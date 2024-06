Serbia expulzează un actor bosniac, veteran de război: Un „musulman extremist”

Autoritățile sârbe au expulzat luni un actor bosniac, potrivit avocatului acestuia, care și-a petrecut weekendul în detenție pe aeroportul din Belgrad, potrivit AFP.

Polițist Serbia, Foto: Darko Vojinovic / AP - The Associated Press / Profimedia

Fedja Stukan este un actor, activist și veteran de război care a fost implicat în controverse, unele dintre ele legale, în Bosnia sa natală și în Serbia vecină.

Avocatul actorului, Sead Spahovic, a declarat pentru AFP că Stukan a fost deportat și urcat într-un avion spre Sarajevo luni după-amiază, după ce clientul său a postat pe rețelele sociale documente privind deportarea sa.

Spahovic a explicat că autoritățile sârbe l-au acuzat pe Stukan că reprezintă „o amenințare la adresa securității Serbiei”.

Autoritățile sârbe nu au făcut niciun comentariu pentru moment.

Fedja Stukan este cunoscut în Balcani pentru rolul său din filmul „In the Land of Blood and Honey” al americancei Angelina Jolie (2011), despre războiul din anii 1990 din Bosnia.

El este, de asemenea, autorul unei autobiografii populare, „Empty”, în care își povestește perioada petrecută în armata bosniacă în 1992.

Bosnia a fost sfâșiată de un război interetnic în anii 1990, care a făcut 100 000 de victime.

Conflictul rămâne un subiect sensibil atât în Bosnia, cât și în Serbia. Forțele sârbe sunt acuzate că au comis crime de război și au organizat atrocități.

În ultimii ani, Stukan și-a făcut un nume prin activismul său și prin organizarea de demonstrații în Bosnia.

Anul trecut, el a luat parte, de asemenea, la demonstrații în Serbia, după două masacre consecutive la Belgrad.

Mitingurile s-au transformat rapid în proteste antiguvernamentale. Oficialii sârbi și presa oficială au criticat participarea lui Stukan, descriindu-l drept un „musulman extrem