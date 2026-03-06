Rusia se pregătește pentru un posibil conflict militar cu NATO, susțin serviciile de informații din Lituania: „În șase ani poate fi pregătită”

Artileriști ai Forțelor Armate ale Ucrainei trag spre forțele ruse cu un obuzier german FH70, de 155 mm. FOTO: Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Rusia își antrenează și consolidează trupele de la granița cu NATO în războiul din Ucraina și le poate folosi ca centre într-un conflict cu NATO după război, au declarat vineri serviciile de informații lituaniene în evaluarea anuală a amenințărilor la adresa securității, conform Reuters. Dacă sancțiunile vor fi ridicate, Rusia poate fi pregătită pentru un „conflict militar de amploare” cu NATO în aproximativ șase ani, se arată în raportul citat.

„Rusia va crea, cel mai probabil, nu doar o armată cu 30–50% mai mare decât cea pe care o avea înainte de război, ci și una relativ modernizată. Rezervele strategice de arme și muniție vor fi complet refăcute. Rusia ar fi pregătită pentru un conflict militar convențional cu NATO”, se arată în raportul serviciilor de informații din Lituania.

Potrivit documentului, schimbarea echilibrului de putere din Europa în favoarea sa, precum și subjugarea totală a Ucrainei, rămân obiectivele principale ale Rusiei.

Ministerul rus al Apărării nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Industria militară rusă a fost intensificată cu ajutorul Chinei, ceea ce a permis Moscovei să își reducă dependența de tehnologia occidentală. După încheierea războiului, surplusul de armament poate avea „consecințe pentru securitatea globală”, se mai arată în raport.

Sabotajul rusesc din Europa devine mai periculos

Lituania, care se învecinează atât cu Rusia, cât și cu aliatul apropiat al acesteia, Belarus, este membră a NATO și a Uniunii Europene și se numără printre principalii susținători ai Ucrainei și critici ai Moscovei.

Raportul face referire la exploziile provocate de colete în 2024, pe care oficialii lituanieni le-au pus pe seama serviciilor de informații militare ruse și despre care spun că pot fi extinse până la punctul în care să provoace victime.

Documentul mai arată însă că seria de avarii la conducte de gaze, cabluri electrice și de telecomunicații din Marea Baltică, începând din 2023, deși au fost provocate de nave care plecau din porturi rusești, nu au fost deliberate. Raportul nu precizează cum a ajuns la această concluzie.

Țările din regiunea Mării Baltice sunt în stare de alertă ridicată după avariile produse la infrastructura subacvatică de la invazia Rusiei în Ucraina, în 2022. Alianța militară NATO a anunțat că își va spori prezența în regiune.

Finlanda a recuperat în 2023 o ancoră despre care a spus că aparținea unui portcontainer chinez suspectat că a avariat conducta de gaze dintre Estonia și Finlanda, precum și mai multe cabluri de fibră optică. Cazul este încă în anchetă, iar autoritățile finlandeze nu au precizat dacă incidentul a fost deliberat sau un accident.

Întrebat despre avariile la conductă și la cabluri, șeful serviciului de informații militare din Lituania, Mindaugas Mazonas, le-a spus jurnaliștilor:

„Investigația nu a fost realizată de serviciile noastre de informații… dar răspunsul pe care îl avem este că a fost un incident neintenționat.”