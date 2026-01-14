Sistemul care a fost coloana vertebrală a rezistenței ucrainene sparge blocada informațională impusă de regimul de la Teheran

10 ianuarie 2026, Madrid, Spania: O protestatară ține steagul Iranului antic. Demonstrație împotriva represiunii regimului iranian, organizată de iranieni rezidenți în Madrid, susținători ai fostului șah al Iranului, Mohammad Reza Pahlavi. Imagine ilustrativă. FOTO: David Canales / Zuma Press / Profimedia

Compania SpaceX a lui Elon Musk oferă acces gratuit la internet utilizatorilor din Iran prin serviciul său de satelit Starlink, în timp ce Republica Islamică continuă reprimarea protestelor cetățenilor săi și în contextul unei blocări aproape totale a comunicațiilor, scrie agenția spaniolă de presă EFE.

Conturile pe care Starlink le avea în Iran erau inactive până acum din cauza absenței unei licențe oficiale, dar acestea au fost conectate și au fost eliminate taxele de abonament pentru facilitarea accesului populației la internat, a explicat Ahmad Ahmadian, director executiv al organizației non-profit de tehnologie Holistic Resilience, potrivit Agerpres.

„Este foarte simplu: trebuie doar să conectezi terminalul satelitar într-un loc cu vizibilitate liberă spre cer și gata”, a dat asigurări directorul executiv.

Decizia de a pune la dispoziția iranienilor serviciul Starlink a fost cunoscută după ce a avut loc o conversație telefonică la începutul acestei săptămâni între președintele american Donald Trump și antreprenorul Elon Musk, a relatat anterior CNN.

În ultimele zile, regimul iranian a restricționat accesul la internet și a intensificat reprimarea protestelor. Organizația pentru drepturile omului HRANA, cu sediul în SUA, a anunțat că a verificat până în prezent moartea a 2.403 de protestatari și 147 de persoane afiliate guvernului de la Teheran, cifre care depășesc cu mult numărul victimelor din valurile anterioare de proteste reprimate de autoritățile din Iran, în 2022 și 2009.

Cu toate acestea, din cauza lipsei informațiilor, organizațiile internaționale pentru drepturile omului se tem că numărul morților și al răniților este mult mai mare.

Sistemul Starlink, care are pe orbită mii de sateliți, a devenit un instrument esențial în situații de blocaj digital, precum cea prin care trece Iranul sau în alte situații în care comunicațiile devin dificile în zonele de conflict militar, așa cum și cazul Ucrainei, accesul la internet dovedindu-se crucial pentru forțele Kievului în contextul războiului modern cu drone.