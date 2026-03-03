Românii din Orientul Mijlociu, informați printr-un canal de WhatsApp lansat de MAE. Câte persoane au intrat în prima zi de la lansare

Un nor negru de fum se vede de pe Aeroportul Internațional din Dubai, care a fost și el avariat de riposta Iranului. Foto: Profimedia

Ministerul de Afaceri Externe a anunțat, luni, lansarea unui canal de WhatsApp pentru a transmite „rapid” informații românilor care se află în Orientul Mijlociu.

„Având în vedere evoluțiile recente de securitate și perturbările traficului aerian din Orientul Mijlociu, Ministerul Afacerilor Externe anunță deschiderea unui canal oficial de comunicare pe platforma WhatsApp, dedicat informării rapide”, a precizat MAE.

În primele 24 de ore de la lansare, peste 2.500 de persoane au intrat pe acest canal. El poate fi accesat la acest link.

Aici, românii primesc actualizări din partea ministerului, a misiunilor diplomatice, precum și recomandări de călătorie.

318 români din Israel au aterizat marți dimineață la București

Primele repatrieri de la izbucnirea războiului din Iran au avut loc luni seară. Două zboruri operate de Tarom au adus 318 români, pelerini și turiști. Aceștia au plecat din Israel în Egipt pe cale terestră în urma ripostei Iranului, iar din Egipt au fost repatriați.

„Cele două zboruri au aterizat cu bine în România cu 318 cetățeni români, pelerini şi turişti, în sistem charter, organizat de agențiile de voiaj alături de campania TAROM. În același timp, recomandăm în continuare prudență din partea cetățenilor români aflați în statele din Orientul Mijlociu și urmărirea canalelor oficiale”, a anunțat Oana Țoiu.