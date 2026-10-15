Schimbări de ultimă oră în lista guvernului Niculescu

Guvernul Luca Niculescu va avea două posturi de ministru delegat, potrivit ultimelor ajustări făcute înainte de depunerea listei de miniștri și a programului de guvernare în Parlament.

Astfel, la Ministerul Educației, apare o funcție de de ministru delegat pentru învățământul preuniversitar. Aceasta va fi ocupată de Sorin Ionescu (PSD). Ministru plin este Sorin Costreie.

Sorin Ionescu este director al Colegiului Naţional Bănăţean. A fost inspector general adjunct al Inspectoratului Şcolar Timiş şi subprefect al judeţului, precum și consilier local PSD.

De asemenea, Bogdan Dumitru va fi ministru delegat pentru Comunicații și Inteligență Artificială, în cadrul Ministerului Economiei și Digitalizării, unde ministru plin este Daniel Zamfir.

Cine face parte din Guvernul Niculescu

PSD va avea 11 din cele 17 portofolii din cabinetul Luca Niculescu.

Viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne – Marian Neacșu Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale – Florin Barbu Ministrul Sănătății – Alexandru Rogobete Ministrul Muncii – Florin Manole Ministrul Economiei – Daniel Zamfir Ministrul Justiției – Radu Marinescu Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației – Alexandru Stoica Ministrul Transporturilor și Infrastructurii – Ștefan Ovidiu Popa Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor – Natalia Intotero . Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene – Mihai Ghigiu Ministrul Apărării Naționale – Ștefan Radu Oprea

În plus PSD va avea si ministrul delegat de la Educație, Sorin Ionescu.

Pe lângă PSD, în executiv se vor regăsi șase tehnocrați. Potrivit surselor politice care au vorbit cu HotNews, ei vor fi: