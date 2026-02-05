„Știm cu toții că inflația este o amenințare”. Primele reacții după decizia de a amâna liberalizarea gazelor / De ce spune un expert că sunt avantajați „băieții deștepți”

Liberalizarea pieței gazelor este un deziderat firesc pentru companiile din acest sector, însă România parcurge o perioadă dificilă din punct de vedere economic, iar inflația este o amenințare pentru veniturile populației, a afirmat, pentru HotNews, Daniel Apostol, directorul general al Federației Patronale a Energiei. În schimb, Dumitru Chisăliță, expert în energie și președintele Asociației Energia Inteligentă, spune că un control al prețurilor de către politicieni de fapt îi dezavantajează pe consumatori, iar protejați sunt „băieții deștepți” din sector.

Miercuri seară, premierul Ilie Bolojan a anunțat, într-o conferință de presă, că liberalizarea pieței gazelor, stabilită pentru 31 martie 2026, va fi amânată cu un an.

La solicitarea HotNews, Dan Apostol a precizat că Federația Patronală a Energiei s-a exprimat întotdeauna pentru funcționarea pieței gazelor naturale pe principii și măsuri corecte, care să încurajeze competitivitatea în beneficiul consumatorilor din piață și care să contribuie la susținerea producătorilor autohtoni și la asigurarea unei lichidități de piață necesare consumului.

„Liberalizarea deplină a pieței gazelor naturale este deci un deziderat firesc. Dar știm cu toții că România parcurge o perioadă dificilă din punct de vedere economic și o instabilitate fiscal-bugetară, inflația fiind în continuare o amenințare la adresa veniturilor populației.

În acest context, înțelegem nevoia Guvernului de a lua măsuri de protecție a consumatorilor casnici și de limitare a tendințelor inflaționiste și prin eliminarea etapizată a plafonării prețului la gaze într-o perioadă determinată de timp către momentul cel mai potrivit pentru liberalizarea deplină a pieței de gaze”, a subliniat reprezentantul industriei de profil.

În opinia sa, amânarea liberalizării pentru anul 2027, când în piață vor veni gazele din Marea Neagră, este justificată:

„Este adevărat că o creștere a producției autohtone de gaze naturale va conduce către o lichiditate sporită, ceea ce ar fi un factor de siguranță pentru procesul de liberalizare. Iar 2027 va fi un an în care România va beneficia de această creștere a producției și a lichidității în piață, datorită exploatării de gaze naturale de mare adâncime de la Marea Neagră. Evident că producătorii membri ai FPE vor respecta deciziile pe care le va lua Guvernul României în scopul bunei funcționări a pieței gazelor naturale în particular, a energiei în general”.

Expert: Dacă statul impune un preț, facturile nu vor mai scădea

În schimb, Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligentă, consideră că protecția populației este doar un pretext și că, de fapt, sunt avantajați „băieții deștepți” din sector, care nu fac investiții.

El explicat că, prin impunerea unui preț de către stat, facturile nu au cum să scadă dacă prețurile în piața internațională se vor reduce:

„Prelungirea plafonării la gaze echivalează cu o trecere de la scut social la un mecanism de putere a ”băieților deștepți. Plafonarea ar trebui să scadă prețurile. În realitate, un plafon devine prag psihologic al prețului pieței. Dacă toți furnizorii facturează „sub plafon”, dar aproape de el, prețul real nu mai este cel dictat de concurență, ci cel agreat”.

„Poziția oficială este atrăgătoare: statul apără populația de șocuri, ține faptele sub control și evită o nouă criză socială. În realitate, plafonarea amână confruntarea cu adevărul despre piața de gaze din România. Fără un preț liber, nu vedem cine este eficient, cine este corect, cine trișează și cine investește. Toate rămân umbră cât timp prețul este stabilit administrativ”, a mai spus Chisăliță.

Guvernul a anunțat că liberalizarea pieței gazelor se amână cu un an

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri seară că liberalizarea pieței gazelor nu va mai avea loc la 31 martie, așa cum era stabilit, ci se amână cu un an.

„Trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar trebuie să protejăm și cetățenii României”, a declarat miercuri premierul Ilie Bolojan, referindu-se la prețul gazelor naturale. Șeful guvernului a precizat că anul viitor, când se estimează o supraproducție de gaze, ar fi „un moment potrivit pentru liberalizare”.

„Fiind un an greu este normal să luăm aceste măsuri, dat fiind că din 2027 vom avea noi resurse de gaze ceea ce ar trebui să ducă la o scădere a prețului gazelor. Asta înseamnă că anul 2027 ar fi un an mai potrivit pentru a face liberalizarea”, a spus prim-ministrul, adăugând că propune ca până în martie 2027 să existe o perioadă tranzitorie cu un preț reglementat pentru consumatorii casnici pe tot lanțul.