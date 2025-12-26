Rușii au lovit cu drone trei nave aflate sub pavilion străin, în atacurile din timpul nopții asupra porturilor de la Marea Neagră, afirmă Kievul

Echipele de intervenție sting incendiul de pe o navă în urma unui atac rusesc asupra infrastructurii energetice, portuare, de transport și de locuințe din Odesa, Ucraina, pe 23 decembrie 2025. FOTO: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Atacuri cu drone rusești, efectuate în timpul nopții, au avariat nave sub pavilionul a trei țări – Slovacia, Palau și Liberia – aflate în porturile din regiunile sudice Odesa și Mikolaiv ale Ucrainei, a afirmat vineri viceprim-ministrul ucrainean, potrivit Reuters.

În ultimele săptămâni, Rusia a intensificat atacurile asupra regiunii sudice Odesa, iar oficialii ucraineni au spus că Moscova urmărește să izoleze Ucraina de Marea Neagră și să semene haos printre civili.

Nu au existat victime în atacurile de vineri, a precizat Oleksii Kuleba, într-un comunicat publicat pe aplicația de mesagerie Telegram, dar atacurile au provocat întreruperi de curent și au avariat lifturi și depozite civile în regiunea Odesa.

„Nave sub pavilionul Slovaciei și al Republicii Palau au fost avariate. Echipele de salvare sting incendiile la locul bombardamentelor. Muncitorii portuari continuă să inspecteze pagubele. (…) Terminalul din regiunea Mikolaiv a fost, de asemenea, lovit de drone rusești. O navă sub pavilionul Liberiei a fost avariată. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Lucrările de reparații sunt în desfășurare”, a scris vicepremierul ucrainean.

Separat, Kuleba a adăugat că dronele rusești au avariat o locomotivă și un vagon de marfă la gara Kovel din nord-vestul țării, la aproximativ 60 de kilometri (37,28 mile) de Polonia.

„În ciuda terorii deliberate a Rusiei, sistemul logistic al Ucrainei continuă să funcționeze”, a afirmat Kuleba.

Moscova nu a comentat cele mai recente atacuri.

În România, Ministerul Apărării Naționale a anunțat că două avioane de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate de la sol, în cursul nopții, pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea, după un nou atac cu drone rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.

„În noaptea de 25 spre 26 decembrie, la ora 1.05, două aeronave de luptă F-16 din Baza 86 Aeriană de la Fetești au fost ridicate în aer pentru a monitoriza situația aeriană în zona de frontieră cu Ucraina, în nordul județului Tulcea. Sistemul de supraveghere aeriană al Ministerului Apărării Naționale a identificat grupuri de drone lansate de Federația Rusă către porturile ucrainene de la Dunăre”, a transmis MApN.