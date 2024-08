Rockstar-ul Peter Maffay, originar din Brașov, final de carieră muzicală. Televiziunea de stat germană îl omagiază vineri, decalându-și programul

Televiziunea de stat germană, ARD, își decalează vineri programul obișnuit, pentru a-l aniversa pe Peter Maffay, rockstar originar din Brașov. ARD va transmite și un documentar de o oră, care se concentrează pe turneul de rămas bun al cunoscutului muzician, recent încheiat. Parcursul său privat, dar și profesional, nu au fost însă line.

După peste 50 de ani pe scenă, Peter Maffay a început anul acesta un turneu de rămas bun, care s-a încheiat la Leipzig, în iulie, în fața a peste 50.000 de fani. Maffay a fost însoțit de regizorul Andreas Heineke, care nu numai că l-a portretizat pe superstarul de pe scenă, dar l-a și însoțit într-o călătorie de familie în țara sa natală, România.

Documentarul rezultat, intitulat simplu „Maffay”, va fi difuzat de ARD vineri, 30 august 2024 (la 22:20, ora Germaniei), exact în ziua împlinirii a 75 de ani, a lui Peter Maffay.

De la Brașov la Tutzing

Brașovul e orașul copilăriei lui Maffay. Născut Peter Alexander Makkay (30.08.1949) dintr-o familie de etnici germani și maghiari din România, Maffay a plecat din țară în 1963, cu destinația Germania.

După un parcurs școlar „accidentat“, el își descoperă adevărata vocație, de scenă. Interpret, compozitor, actor, chitarist și producător muzical, Maffay a dus o viață de artist tumultuoasă și uneori marcată de excese.

A fost căsătorit de patru ori. Pentru a cincea oară, Peter Maffay s-a căsătorit în aprilie 2022, cu profesoara Hendrikje Balsmeyer din Halle, care e mama fiicei lor, din noiembrie 2018. Familia locuiește în Tutzing, unde Maffay conduce și studioul de înregistrări Red Rooster / Tabaluga Enterprise .

Șlagăre, rock, thriller și Tabaluga

Peter Maffay e cântăreț, chitarist, compozitor și producător muzical. La începutul carierei a devenit cunoscut interpretând șlagăre, apoi a trecut la rock german. În 1970, el a spart gheața cu balada de succes, „Du”, dar nu a aspirat niciodată la o carieră ca aceea a lui Roy Black. Maffay a încercat să se afirme ca muzician rock, dar a durat câțiva ani până când schimbarea de imagine și adevăratul său scop au fost atinse.

Cu albumul „Steppenwolf” (Lup de stepă), el a ajuns pentru prima dată în vârful topurilor, la sfârșitul anilor 1970 și a repetat acest succes în deceniile următoare, „mai des decât oricine altcineva din Germania”, menționează presa germană. Cu albumul „Sonne in der Nacht” (Soare în noapte), a fost pe locul întâi, în charturile germane. Peter Maffay – Sonne in der Nacht (1985) (youtube.com) Are 20 de albume și peste 50 de milioane de discuri vândute.

În 1987, Peter Maffay a apărut și în fața camerei ca actor. În thrillerul „The Joker”, al regizorului austriac, Peter Patzak, el joacă rolul unui detectiv, alături de Armin Mueller-Stahl, care luptă împotriva lumii interlope din Hamburg.

Peter Maffay este cunoscut și ca fiind creatorul personajului de basm, micul dragon Tabaluga, pe care l-a inventat în 1983 împreună cu compozitorul pentru copii, Rolf Zuckowski și textierul Gregor Rottschalk. Filmul de desene animate, „Tabaluga”, a fost lansat în 2018.

“Tabere de doua săptămâni, pentru copiii traumatizați. Aceeași rețetă în Germania, Spania, iar mai nou, în România. O aplică fundația cu scop declarat caritabil, a cântărețului german, Peter Maffay, originar din Romania. […] Dexteritatea în atragerea de fonduri private și publice pentru proiecte caritabile ale fundației se dovedește remarcabilă”. Astfel detaliam, la inaugurarea Casei Tabaluga din Roadeș, proiectul și finanțarea sa de atunci. Rocker si acorduri false: Cum reuseste Peter Maffay sa stranga bani pentru copiii loviti de soarta – HotNews.ro

Maffay a dat în judecată, la tribunalul din Hamburg, televiziunea NDR, din cauza unui reportaj radio din 2018 despre presupuse insulte rasiste, amenințări și violențe legate de Fundația Tabaluga și Casa Tabaluga, din satul românesc Roadeș. După cum se vede, tumultul a însoțit activitatea rockstar-ului german, originar din România, chiar și atunci când s-a apucat de „caritabile”, în fosta sa țară.