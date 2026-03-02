Rusia le spune cetățenilor săi din Iran că pot pleca prin una din cele mai stricte țări din lume

Ambasada Rusiei la Așgabat a anunțat luni că rușii care nu pot părăsi Iranul ar putea pleca prin Turkmenistan, o fostă republică sovietică din Asia Centrală care împarte o frontieră de 1.148 de kilometri cu nord-estul Iranului, relatează Reuters.

Ambasada rusă din capitala turkmenă a precizat într-un comunicat publicat pe Telegram că rușii care doresc să plece prin Turkmenistan se pot înregistra la ambasada Rusiei din Teheran.

Turkmenistanul menține una dintre cele mai stricte politici de vize din lume, solicitând practic tuturor vizitatorilor străini să obțină un permis înainte de a intra în țară.

Anul trecut, țara a facilitat evacuarea cetățenilor străini din Iran prin teritoriul său, în timpul conflictului dintre Republica Islamică și Israel.

Alți cetățeni străini, inclusiv unii ruși, au părăsit Iranul prin punctele sale de trecere a frontierei cu Turcia, Armenia și Azerbaidjan.

Într-un comunicat anterior emis luni, Turkmenistanul, care menține o neutralitate strictă în afacerile internaționale, a calificat izbucnirea ostilităților din Orientul Mijlociu drept „regretabilă” și a cerut o soluție diplomatică la conflict.