Ștefan Mandachi spune că a greșit că l-a votat pe Călin Georgescu. „Nu am verificat toate declarațiile candidatului pe care l-am votat”

Antreprenorul sucevean, Ștefan Mandachi, a recunoscut, marți, într-un video pe Facebook, că l-a susținut pe Călin Georgescu, însă spune că a greșit făcând acest lucru. Reacția vine după ce acesta, în noaptea alegerilor, a postat mai multe texte și filmulețe de susținere pentru Georgescu și în care a luat-o peste picior pe Elena Lasconi. Apoi le-a șters.

După ce, luni seara, Mandachi a infirmat că ar fi printre susținătorii candidatului din turul doi, acesta spune azi că a greșit votând cu Călin Georgescu, care are un discurs pro-rus, putinist, legionar și anti-NATO. Spune că „nu am verificat declarațiile candidatului”.

„Recunosc că am greșit, întrucât nu am verificat toate declarațiile candidatului pe care l-am votat. Personal, am votat dintr-un sentiment de furie, îndreptat împotriva întregii clase politice, fără nicio excepție, vot împotriva sistemului, vot anti-partid. De aceea am ales un candidat independent, pe care l-am cunoscut cu câteva zile înainte și care părea că se luptă cu acest sistem. Chiar și așa nu am nicio scuză și îmi asum vina, pentru că nu am făcut verificările necesare”, a spus afaceristul, în filmarea postată pe Facebook.

El susține că abia ieri a văzut câteva filmulețe cu Călin Georgescu.

„Nu rezonez sub nicio formă cu viziunea despre NATO, despre UE, despre legionari, despre mareșal (Antonescu), despre 5G, sub nicio formă. Ce ne-am face noi fără NATO?! Intrarea în UE și NATO au fost două momente esențiale în istoria noastră. Când auzi cuvântul Kremlin, te sperii. De aceea îmi asum toate consecințele și 100% o să fiu mult mai atent în viitor”, a conchis el.

Duminică noapte, după ce Călin Georgescu l-a întrecut pe Marcel Ciolacu în numărătoarea voturilor, Mandachi a postat mai multe texte și filmulețe de susținere pentru Georgescu și în care a luat-o peste picior pe Elena Lasconi, pe care le-a șters ulterior.

„Hai mă, haterilor (urâcioșilor), n-o mai puneți pe Lasconi comandanta supremă a armatei?” a fost prima postare publicată duminică de Mandachi pe Facebook, când Elena Lasconi încă se situa pe locul trei în urma numărării voturilor.

„Lasconi a intrat în turul 3!” a fost un alt text postat de Mandachi. El a publicat și un story în care se bucura de succesul lui Călin Georgescu, chiar cu imaginea lui Georgescu pe televizorul din spatele lui.

Toate postările au fost șterse.