VIDEO Scandări rasiste, violențe, haos pe străzi: cum s-au declanșat atacurile împotriva evreilor la meciul de fotbal din Amsterdam

Atacuri antisemite împotriva israelienilor, scandări rasiste și atacuri ale unor israelieni, relatări concurente și multă furie: orașul olandez Amsterdam a fost săptămâna trecută scena unor violențe fără precedent în istoria recentă. Poliția a promis să ofere săptămâna aceasta un raport exact asupra faptelor, scrie New York Times, care face o relatare a evenimentelor.

Joi dimineața devreme, săptămâna trecută, mai mulți șoferi de taxi s-au adunat în fața clădirii Holland Casino din Amsterdam. Cu câteva ore înainte, suporterii israelieni de fotbal furaseră și incendiaseră un steag palestinian, în timp ce alții atacaseră un taxi – iar șoferii, a spus poliția, s-au mobilizat în urma unor mesaje transmise online.

În interiorul cazinoului, sute de fani israelieni așteptau ca poliția locală să îi ducă înapoi în siguranță la hotelurile lor. Unele confruntări au avut loc în apropierea clădirii, au declarat autoritățile.

Un fan israelian identificat drept Barak a declarat că în cazinou a văzut un tânăr cu tăieturi pe mână și pe față, care fusese prins într-o ambuscadă de bărbați pe scutere. „Toată fața lui era plină de sânge”, a declarat Barak.

Administratorii cazinoului au declarat că au demis un agent de securitate al clădirii, care trimisese mesaje într-un grup de conversație online promițând să dea de știre dacă fanii israelieni „apar din nou” în zonă.

„Mâine după meci, în noapte”, a răspuns un interlocutor din același grup, „partea a doua a vânătorii de evrei”.

Atacurile din apropierea cazinoului au fost printre primele dintr-o serie de agresiuni asupra fanilor israelieni aflați la Amsterdam pentru a asista la meciul Europa League dintre Maccabi Tel Aviv și Ajax Amsterdam. Autoritățile locale, scrie New York Times, încă analizează ce s-a întâmplat exact în oraș timp de două zile, inclusiv „atacurile antisemite”, dar și acțiunile fanilor israelieni.

Evenimentele au zguduit comunitățile evreiești și musulmane din Amsterdam și au stârnit proteste internaționale, inclusiv din partea președintelui Joe Biden și a liderilor din Israel și Olanda.

Poliția urmează să prezinte un raport mai detaliat săptămâna aceasta, înaintea unei dezbateri convocate în grabă în cadrul Consiliului municipal cu privire la antisemitism.

Relatări concurente au apărut ulterior, cu privire la felul în care au pornit incidentele. În Amsterdam însă, mulți sunt de acord asupra principalelor fapte.

Potrivit relatărilor, unii fani israelieni au stârnit furia populației musulmane a orașului scandând sloganuri provocatoare și rasiste, inclusiv unele care spuneau că nu mai e nevoie de școli în Gaza, pentru că „nu mai există copii” în Gaza.

De asemenea, suporterii israelieni au doborât unul sau mai multe steaguri palestiniene și au vandalizat un taxi.

Relatările spun, de asemenea, că fanii israelieni au fost atacați în mai multe rânduri, în locuri diferite, și că atacatorii și-au ales victimele pentru că erau evrei.

Autoritățile au declarat că nu a fost vorba de violențele obișnuite din jurul meciurilor de fotbal, cu grupuri de suporteri ai cluburilor rivale care se ciocnesc pe străzi.

Procurorul șef al orașului, René de Beukelaar, a declarat vineri că oficialii investighează dacă atacatorii au fost conectați într-un mod formal și dacă a existat o „legătură organizată” între diferitele acte de violență.

Tensiunile erau deja ridicate cu mult înainte de meciul de joi seară, într-un oraș cu o populație musulmană numeroasă, înfuriată de comportamentul Israelului în războiul din Gaza.

Autoritățile din Amsterdam au permis anul acesta mii de proteste legate de Gaza, potrivit unui consilier municipal, Rogier Havelaar.

Majoritatea au fost pașnice, dar unele au devenit turbulente. Unul dintre proteste a perturbat ceremonia de deschidere a noului muzeu al Holocaustului din oraș. Un altul a provocat daune de peste 4 milioane de dolari Universității din Amsterdam, conform estimărilor oficialilor școlii.

Temându-se de violențe la meciul de fotbal și furios din cauza susținerii guvernului olandez pentru campania israeliană din Gaza, un membru musulman al consiliului municipal, Sheher Khan, a declarat că a presat primăria orașului să interzică accesul fanilor vizitatori la meci.

Având în vedere contextul politic, a declarat Khan într-un interviu, „dacă inviți un club din Israel, asta va duce la demonstrații și confruntări, în mod inevitabil”.

Primăria a refuzat cererea sa, a spus el. În conferința de presă susținută după atacuri, primărița Femke Halsema, membră a Partidului Verde olandez, a declarat că a fost informată de mai multe ori de către coordonatorul național olandez pentru securitate și contraterorism că nu există nicio amenințare concretă la adresa fanilor israelieni.

În ziua meciului, ea a dispus ca un protest planificat să fie mutat departe de stadionul Ajax din motive de siguranță. De asemenea, autoritățile municipale au desfășurat 800 de polițiști pe străzi în jurul orei meciului.

Atacurile par să fi escaladat rapid după meci. Cel puțin 12 înregistrări video verificate de New York Times surprind grupuri de bărbați care urmăresc sau bat diverse persoane, aparent vizate pentru că erau fani ai Maccabi. Într-o înregistrare video, un bărbat este văzut târând un alt bărbat, în timp ce un al treilea îl înjură.

Un grup de bărbați, dintre care câțiva purtau culorile fanilor Maccabi, au urmărit și au bătut la rândul lor un alt bărbat, potrivit altor înregistrări video filmate de persoane separate și verificate de cotidianul american.

Până vineri dimineață, poliția a declarat că cinci persoane au fost spitalizate, iar alte zeci au fost rănite, unele cu picioarele rupte. Poliția a declarat că 63 de persoane au fost arestate, deși toate arestările par să fi fost făcute înainte de meci, și nu în seara care a urmat.

Oficialii din Amsterdam au declarat sâmbătă o stare de urgență, care a interzis orice proteste publice și a împuternicit poliția să percheziționeze oamenii pe stradă.

Nassredin Taibi, un student în vârstă de 22 de ani din Amsterdam, a declarat într-un interviu acordat duminică că este îngrozit de faptul că autoritățile nu au reacționat la acțiunile fanilor israelieni.

„Cu mult înainte de meciul de joi, am primit mesaje prin contul meu de Twitter că huliganii Maccabi se comportau urât în centrul orașului Amsterdam, scandând și rupând un steag palestinian”, a declarat Taibi, prezent la un protest pro-palestinian în care s-a criticat felul în care evenimentele au fost acoperite de presă.

„Nimeni nu a spus nimic despre asta”, a spus el. „Eu și alții am petrecut două zile contactând politicienii locali, pentru a face acest lucru cunoscut”, a insistat el.

Interviurile cu martori oculari și oficiali locali, precum și capturile de ecran ale schimburilor de mesaje pe rețelele sociale și videoclipurile online verificate de New York Times sugerează că atacatorii au vizat în mod specific atât israelienii, cât și evreii în general.

Unele victime au relatat că au fost oprite și întrebate dacă sunt israelieni sau evrei. Mai multe clipuri au arătat că unora li s-a cerut să își arate pașapoartele.

Poliția nu a publicat informații detaliate despre persoanele arestate în legătură cu incidentele.

Khan a declarat că unii musulmani din Olanda au fost înfuriați de sprijinul guvernului olandez pentru invazia israeliană din Gaza, care au urmat atacurilor Hamas din 7 octombrie. Ei au ajuns la concluzia că idealul olandez al drepturilor omului nu se aplică musulmanilor, iar frustrările lor, a spus el, au fost inflamate de acțiunile unor fani ai Maccabi.

„Nu este o scuză pentru violență”, a spus el, „dar este o explicație pentru aceasta”.

Toate părțile sunt de acord că a existat un conflict încă din momentul în care suporterii echipei israeliene au început să sosească în Amsterdam săptămâna trecută.

Miercuri, unii suporteri au smuls un steag palestinian de pe o clădire din centrul orașului și l-au ars într-o piață a orașului, a confirmat poliția. Mașina unui șofer de taxi musulman a fost atacată în timp ce acesta se afla în ea, a declarat Khan.

Înregistrarea video a camerei de bord a unui taxi de miercuri, verificată de New York Times, arată un bărbat lovind mașina cu un obiect. Șeful poliției a mai spus că un taxi a fost vandalizat în acea noapte.

După acest atac, a spus poliția, miercuri seară a fost lansat un apel către șoferii de taxi să se mobilizeze, iar mașinile au început să se adune în fața cazinoului.

Joi, cu câteva ore înainte de meci, ofițerii de poliție au umplut străzile din apropierea Johan Cruyff Arena, aducând cu ei cai și câini.

Brian Schuurman, un suporter Ajax care a văzut mai bine de 400 de meciuri pe teren propriu, a observat polițiștii când a ajuns mai devreme pentru a se întâlni cu niște prieteni. El a văzut fani ai ambelor cluburi îndreptându-se spre stadion, dar și oameni care, în opinia sa, nu erau fani, unii dintre ei purtând haine negre, cu fețele acoperite.

Potrivit lui Schuurman, una dintre aceste persoane a oprit un bărbat care se îndrepta spre stadion împreună cu fiul său cel mic și apoi l-a lovit. Tatăl, care purta un fular cu numele celor două echipe, a căzut la pământ. Copilul, a spus Schuurman, părea îngrozit. Atacatorii au fugit înainte de sosirea poliției.

„A fost ceva fără precedent pentru mine”, a spus Schuurman.

Poliția a declarat vineri că protestatarii s-au împărțit în grupuri mici în apropierea stadionului, căutând fanii israelieni, dar că ofițerii au reușit să evite confruntările înainte de meci.

Nu au existat altercații fizice în timpul meciului. Mai mulți suporteri Ajax prezenți la meci au declarat că fanii israelieni nu s-au oprit din aplauze în timpul unui moment de reculegere pe stadion pentru victimele inundațiilor din Spania, ceea ce a atras reproșuri pe rețelele sociale.

Mai mulți fani israelieni intervievați după meci au declarat că nu au auzit apelul crainicului.

Meciul s-a încheiat în jurul orei 23.00, iar secvența exactă a evenimentelor care au urmat rămâne neclară.

În timp ce oamenii se întorceau spre centrul orașului și spre hotelurile lor, poliția și alți oficiali locali au declarat că mulți dintre fanii israelieni au fost atacați de atacatori mascați aflați pe biciclete electrice puternice cu anvelope groase – vehicule rapide și abile care le-au permis fuga pe străzile înguste, după atac.

Poliția i-a escortat pe unii israelieni departe de stadion. Alții au zăbovit în zonă sau au luat trenurile înapoi spre centrul orașului. Unii au descris călătorii lungi până la hotelurile lor.

Ofek Ziv, un tânăr de 27 de ani din Israel, a declarat că a fost lovit în cap de o piatră imediat după ce a părăsit gara centrală în urma meciului, în timp ce își punea tricoul Maccabi în rucsac. El și un prieten au continuat să meargă când au auzit o explozie puternică în spatele lor: o petardă. Mai târziu a venit o grenadă fumigenă.

Prietenul lui Ziv, Malhem, este vorbitor de arabă. Ziv a spus că Malhem a început să vorbească în arabă cu oamenii din jurul lor pentru a induce senzația că nu sunt israelieni. Apoi au început să alerge. „A fost un fel de șoc în care a trebuit să te bazezi pe instinctul tău de supraviețuire”, a spus Ziv pentru New York Times.

Unii fani Maccabi par să se fi pregătit pentru confruntare.

O înregistrare video făcută după miezul nopții de un adolescent olandez de pe YouTube și verificată de New York Times arată un grup de bărbați, mulți purtând culorile fanilor Maccabi, ridicând țevi și scânduri de pe un șantier de construcții, apoi urmărind și bătând un bărbat. Incidentul a fost surprins și într-o înregistrare video realizată de o fotografă, Annet de Graaf.

În videoclipul de pe YouTube, adolescenta olandeză spune că fanii israelieni au aruncat, de asemenea, cu pietre într-o casă care arbora un steag palestinian, înainte ca poliția să-i urce într-un autobuz.

Unii fani israelieni au declarat în interviuri că s-au înarmat joi ca măsură defensivă.

Vineri dimineață, străzile s-au mai liniștit. Prim-ministrul Dick Schoof și-a anulat planurile de a lua cuvântul la o conferință globală privind schimbările climatice. El intenționează să convoace două reuniuni ale miniștrilor în această săptămână pe tema atacurilor de la Amsterdam și a antisemitismului.

Oficialii israelieni au organizat zboruri pentru a aduce acasă sute de fani ai Maccabi. După ce au ajuns acasă, unii fani israelieni și cei care i-au întâmpinat la aeroport au repetat scandările incendiare împotriva arabilor și a locuitorilor din Gaza, conform unei înregistrări video verificate de New York Times.

„De ce s-a terminat școala în Gaza?/Nu mai există copii”, au strigat fanii israelieni.

