Statul câștigă în instanță și cealaltă jumătate din imobilul pentru care datorează despăgubiri familia Iohannis

Tribunalul Sibiu a dat câștig de cauză Administrației Județene a Finanțelor Publice Sibiu, marți, pe fond, în litigiul pentru cealaltă jumătate din casa situată în centrul istoric al municipiului Sibiu, pentru care fostul președinte Klaus Iohannis deja datorează despăgubiri statului român, conform informațiilor de pe portalul de justiție.

Instituția avea nevoie de această decizie judecătorească pentru a putea întabula casa și cu cealaltă jumătate, care nu fusese pe numele lui Iohannis, ci pe numele Baștea, a explicat Agerpres.

În paralel, în noiembrie, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov atacase decizia Tribunalului Sibiu de a respinge cererea de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei Iohannis.

„Statul Român, prin DGRFP Brașov, a înregistrat la instanţa competentă o acțiune prin care solicită obligarea unui fost președinte al României la plata despăgubirilor pentru lipsa de folosinţă a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu”, declara Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) la acel moment.

ANAF preciza că „pârâții au refuzat plata voluntară”, astfel că „s-a solicitat instanţei şi instituirea măsurilor asigurătorii asupra bunurilor acestora, pentru garantarea recuperării sumelor cuvenite statului”.

Familia Iohannis a fost executată silit, în octombrie, pentru cota de ½ pe care o deținea din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu numărul 29 din Sibiu, pierdută în instanță.

Datorie de aproape un milion de euro

În august, ANAF îl notificase pe fostul președinte că trebuie să plătească 4,7 milioane lei, reprezentând suma încasată din chiriile, plus penalități și dobânzi, pentru acest imobil.

Fostul cuplu prezidențial a deținut un imobil pe strada Nicolae Bălcescu numărul 29 din Sibiu în perioada 1999-2016, încasând peste 320.000 de euro din chiria plătită de Raiffeisen Bank pentru parterul casei, potrivit Riseproject.ro.

Cu acești bani, scria publicația de investigații într-un articol din 2015, Iohannis a cumpărat alte trei case, obținând astfel și alte venituri din închiriere.

În septembrie 2024, familia Iohannis a pierdut un al doilea imobil în Sibiu, pe strada Gheorghe Magheru 35. Acesta a fost unul dintre litigiile care au împiedicat statul român să recupereze spațiul din strada Nicolae Bălcescu în ciuda deciziei judecătorești din noiembrie 2015.