Serialul de care Netflix a „uitat” 5 ani revine cu un anunț major / Filmul bazat pe „Odiseea” lui Homer a reușit ceva fără precedent / Încă un scandal zguduie Hollywood

Netflix a dat în sfârșit undă verde unui serial de top pe care l-a plănuit timp de cel puțin 5 ani, în timp ce primele bilete pentru unul dintre cele mai așteptate filme ale anului viitor s-au vândut ca pâinea caldă. Însă un nou scandal de proporții a dat în clocot la Hollywood, periclitând una dintre cele mai cunoscute producții ale Paramount. În rubrica Nerd Alert de weekendul acesta mai poți citi despre noul sezon al popularului serial „Stranger Things”, vestea emoționantă legată de revenirea pe micile ecrane a „Scrubs”, dar și filmul care a decis să îl taie din varianta sa finală pe John Malkovich.

Serialul de care Netflix a „uitat” 5 ani revine cu un anunț major

Au trecut aproape 5 ani de când Netflix anunța, la finalul lui octombrie 2020, un parteneriat amplu cu studioul francez de jocuri video Ubisoft și intenția de a-l adapta într-un serial live-action și cel mai cunoscut titlu al său: Assassin’s Creed. Fiind vorba despre una dintre cele mai populare francize de jocuri video din toate timpurile, anunțul a stârnit evident un entuziasm uriaș în rândul gamerilor și nu numai, având în vedere că The Witcher, un alt serial Netflix cu nume mare în industria video games, era la momentul respectiv pe culmile gloriei.

HotNews scria atunci despre serialul Assassin’s Creed în chiar prima ediție a rubricii Nerd Alert. Sigur, multe s-au schimbat între timp, inclusiv faptul că Henry Cavill a părăsit The Witcher, și că în esență toate platformele majore de streaming au venit de atunci cu un serial bazat pe un titlu de reper din lumea jocurilor video. Dar în ceea ce privește serialul Assassin’s Creed, pe cât de răsunător a fost anunțul de la momentul respectiv, pe atât de asurzitoare a fost tăcerea în anii care au urmat.

O remarcă și jurnaliștii de la IGN, cel mai mare site din lume specializat pe industria jocurilor video. Dar asta s-a schimbat zilele trecute, când Netflix a anunțat într-un comunicat publicat pe Tudum, site-ul său de știri, că a dat oficial undă verde serialului. Mai mult, a dezvăluit că acesta va fi creat, produs și coordonat de Roberto Patino și David Wiener, foștii coordonatori ai serialelor DMZ, respectiv Halo. Netflix a omis însă din comunicatul său cel mai important detaliu: când anume intenționează să lanseze serialul.

Având însă în vedere anunțul de joi și faptul că unele dintre cele mai mari seriale lansate vreodată de Netflix – The Sandman, Stranger Things și Squid Game – se vor încheia sau s-au încheiat deja anul acesta, m-aș hazarda să estimez că seria Assassin’s Creed ar putea avea premiera în 2026, dacă lucrurile decurg conform planurilor. Și totuși, de ce a durat atât de mult? În ultimii 5 ani, mai mulți creatori s-au alăturat și au ieșit din proiect, am avut și dubla grevă care a paralizat Hollywood în 2023, deși detaliile despre ceea ce s-a întâmplat în culise sunt foarte puține.

Iată însă ce spun acum Patino și Wiener despre serialul Assassin’s Creed: „Dincolo de amploare, de spectaculozitate, de parkour și de adrenalină, există un fundament pentru cel mai esențial tip de poveste umană – despre oameni care caută un scop, care se confruntă cu întrebări legate de identitate, destin și credință”. Fanii jocurilor video se vor întreba, desigur, asupra cărui titlu sau asupra cărei perioade istorice se va apleca serialul, având în vedere sfera largă de posibilități. Netflix nu a lămurit lucrurile. Dar Patino și Wiener au mai spus că:

„Este o poveste despre putere și violență, despre sex, lăcomie și răzbunare. Dar, mai presus de toate, este un serial despre valoarea conexiunii umane – dincolo de culturi, dincolo de timp. Și este despre ceea ce riscăm să pierdem ca specie, atunci când aceste conexiuni se rup”. Mă rog, sună pe atât de frumos pe cât e de ambiguu, deci toate posibilitățile sunt pe masă. Ce pare ca sigur e că, acum că lunga așteptare s-a încheiat, vom afla mai multe detalii în perioada următoare.

Jocul Assassin’s Creed cu vikingi a fost unul dintre cele mai populare ale francizei

Netflix vine cu primele imagini din sezonul 5 al serialului „Stranger Things”

Și pentru că menționam Stranger Things, a doua noutate majoră pe care ne-a rezervat-o Netflix săptămâna aceasta a fost un nou trailer pentru al cincilea sezon al serialului său care a devenit un fenomen al culturii pop. Primul, în care a dezvăluit când va fi lansat următorul și ultimul capitol, a fost în esență o recapitulare a sezoanelor anterioare pentru punctul în care a ajuns povestea înainte de marele final. Cel nou vine și cu primele indicii privind ceea ce se va întâmpla. În plus, avem și acum o descriere oficială în acest sens:

„Toamna lui 1987. Hawkins este marcat de deschiderea Rifturilor, iar eroii noștri sunt uniți de un singur scop: să-l găsească și să-l ucidă pe Vecna. Dar acesta a dispărut – nimeni nu știe unde se află și ce planuri are. Misiunea lor este complicată de faptul că guvernul a pus orașul sub carantină militară și a intensificat vânătoarea împotriva lui Eleven, forțând-o să se ascundă din nou. Pe măsură ce se apropie aniversarea dispariției lui Will, se apropie și o teamă grea, familiară. Bătălia finală este iminentă (…)”. Mai departe, sună generic.

Nu voi descrie trailerul, că poate vedea fiecare cu ochii săi și judeca. Aș aminti însă, în caz că ai ratat anunțul făcut de Netflix luna trecută, că sezonul 5 al Stranger Things 5 va fi lansat în streaming în 3 etape: Volumul 1 (cu 4 episoade) va avea premiera pe 26 noiembrie, Volumul 2 (cu 3 episoade) pe 25 decembrie, iar marele final, episodul care va încheia unul dintre cele mai populare seriale din istoria Netflix, pe 31 decembrie. Așadar, va fi producția grandioasă pentru finalul de an, o tradiție cu care Netflix și-a obișnuit abonații de ceva timp.

Reuniune de familie pentru viitorul serial „Scrubs”

După ce la începutul anului au aflat că televiziunea americană ABC a comandat un nou serial Scrubs, iar apoi, în mai, că Zach Braff se va întoarce în rolul lui John Dorian (J.D.), fanii îndrăgitului serial de comedie medicală au mai avut parte recent de un motiv de bucurie, după cum a relatat Deadline: Donald Faison (Turk) și Sarah Chalke (Eliott) s-au alăturat oficial proiectului. Asta înseamnă că toți cei 3 actori principali ai seriei originale s-au întors în rolurile pe care le-au jucat, deși îmi e greu să îmi imaginez Scrubs fără John C. McGinley (Perry Cox).

„JD și Turk intră din nou în sala de operație împreună, pentru prima oară după mult timp – medicina s-a schimbat, rezidenții s-au schimbat, dar ‘bromance’-ul lor a trecut proba timpului. Personaje noi și vechi navighează apele spitalului Sacred Heart cu umor, emoție și câteva surprize pe parcurs”, notează descrierea oficială publicată zilele trecute de ABC. E interesant totuși că nu menționează nimic despre Elliot în condițiile în care personajul jucat de Chalke era la finalul serialului difuzat între 2001-2010 căsătorită cu J.D. și crescând alături de el copilul lor.

„Scrubs înseamnă enorm pentru mine. Sunt extrem de încântat că avem ocazia să ne adunăm din nou trupa”, a declarat cu ocazia noului anunț Bill Lawrence, creatorul serialului original, care va fi acum producător executiv pentru noile episoade. Ce a uimit însă cel mai tare e că ABC a trecut serialul în calendarul său de lansări pentru 2025-2026. Și de aici, numeroase speculații printre fani. Au început deja filmările în secret și a reușit ABC să țină așa un secret? E totuși iulie și e greu să începi filmările la un serial pe care să-l lansezi până la finele anului.

Dacă nu s-a strecurat vreo greșeală în calendarul prezentat de televiziunea americană, noul Scrubs va fi lansat cel mai devreme cândva în decembrie sau, mai probabil, în prima jumătate a anului viitor. O întrebare complet neașteptată care s-a ivit de la sfârșitul lunii mai, când a fost confirmată revenirea lui Braff, e unde vom putea vedea viitorul Scrubs în streaming în România. ABC e una dintre televiziunile deținute de Disney și, până recent, serialul original era disponibil pe Disney+, tradus ca Stagiarii. Între timp însă el a fost scos de pe platforma de streaming.

Câte amintiri!, FOTO: Supplied by LMK / IPA / Profimedia

Filmul bazat pe „Odiseea” lui Homer a reușit ceva fără precedent

Bilete pentru filmul Odiseea regizat de Christopher Nolan au fost puse în vânzare joia aceasta și, după cum notează The Guardian și alte publicații, pare a fi cea mai timpurie campanie de pre-vânzare din istoria cinematografiei. Filmul urmează să fie lansat în sălile de cinema pe 17 iulie 2026, dar de săptămâna aceasta au putut fi cumpărate biletele pentru primele proiecții în cele 26 de cinematografe Imax din lume care dispun de tehnica pentru a proiecta Odiseea în formatul 1570, cel mai mare ca dimensiune și calitate a imaginii disponibil în prezent.

Au fost puse la bătaie bilete pentru weekendul de lansare de anul viitor, iar toate s-au epuizat în mai puțin de o zi. În unele cazuri s-au epuizat aproape instant. De exemplu, Imax Melbourne a vândut peste noapte aproximativ 1.800 de bilete pentru 4 proiecții. „Cu un avans de doar un an – e frumos și normal să ai o pre-vânzare de genul ăsta”, a glumit Jeremy Fee, directorul general al Imax Melbourne, pentru The Guardian Australia. „Nu aș putea fi mai entuziasmat. Îl venerăm pe Nolan aici. E puțin stânjenitor. Dar îl iubim enorm”, a mai zis el.

În SUA aproape toate biletele scoase la vânzare s-au epuizat într-o oră și imediat au apărut informații despre bilete revândute online de speculanți la prețuri între 300 și 400 de dolari bucata. Pe rețelele de socializare au apărut înregistrări video care arătau că în unele locuri toate biletele s-au vândut în doar câteva minute (deși în general nu e o idee rea să fim circumspecți față de informațiile ce apar pe TikTok). În Marea Britanie cinematograful Imax din Londra a epuizat toate biletele, la fel ca sala de cinema Imax de la Science Museum, șamd.

E impresionant chiar și pentru un film despre care știm de ceva timp că îl va avea pe Matt Damon în rolul titular al lui Odiseu (mai cunoscut la noi drept Ulise), alături de o distribuție care include nume ca Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Mia Goth, Zendaya, Lupita Nyong’o și alții. A contribuit fără doar și poate faptul că, pe lângă materialul-sursă și marile nume luate la bord pentru film, Odiseea va fi primul lungmetraj al lui Nolan după Oppenheimer, pelicula despre „părintele” bombei atomice care a „rupt” la Oscaruri.

Ca o paranteză, Nolan a început să folosească camere Imax în 2008, pentru The Dark Knight, și Oppenheimer a fost primul film pe care l-a realizat integral pe peliculă Imax de 65 mm. Însă Odiseea, la care nici măcar nu s-au încheiat filmările, va marca primul lungmetraj comercial filmat în întregime cu camere Imax – asta după ce regizorul britanic în vârstă de 54 de ani a convins compania să creeze camere noi, suficient de silențioase încât să poată înregistra și dialogul. Probabil s-a săturat și el de toate glumele că dialogurile din filmele sale sunt greu de auzit.

Matt Damon va fi miticul Ulise, FOTO: Pictorial Press / Alamy / Profimedia Images

John Malkovich n-a mai avut loc în noul film „Fantastic Four”

Și apropo de filme cu o distribuție de top, una dintre surprizele pregătite de Marvel pentru următorul său film cu supereroi, Fantastic Four: First Steps, a fost includerea emblematicului John Malkovich în rolul personajului Red Ghost („Fantoma Roșie”). Malkovich, acum în vârstă de 71 de ani, a vorbit el însuși despre acest lucru într-un interviu acordat în februarie, dezvăluind că nu a jucat niciodată într-un film cu supereroi nu din considerații artistice, ci fiindcă nu a fost mulțumit niciodată de ofertele primite – de bani, în esență.

„Aceste filme sunt destul de istovitoare de realizat… Dacă mă vei atârna de o macara în fața unui ecran verde timp de șase luni, plătește-mă. Dacă nu vrei să mă plătești, e ok, dar atunci nici eu nu vreau să o fac, pentru că aș prefera să fiu pe scenă, să regizez o piesă de teatru sau să fac altceva”, a explicat el refuzurile anterioare. Ei bine, s-ar putea ca el să rămână cu un gust amar în ceea ce privește prima sa experiență cu genul filmelor cu supereroi, regizorul Matt Shakman dezvăluind că personajul său n-a mai prins versiunea finală a lungmetrajului.

John Malkovich, fotografiat în luna ianuarie la Festivalul de Film Sundance, FOTO: George Pimentel for / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Când construiam o lume retro-futuristă a anilor ’60, în care introduceam toți acești răufăcători, prezentam cele patru personaje principale ca grup, dar și individual, și aduceam în ecuație și ideea unui copil – erau foarte multe lucruri de echilibrat în acest film, iar unele dintre ele au trebuit în cele din urmă să fie eliminate pentru a contura versiunea finală a peliculei”, a declarat Shakman într-un interviu publicat miercuri de Variety. Prezența lui Malkovich în rolul Fantomei Roșii a fost învăluită în mister timp de luni întregi, deși rolul nu a fost ținut secret.

Ceea ce nu era clar era cât de important va fi personajul său în film, mai ales că el a avut parte de o apariție fulgerătoare – cu un păr lung, alb, și o barbă neîngrijită – în primul trailer de tip „teaser” lansat în februarie pentru lungmetrajul Marvel. Însă de atunci Malkovich a lipsit din aproape toate materialele promoționale pentru film, ceea ce a dus la speculații că Marvel ar fi decis să îi elimine complet personajul din filmul ce va fi lansat în cinematografe vinerea viitoare, 25 iulie și care va concura pentru banii fanilor cu noul film Superman al studioului DC rival.

Personajul lui Malkovich poate fi văzut fugitiv la minutul 1:16

Încă un scandal zguduie Paramount

Vestea care a zdruncinat SUA săptămâna aceasta a fost fără îndoială decizia Paramount Global de a anula emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert”, cea mai urmărită emisiune de noapte de pe televizoarele americanilor și una cunoscută pentru criticile sale tăioase la adresa președintelui Donald Trump. Cum Paramount așteaptă aprobarea autorităților americane pentru o fuziune în valoare de 8 miliarde de dolari cu Skydance Media, imediat au apărut speculațiile că decizia a fost luată la presiunea sau pentru a face pe plac administrației Trump.

Speculațiile au fost alimentate în parte de faptul că Skydance este o companie fondată și condusă de David Ellison, fiul miliardarului Larry Ellison, fondatorul Oracle și unul dintre cei mai bogați oameni din lume. Unii își vor aminti probabil că Ellison Sr. a fost unul dintre directorii din industria tech care a stat alături de Trump la Casa Albă când acesta a anunțat imediat după preluarea noului mandat lansarea așa-zisului proiect „Stargate”, unul ce planifică investiții masive de 500 de miliarde de dolari pentru dezvoltarea infrastructurii necesare A.I. în SUA.

În vâltoarea negocierilor dintre Paramount și Skydance a ajuns însă și o altă cunoscută producție de satiră: South Park. Lansarea sezonul 27 al serialului e acum în aer în contextul în care creatorii săi, Trey Parker și Matt Stone, au intrat în conflict cu cele două companii cauza contractului lor estimat la 3 miliarde de dolari, o sumă colosală pentru industria divertismentului. După cum amintește THR, la începutul acestei luni cei doi și-au exprimat frustrarea față de decizia Paramount de a amâna premiera următorului sezon cu două săptămâni.

„Fuziunea asta e un dezastru și ne f**e South Park”, au declarat cei doi într-un comunicat comun. „Suntem în studio, lucrăm la episoade noi și sperăm ca fanii să apuce să le vadă cumva”, au mai scris aceștia. Potrivit THR, disputa actuală se învârte în jurul unui nou contract general pe 10 ani, în valoare de 3 miliarde de dolari pentru Parker și Stone, de peste 3 ori mai mare decât actualul contract ce urmează să expire în 2027. În afară de asta, acordurile de streaming pentru South Park au expirat pe 30 iunie și nu au fost reînnoite în afara SUA.

Asta înseamnă că serialul nu mai poate fi văzut nici pe HBO Max, care l-a găzduit anterior în multe țări, nici pe SkyShowtime, platforma de streaming care difuzează în Europa multe dintre filmele și serialele produse de Paramount. Ce urmează? Se pare că este „din ce în ce mai probabil” ca disputa să ajungă în instanță, întrucât Parker și Stone au angajat serviciile lui Bryan Freedman, „un avocat de top și negociator agresiv, cunoscut pentru manevrele juridice dure”. Trey și Parker ar urma să susțină în instanță că Skydance că s-a amestecat în negocierile contractuale.

Potrivit surselor de la Hollywood, Skydance susține în schimb că are drept de aprobare asupra contractelor, chiar dacă fuziunea sa cu Paramount nu a fost aprobată încă de autoritățile americane. Un lucru interesant e că directorii de la Skydance nu sunt neapărat nemulțumiți de suma prevăzută de contract, ci mai degrabă de durata sa de 10 ani, pe care o consideră prea lungă. Sezonul 27 ar trebui să debuteze în SUA pe 23 iulie, însă acest lucru pare acum în aer.

FOTO articol: Dragoscondrea / Dreamstime / Screenshot.