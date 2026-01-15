Șeful NATO, discuție cu Zelenski „despre atacurile Rusiei care provoacă o suferință umană teribilă”. Anunțul făcut de cei doi oficiali

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat joi cu președintele Ucrainei, unde ultimele atacuri rusești au provocat pene de curent pe scară largă, iar autoritățile au decis să declare stare de urgență în sectorul energiei.

Mark Rutte a declarat, într-o postare pe platforma X, că a vorbit cu Volodimir Zelenski despre situația din sectorul ucrainean al energiei, „despre atacurile Rusiei care provoacă o suferință umană teribilă, precum și despre eforturile continue de a pune capăt războiului”.

„Ne angajăm să ne asigurăm că Ucraina continuă să primească sprijinul crucial necesar pentru a se apăra astăzi și, în cele din urmă, pentru a asigura o pace durabilă”, a adăugat Rutte.

Despre discuția cu șeful NATO a vorbit și președintele Ucrainei, care a spus că „atacurile rusești din timpul unei ierni atât de reci creează provocări serioase” pentru țara sa.

Ucraina speră la „o creștere a contribuțiilor” aliate pentru înarmare

Potrivit președintelui ucrainean, joi a avut loc un atac al forțelor ruse asupra unei centrale din Harkov, iar „sute de mii de oameni au rămas fără electricitate și încălzire”.

„L-am informat pe Mark despre aceste atacuri și despre nevoile noastre de protecție și de consolidare a apărării aeriene. Inițiativa PURL ne ajută foarte mult în acest sens și contăm pe o creștere a contribuțiilor în această lună”, a adăugat Zelenski, referindu-se la mecanismul prin care aliații europeni ai Ucrainei îi cumpără echipamente militare americane.

Liderul ucrainean a menționat, totodată, că el și șeful NATO au discutat „în detaliu despre activitatea noastră diplomatică, precum și despre contactele noastre cu partenerii din Statele Unite și Europa”.

„Am făcut schimb de opinii cu privire la următorii pași. Am realizat deja progrese semnificative și acum este important să nu încetinim ritmul. Ucraina nu a fost niciodată – și nu va fi niciodată – un obstacol în realizarea păcii”, a mai declarat Volodimir Zelenski.