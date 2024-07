Selly, după scandalurile care au afectat „Beach, Please!”: Am avut zero supradoze / Suntem o generație mult mai cuminte / Este un festival de hip-hop, iar muzica hip-hop are în mare parte referințe la droguri

Selly, co-organizatorul festivalului „Beach, Please!” s-a lăudat marți că evenimentul care a durat cinci zile a adus bani la economia locală și că nu au existat supradoze, persoane rănite grav sau persoane decedate, dând exemplul festivalului Saga. Asta, după ce întreaga ediție a evenimentului muzical a fost marcată de scandaluri precum reținerea unui artist pentru că a fumat un joint pe scenă și prezența lui Andrew Tate, judecat pentru viol și trafic de persoane.

„120.000 de participanți în cinci zile de festival. Am avut zero supradoze, zero persoane rănite grav, zero persoane decedate. Am adus peste 50 de milioane de euro în economia locală și peste 10.000 de cetățeni străini au călătorit în România special pentru fetivalul nostru. Orice ar spune oricine este un lucru excelent petntru turismul din România”, a spus Selly.

Totodată, el a vorbit și despre cum „televiziunile au vorbit despre drogurile din Festival”, spunând că „adevărul este altul, suntem o generație mult mai cuminte, mai educată și mai conștientă despre pericolul drogurilor”.

El și-a apărat festivalul, spunând că la alte festivaluri au fost scandaluri cu droguri și chiar decese.

„Au fost mult mai multe incidente și cazuri de supradoze la alte festivaluri românești cu număr mult mai mic de participanți, cum ar fi Sunwaves sau Saga, unde în 2021 au murit două persoane de supradoză, un lucru absolut tragic”, a spus Selly.

Selly spune că „toți participanții și părinții acestora știau la ce festival vin”

Referindu-se la versurile unora dintre artiștii care au urcat pe scenă, și aici îl amintim trapperul Candyboii, care a cântat despre „băgat la venă”, Selly a spus că versurile artiștilor pot fi blamate și contestate, dar organizarea festivalului a fost impecabilă, nu poate contesta nimeni. Fără cozi la baruri și toalete”.

„În ceea ce privește mesajele despre droguri, toți participanții și părinții acestora știau la ce festival vin, un festival de Hip-hop, iar muzica hip-hop are în mare parte referințe la droguri și substanțe interzise. Nu vă încurajez să faceți tot ce spun artiștii pe scenă. Nu este cool să te droghezi. De asta am și făcut campania antidrog. Vă promitem că de la anul vom avea un filtru mai puternic cu privire la persoanele care urcă pe scenă. Sunt unele mesaje care sunt greu de tolerat și pentru noi”.

Amintim că în ultima seară de concerte rapperul american French Montana l-a chemat pe scenă, în aplauzele spectatorilor pe influencerul Andrew Tate care, împreună cu fratele său Tristan Tate, sunt acuzați de trafic de persoane și grup infracțional, instigare la lovire, lovire sau alte violențe. În plus, Andrew Tate este judecat separat și într-un dosar de viol.

Rapperul Wiz Khalifa, care a concertat sâmbătă la festivalul Beach, Please! de la Costinești, a fost ridicat de forțele de ordine după ce și-a aprins, pe scenă, un joint de canabis. Imagini cu artistul înconjurat de jandarmi la coborârea de pe scenă au apărut încă de sâmbătă noapte în spaţiul public.

Rapperul este cercetat pentru posesie de droguri de risc. Potrivit Poliției, Wiz Khalifa avea 18 grame de canabis la el.