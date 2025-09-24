Șefa Comisiei Europene susține apelurile pentru o „vârstă a majoratului digital”. Țările care vor să fie restricționat accesul minorilor la social media

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a exprimat miercuri susținerea pentru apelurile tot mai numeroase de a interzice utilizarea rețelelor sociale de către copii, promițând să analizeze acțiuni la nivel european în lunile următoare, relatează AFP.

„Multe state membre consideră că a venit timpul pentru o «vârstă a majoratului digital» pentru accesul la social media”, a declarat șefa Comisiei Europene în cadrul unui eveniment organizat în marja Adunării Generale a ONU.

„Trebuie să vă spun, ca mamă a șapte copii și bunică a cinci, că împărtășesc punctul lor de vedere”, a mai spus ea în cadrul evenimentului de la New York.

Ursula von der Leyen a vorbit alături de prim-ministrul australian Anthony Albanese, a cărui țară se află în prim-planul eforturilor globale pentru combaterea problemelor provocate de internet, interzicând în premieră mondială utilizarea rețelelor sociale de către persoanele cu vârste sub 16 ani.

„Suntem cu toții de acord că tinerii ar trebui să atingă o anumită vârstă înainte de a fuma, bea sau avea acces la conținut pentru adulți”, a spus ea. „Același lucru se poate spune și despre rețelele sociale”, a adăugat președinta Comisiei Europene.

Grup de experți pentru eventuale măsuri europene

Șefa Executivului comunitar a anunțat că va înființa un grup de experți și va discuta cu părinții, profesorii și tinerii „pentru a evalua ce măsuri au sens” la nivelul UE.

Blocul format din 27 de națiuni are unele dintre cele mai stricte reguli din lume pentru a combate conținutul dăunător din mediul online, existând mai multe investigații cu privire la modul în care marile platforme sociale în protejează pe copii sau nu.

Franța, Grecia și Spania se numără printre statele UE care pledează pentru restricții privind accesul minorilor la platformele online. Cele trei țări au propus în acest an stabilirea unei vârste a maturității digitale în întregul bloc comunitar, însă inițial Bruxelles-ul a părut reticent.

Comisia condusă de Ursula von der Leyen a declarat la momentul respectiv că o astfel de mișcare va fi la latitudinea fiecărui stat membru, mai degrabă decât să fie impusă de ramura executivă a Uniunii.

Companiile de social media, inclusiv proprietarul Facebook și Instagram, Meta, și-au exprimat îngrijorarea cu privire la legislația australiană.

Danemarca, care deține președinția rotativă a Consiliului UE, a făcut din această problemă o prioritate și a promis că va împinge blocul comunitar să facă mai mult.

Franța a împins, de asemenea, problema în fruntea agendei, adoptând deja în 2023 o lege care impune consimțământul părinților pentru utilizatorii de social media cu vârste sub 15 ani, un prag mai mare decât limita de 13 ani pe care au stabilit-o platformele în sine.

Legiuitorii francezi au mers mai departe, solicitând o restricție orară pentru minorii mai mari – de exemplu, între orele 22:00 și 8:00 pentru tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 18 ani.

Aceștia s-au concentrat în special pe preocupările legate de TikTok, platformă deținută de ByteDance din China, inclusiv pe conținutul care încurajează autovătămarea.

Franța este, totodată, una dintre cele cinci state din UE care testează o aplicație menită să împiedice accesul copiilor la conținut online dăunător prin verificarea vârstei utilizatorilor.

Danemarca, Franța, Grecia, Italia și Spania vor personaliza un prototip al unei aplicații de verificare a vârstei pentru a lansa versiuni naționale în câteva luni.

