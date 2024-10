Selly, unul dintre influencerii care au promovat Nordis: „Regret”. Spune că a vrut să cumpere chiar el un apartament la Mamaia. Motivul pentru care a renunțat

Vloggerul Selly – Andrei Șelaru – este unul dintre influencerii care au promovat Nordis, „afacerea unui clan politico-imobiliar cu conexiuni la cel mai înalt nivel”, după cum a arătat o investigație Recorder. Contactat de HotNews.ro, el spune că a crezut cu adevărat că Nordis este o investiție sigură și regretă acum că le-a făcut reclamă.

„Foarte special la ei este modelul de business”

Într-un clip de promovare publicat pe Instagram în vara lui 2021, vloggerul cu două milioane de urmăritori pe această rețea de socializare spunea despre Nordis că „face cel mai tare ansamblu rezidențial” și că a mai văzut acest model de business în străinătate, dar nu în România.

„Nordis este un dezvoltator imobiliar care face cel mai tare ansamblu rezidențial de la acest moment, din România, și este vorba de Nordis Mamaia. Desigur, ei au și alte proiecte în portofoliul lor, în Sinaia, Nordis Brașov, însă vreau să vorbim un pic despre ăsta. Pentru că este un ansamblu huge (n.r. imens), cu plajă, cu clinică de recuperare medicală. Au peste 712 camere de hotel și peste 600 de apartamente. Foarte special la ei este modelul de business cu care au venit pe piața din România”, spunea vloggerul de 23 de ani, în filmulețul postat pe contul său de Instagram, la Story, în care prezenta complexul imobiliar de la Mamaia.

„Nu doar că poți să-ți cumperi un apartament pe care să-l folosești după bunul plac, dar, de asemenea, ai putea să cumperi unul, iar Nordis să-l închirieze pentru tine și să-ți ofere un randament anual garantat, care este de 7% sau peste. Asta e foarte foarte tare la ei. Practic, ei fac treaba pentru tine: îl dau în chirie și e o investiție foarte foarte bună în ceea ce este, repet, cel mai mare și cel mai luxos ansamblu rezidențial din România”, prezenta vloggerul „avantajele” Nordis.

„N-am primit niciun ban de la Nordis, a fost o colaborare de tip barter”

Contactat acum de HotNews.ro, Selly spune că n-a fost plătit de grupul Nordis pentru a le face reclamă și că a avut o singură colaborare de tip barter, adică schimb de servicii.

„Nu am încasat niciodată o sumă de bani de la Nordis. Ce s-a întâmplat atunci, în 2021, a fost că eu voiam să filmez un videoclip muzical, căutam așadar o locație în care să filmez. Auzind de Nordis, am făcut această colaborare cu ei în care mi-au pus la dispoziție recepția de la sediul lor central pentru filmare. La schimb au cerut două sau trei story-uri pe Instagram, nu mai știu exact, în care eu să promovez afacerea lor”, explică influencerul.

El spune că n-a avut niciun indiciu în 2021, când a promovat afacerea Nordis, că la mijloc ar putea fi vorba despre o fraudă: „Era o companie care, la fel cum mulți alți investitori și cumpărători au crezut, părea a fi foarte serioasă, cu o campanie de marketing foarte vizibilă. Așadar, investiția părea una serioasă”.

De ce n-a mai cumpărat un apartament la Nordis Mamaia, așa cum voia

Mai mult, Selly afirmă că la acel moment a luat în calcul ideea de a-și cumpăra un apartament în complexul din Mamaia.

Vloggerul susține că a renunțat, dar nu pentru că s-ar fi îndoit de seriozitatea companiei: „Am decis că nu vreau să mai fac investiții imobiliare de niciun fel. Am considerat atunci că e mai bine să investesc în alt fel de afaceri”.

„Tot ce am spus în acel videoclip de promovare, că primești un randament anual garantat dacă cumperi un apartament la Nordis și-l dai în chirie, am spus pentru că am crezut cu adevărat atunci că investiția este una sigură. Așa părea pe hârtie. Este un model care în alte țări a funcționat. Evident, atunci când este făcut cu bune intenții și cu oameni serioși în spate. Numai că, din păcate, în cazul de față, se pare că avem de-a face cu altceva, după cum a dezvăluit Recorder”, a mai spus el pentru HotNews.ro.

„N-am avut niciun indiciu, nici eu, nici nimeni altcineva”

„Și eu regret că am promovat acest business uitându-mă acum în spate. Repet, la momentul respectiv n-am avut niciun indiciu, nici eu, nici nimeni altcineva, că ar putea fi vorba de o fraudă la mijloc, de orice fel. Poate doar dacă eram vreun expert în imobiliare sau să fi avut informații din interior să fi știut ceva, dar n-a fost așa”, mai spune Selly.

Selly și-a publicat contractul cu Nordis pe TikTok

Ulterior, influencerul și-a publicat pe TikTok contractul încheiat de el cu Nordis, în iunie 2021, care prevede ca el să publice șase story-uri pe Instagram, în schimbul „închirierii lobby-ului clădirii Nordis, pentru două zile de filmare”.

Influencerul cu 1,9 milioane de urmăritori pe TikTok a vorbit aici și despre responsabilitatea pe care o au influencerii atunci când promovează branduri și produse.

„Este perfect rezonabil și sunt de acord cu toți cei care spun că un influencer ar trebui să verifice înainte produsele pe care le promovează. Ce înseamnă aceste verificări? Ar trebui să se intereseze dacă există în spațiul public informații, articole, zvonuri, surse, cum că ar fi ceva în neregulă cu afacerea respectivă.

Total de acord. Dar în absența unor indicii concrete că ar fi vorba de o fraudă ș.a., eu consider că nu ai cum să blamezi un influencer pentru că a promovat ceva ce mai târziu s-a dovedit a fi o țeapă. Pentru că și influencerul ăla e om ca și tine, ca și cei care au decis să investească și au crezut în compania respectivă (…)”, a transmis Selly.

Asociatul principal al Nordis este Vladimir Ciorbă, soțul Laurei Vicol. După investigația Recorder despre proiectul imobiliar Nordis, „afacerea unui clan politico-imobiliar cu conexiuni la cel mai înalt nivel”, deputata PSD Laura Vicol și-a depus demisia din funcția de președinte al Comisiei Juridice a Camerei Deputaților. În documentul obținut de HotNews.ro, ea acuză „jocuri nedrepte”.

De asemenea, parlamentarii PSD au depus în Senat un proiect legislativ prin care limitează avansul pe care îl pot cere dezvoltatorii imobiliari de la clienții lor, pentru imobilele în construcție. Inițiativa legislativă prevede că dezvoltatorul poate solicita un avans de maximum 10% din prețul total al imobilului.

Nordis trebuia să fie cel mai spectaculos proiect imobiliar din România ultimilor ani, dar evoluția acestei afaceri a căpătat toate ingredientele unei scheme piramidale cu sute de oameni păgubiți și multe milioane de euro dispărute din conturile dezvoltatorului, arată Recorder în investigația publicată luni.