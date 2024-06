Șeful ANRE: România a ținut lumina aprinsă în Moldova, la propriu, pentru două ierni

România a ţinut lumina aprinsă, la propriu, în Republica Moldova pentru două ierni şi a reuşit să facă asta pentru că a avut un sistem energetic pregătit, a declarat, joi, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), George Niculescu, la cea de-a 8-a ediţie a evenimentului „Black Sea and Balkans Security Forum”, informează Agerpres.

Președintele ANRE a susținut că investițiile în sistemul energetic pot să rezolvă problema siguranței furnizării, precum și pe cea de suportabilitate a costului energiei în factura consumatorilor casnici şi non-casnici pe partea de energie electrică.

„România a dat dovadă de consecvenţă în ultimii ani, prin sursele de finanţare şi programele guvernamentale cu un nivel foarte mare de finanţare. Am văzut şi în perioada crizei energetice că România, la propriu, a ţinut lumina aprinsă în Republica Moldova pentru două ierni, adică ajutorul dat vecinilor a fost unul consistent. Am reuşit să facem lucrul acesta tocmai pentru că am avut un sistem energetic pregătit să facă asta, pregătit să asigure nevoia de energie la nivelul consumului de energie din România şi atunci am putut să întindem o mână de ajutor şi Republicii Moldova”, a declarat George Niculescu.

Acesta a afirmat că România ar putea deveni capabilă să furnizeze acest ajutor și altor țări, consolidându-și astfel postura de lider regional în ce privește domeniul energiei. El a menționat că țara noastră a devenit deja lider în regiune în domeniul „offshore wind”, prin adoptarea unei legi care reglementează domeniul, prima dintre toate țările riverane Mării Negre.

„Repet, cred că soluţia la această problemă o reprezintă investiţiile pe tot lanţul: în producţia de energie electrică, în dezvoltarea reţelelor de transport – pentru că degeaba producem energie în sud-estul României, cum producem acum, dacă nu suntem capabili să o transportăm în zona de consum nord-vest, mai ales, investiţii în reţele de distribuţie care trebuie să facă faţă tuturor provocărilor din această perioadă, de la prosumator până la proiecte care trebuie racordate în reţelele de distribuţie, digitalizare etc.”, a subliniat preşedintele ANRE.

Ediţia cu numărul 8 a evenimentului „Black Sea and Balkans Security Forum”, dedicat problemelor de apărare, securitate şi relaţii internaţionale privind regiunea extinsă a Mării Negre şi a Balcanilor, are loc la Bucureşti, în perioada 23-24 mai.

Temele centrale ale acestei ediţii abordează securitatea în regiunea Mării Negre, ameninţările de tip hibrid care se manifestă pe multiple planuri, aspecte ce ţin de securitatea energetică, securitatea alimentară, combaterea dezinformării, rezilienţa cibernetică, securitatea Balcanilor de Vest şi alte subiecte prioritare pe agenda publică.