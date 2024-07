Ciolacu anunță sesiune extraordinară a Parlamentului pentru modificarea legislației privind populația de urși. „Nu va fi dat liber la împuşcat urşii pe teritoriul României”

PSD va solicita o sesiune extraordinară a Parlamentului pentru dezbaterea şi adoptarea unei iniţiative legislative prin care sunt vizate noi măsuri de gestionare a populaţiei de urşi, a anunţat miercuri premierul Marcel Ciolacu, după tragedia tinerei ucise de un urs, în timpul unei drumeții pe munte. Declarațiile sale vin după ce ministrul Mediului a spus azi că urșii care se apropie de zonele populate trebuie să fie eutanasiați sau împușcați.

Șeful guvernului a afirmat că a discutat cu ministrul Mediului şi cu preşedintele interimar al Camerei Deputaţilor, Alfred Simonis, precizând că „nu va fi dat liber la împuşcat urşii pe teritoriul României, fiecare cum dorim, ci vor fi abordate zonele cu riscuri mari”.

El a fost întrebat de jurnalişti despre cazul tragic al tinerei care a murit pe traseul turistic Jepii Mici din Munţii Bucegi după ce a fost atacată de un urs, ulterior animalul fiind împuşcat, în contextul în care era agresiv şi nu părăsea zona unde se afla corpul victimei.

Conform lui Ciolacu, soluţia nu este neapărat ca aceste animale să fie împuşcate, ci să se facă „o selecţie acolo unde sunt zone de pericol”.

„Nu neapărat împuşcaţi, să facă o selecţie acolo unde este o zonă de pericol, unde sunt alarmaţi prin primari, prin pădurari, prin localnici. Am vorbit şi cu domnul ministru al Mediului, am vorbit şi cu cei mai implicaţi şi mai ştiutori în domeniu. Este o aglomeraţie în anumite zone, nu mai au mâncare suficientă şi de asta coboară. Am vorbit şi cu domnul Simonis, domnul preşedinte al Camerei, pentru că o astfel de măsură nu se poate decât prin Parlament”, a declarat el, potrivit Agerpres.

„Şi, după discuţiile cu ministrul Mediului, pornim o iniţiativă şi vom cere o sesiune extraordinară ca să o trecem prin Parlament”, a mai spus premierul.

Potrivit lui Ciolacu, modificările legislative avute în vedere sunt curs de elaborare.

„În acest moment, la asta lucrăm. Este evident că viaţa omului primează, dar, repet, nu va fi dat liber la împuşcat urşii pe teritoriul României, fiecare cum dorim şi când dorim. Vor fi abordate zonele cu risc foarte mare”, a adăugat șeful guvernului, prezent la un eveniment din localitatea Popeşti-Leordeni din judeţul Ilfov.

Poliţiştii au deschis dosar penal pentru ucidere din culpă şi braconaj cinegetic, după ce un urs a ucis, marţi, o tânără aflată pe traseul turistic Jepii Mici din Bucegi, animalul fiind apoi împuşcat, în contextul în care era agresiv şi nu părăsea zona unde se afla corpul victimei.

Anterior în cursul zilei de miercuri, ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat că populaţia de urs brun în România este scăpată de sub control, iar relocarea lor nu reprezintă o soluţie.

Fechet a susținut că urșii care se apropie de zonele populate trebuie să fie eutanasiați sau împușcați și a anunțat că va propune prin ordin de ministru dublarea cotelor de recoltare.

„Eu cred că atunci când ursul se apropie de comunitate şi riscă să intre şi să pună în pericol viaţa omului trebuie intervenit de urgenţă. Relocarea urşilor nu reprezintă o soluţie. Am vorbit cu administratorii fondului cingetic pe raza căruia s-a produs tragedia de ieri care mi-au spus că în ultimul an au relocat aproximativ 100 de exemplare de urs, în alte fonduri cinegetice. Cu alte cuvinte, am mutat problema dintr-o localitate în alta şi nu am rezolvat-o”, a explicat ministrul, într-o intervenție la Digi24.

„Există mai multe studii, ultimul evidențiază o populaţie de aproximativ 8.000 de exemplare de urs brun în România. Mai avem încă un alt studiu în desfăşurare. Dincolo de ceea ce ne va spune acest studiu, un lucru e cert, populaţia de urs brun în România este scăpată de sub control. În mod evident conflictele devin din ce în ce mai dese, pagubele din ce în ce mai dese”, a mai declarat Fechet.

Întrebat ce cote de recoltare va propune, ministrul Mediului a răspuns: „Ordinul pe care îl voi propune, în continuarea ordinului vechi, unde nu am putut să avem mai mult de 220 de exemplare, voi propune o cifră mai mare. Avem suficiente informaţii ca să constatăm că ordinul vechi a fost insuficient. Sunt convins că instituţiile avizatoare vor concluziona (..) că putem să avem un număr mai mare. Eu cred că trebuie să ne apropiem de cifra propusă de fostul ministru, de aproximativ 500 de exemplare”.