a fost ca copil și iubesc ideea că vedem serialul prin ochii lor. Există ceva minunat în asta. Încă există pericol și risc, dar ideea de a readuce [Star Wars] la perspectiva copiilor a fost pur și simplu genială. Am rezonat cu adevărat cu rolul care mi s-a oferit și distracția care a venit cu el”, a mai spus Jude Law.

Acum, e evident că el predică în biserică având în vedere că interviul e pentru StarWars.com. Dar la fel de evident e și că entuziasmul legat de serial e uriaș în rândul fanilor: pe de-o parte e un nou serial Star Wars; pe de alta, e un serial Star Wars cu JUDE LAW; și nu în ultimul rând e o producție Star Wars adresată întregii familii (prima live-action, din câte îmi dau seama), părinți și copii deopotrivă. Pentru Disney va fi și un „control de sănătate” pentru a vedea cum stă franciza îndrăgită sa după anularea fără ceremonie a seriei The Acolyte.

„No Man’s Sky” a ajuns după 8 ani la recenzii „foarte pozitive”

La capitolul noutăți din lumea jocurilor video săptămâna aceasta a fost mai degrabă sărăcuță, însă jurnaliștii de la IGN au consemnat un moment de reper istoric: No Man’s Sky, hulitul simulator de supraviețuire/aventură în spațiu lansat în 2016 de studioul britanic Hello Games, a ajuns pentru prima oară la recenzii „foarte pozitive” pe Steam. Jocul a fost lansat în august 2016 pentru PC și PS4 și când se vor scrie în cele din urmă manualele de istoria video games, va avea probabil un capitol dedicat pentru cum „așa să nu”.

Zeci de mii de gameri care la momentul respectiv au plătit în avans pentru joc au bombardat Steam și alte site-uri unde poți lăsa recenzii pentru a se plânge de o serie largă de promisiuni încălcate în ceea ce privește conținutul, mai ales opțiunea de multiplayer. No Man’s Sky a intrat aproape instant în categoria temută a recenziilor „copleșitor de negative” de pe Steam, un semn clar că ceva era foarte, foarte greșit. Mulți și-au cerut pur și simplu banii înapoi, catalogând fără menajamente jocul ca fiind, pe românește zis, o „țeapă”.

În pofida unui flux constant de patch-uri și update-uri, No Man’s Sky a trecut în zona recenziilor pozitive abia la 5 ani după lansare. „Să trecem de la [recenzii] ‘mixte’, ce părea plăcut de sărbătorit, a durat doi ani de muncă grea. Să trecem de la ‘mixte’ la ‘majoritar pozitive’ ne-a luat 3 ani (știind că orice mică greșeală pe parcurs ar putea duce la critici și recenzii negative”, pretinde acum Hello Games, salutând totodată trecerea la recenzii „foarte pozitive” ca fiind „o realizare incredibilă pentru echipă”. M-a umflat râsul.

Conor McGregor a fost scos din jocul „Hitman”

De la studioul danez IO Interactive, dezvoltatorul popularelor jocuri video Hitman, am aflat săptămâna aceasta că tot conținutul legat de Conor McGregor va fi retras din joc, după ce o femeie a câștigat un proces civil de viol intentat împotriva acestuia. Săptămâna trecută, o femeie care l-a acuzat pe McGregor de viol a câștigat procesul civil intentat la Înalta Curte din Dublin, obținând despăgubiri de 248.000 de euro (aproximativ 260.500 de dolari). McGregor a declarat că intenționează să facă apel, după cum amintește IGN.

McGregor apare în cadrul misiunii The Disruptor din pachetul Hitman World of Assassination, lansat la începutul acestui an pentru a rebrandui primele 3 jocuri. Boxerul irlandez și-a dat și vocea sa pentru personajul din misiune, nu doar acordul ca acesta să fie modela după el. The Disruptor a revenit în Hitman la începutul acestei luni, fiind inclus în Free Starter Pack-ul pentru noii jucători și ca țintă exclusivă pentru cei existenți. Misiunea a fost disponibilă din 15 noiembrie și era programată să dureze până pe 8 decembrie.

Studioul danez a emis un comunicat privind noua decizie chiar la începutul acestei săptămâni, adică pe 25 noiembrie: „Având în vedere hotărârea recentă a instanței legate de Conor McGregor, IO Interactive a luat decizia de a înceta colaborarea cu sportivul, cu efect imediat. Luăm această situație foarte în serios și nu putem ignora implicațiile sale”. Iată deci că inclusiv studiouri de jocuri video sunt puse în dificultate de astfel de situații, deși e drept că se întâmplă mult mai rar decât cu marile studiouri cinematografice, de exemplu.

Noi dovezi că Zoom ne-a dus de nas

Hai să vedem și o știre din zona tech, una pe care îmi propun constant s-o abordez mai des în rubrica Nerd Alert, dar rareori îmi iese. Însă săptămâna aceasta n-am mai ignorat o știre de la Mashable, care ne amintește cum ne-a mințit platforma de apeluri video Zoom în pandemie, adică tocmai atunci când numărul său de utilizatori a explodat din cauza lockdown-urilor ce au obligat nenumărați oameni să lucreze de acasă. Care a fost marea minciună? Păi Zoom garanta atunci că apelurile sale sunt criptate de la un capăt la altul.

Adică „End-to-end encryption”, sau E2EE, mai pe scurt. Ulterior, s-a aflat că nu a fost chiar așa, iar compania a soluționat pe cale amiabilă în 2021 un proces colectiv în care utilizatori din SUA au chemat-o în instanță. A plătit 81 de milioane de dolari. Separat, compania Zoom a ajuns în același an la un acord cu Comisia Federală pentru Comerț din SUA pentru a scăpa de o anchetă privind înșelarea utilizatorilor în ceea ce privește asigurarea securității și datelor personale pe produsul său de bază, adică platforma de apeluri video.

Detaliile acordului respectiv nu au fost făcute publice. Însă problemele nu au dispărut cu totul pentru compania cu sediul în California. Zoom încă trebuie să dea socoteală într-o altă anchetă, una deschisă de Comisia pentru Bursă și Valori Mobiliare din SUA pe tema politicilor sale privind respectarea intimității utilizatorilor. Jurnaliștii de la Bloomberg au descoperit în bilanțul depus marți de Zoom provizioane de 18 milioane de dolari puse deoparte de companie pentru o „ofertă preliminară” de a clasa și această anchetă.

Cei de la Mashable amintesc că între timp practicile Zoom legate de securitate s-au îmbunătățit și că aplicația oferă într-adevăr criptare „end-to-end” pentru apelurile video. Dar cred că merită amintit că în pandemie, tocmai perioada în care aplicația a cunoscut o creștere uriașă a numărului de utilizatori, nu a fost cazul, în pofida asigurărilor date de companie. Zic că merită amintit având în vedere toate discuțiile purtate în perioada aceasta la noi vizavi de TikTok și practicile unor companii tech ca ByteDance.

Apropo, compania din spatele Zoom nu se mai numește „Zoom Video Communications”, ci „Zoom Communications”. Ea și-a schimbat numele la începutul acestei săptămâni pentru a da de înțeles că nu mai oferă doar platforma de apeluri video omonimă, ci o gamă mai largă de instrumente de comunicare.

La capitolul trailere noi săptămâna aceasta unul a fost deasupra tuturor celorlalte, cel pentru Dexter: Original Sin. E primul dintre cele două seriale Dexter noi anunțate de Paramount+ în vara acestui an, cel prolog în care rolul titular va fi interpretat de actorul irlandez Patrick Gibson. Original Sin va avea 10 episoade cu povestea plasată cu 15 ani înainte de evenimentele din serialul original, urmărind cum Dexter se transformă din student în criminal în serie și toate cele. Din păcate, acea dată de lansare de 13 decembrie anunțată la sfârșitul trailerului va însemna la noi în România abia 30 ianuarie, pe SkyShowtime.

